中小學生讀物選介「大家i閱讀」系列活動 │探尋在地獨立書店 作家主題講座免費報名

書名：《能自處，也能跟別人好好相處：成熟大人該有的33個心理習慣》作者：劉軒出版社：天下文化出版時間：2019年1月30日

文化部為推廣第42次中小學生讀物選介好書，特別於9月起舉行「大家i閱讀」系列活動，首先登場的是 9/18(五)在高雄文學館舉辦【「讀」你的荒唐時代_不迷路的自處人生】主題講座，由入選今年人文社科類精選之星《能自處，也能跟別人好好相處：成熟大人該有的33個心理習慣》一書的作者、療癒系心理學作家－劉軒，運用心理學的知識，帶大家學習如何運用情緒和SQ（社交智商）掌握人際關係，同時分享自處的重要性，學會和自己相處，各種好的關係會隨之而來！

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除了主題講座之外，文化部也陸續在臺北市敦化國小、嘉義市北興國中、臺東縣新生國中等學校辦理校園閱讀推廣活動，9/18（五）至10/23（五）在李科永紀念圖書館（高雄市前金區民生二路37號）舉辦「第42次中小學生讀物選介」獲選書籍展覽，歡迎民眾前來閱覽。臺北閱樂書店、嘉義洪雅書房及臺東晃晃書店等獨立書店，也將各自展示精選出的獲選書籍，邀請讀者探尋閱讀的美好。

臺北閱樂書店（臺北市信義區光復南路133號）書展將於9/24（四）至10/25（日）舉行，策展主題為「『臺漫日常』—最親民的閱讀」。漫畫對讀者而言是容易親近的，也讓閱讀變成是一件輕鬆有趣的事情，進而讓內容成為生活中可分享的日常，閱樂書店期望閱讀像呼吸一樣在生活中的輕鬆自然。

嘉義洪雅書房（嘉義市東區長榮街116號）書展於9/28（一）至10/28（三）舉行，策展主題為「秋季洪雅兒童日」。洪雅書房長期關注社會議題、投入文史社運、結合社區藝文，此次特別響應在入秋之際舉辦「秋季洪雅兒童日」書展，希望可以更全面地推廣閱讀理念深耕發展。

臺東晃晃書店（臺東市漢陽南路139-1號）書展於9/28（一）至10/23（五）舉行，策展主題為「循著祖先走過的足跡，尋根」。晃晃書店期待找回祖先與大地相依的精神，理解人與土地的連結記憶就越鮮明，並透過原住民多元文化視野的書籍，引領讀者及青少年開啟自由探索自我之路。

以上活動場場精彩可期，希望藉此次機會讓民眾可以實地探訪，親身感受講座與展覽活潑、豐富與趣味的主題，並且享受讀書的樂趣，使生活更精采豐富，也期盼閱讀的風氣可以持續推廣下去。了解更多請至中小學官網「推廣活動」查詢。

全臺各地舉行第42次中小學獲選書展，有臺北閱樂書店、嘉義洪雅書房、臺東晃晃書店及高雄理科永紀念圖書館，歡迎大小朋友一同前往。（圖／中小學生讀物選介 提供）



