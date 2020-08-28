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【城市x日常閱讀】 第42次中小學生讀物選介 線上主題書展上線！

聯合新聞網 / 讀.書.人

文化部為啟發兒童及青少年閱讀興趣，每年都會辦理「中小學生讀物選介」，為師生及家長推薦多元的課外讀物，本年度（第42次）評選結果已於日前公布，緊接著登場的是「尋找吧！城市裡的日常閱讀」線上主題書展，文化部特別邀請三位資深閱讀工作者擔任策展人，從今年獲選書單中精選60冊好書，引領大小朋友體會閱讀的樂趣，讓閱讀成為日常生活的一部分，使心靈更加充實與快樂。

在文化部辦理的線上書展中，百萬粉絲團「閱讀人」主編鄭俊德以「城市偉大的開始」為主題，挑選帶領讀者重新思考和詮釋自我認同的《我叫做小洋，我一點也不特別》、教導公共安全觀念的《打火哥的30堂烈焰求生課》等書，以閱讀讓生命產生力量；臺灣閱讀協會常務理事葉嘉青以「從城市閱讀中培養孩子的全人發展」為主題，選擇《輪椅是我的腳》、《小不隆咚：我們是微生物！細菌、病毒與真菌小小世界裡的大知識》等融合多元觀念、適合親子共讀的好書，鼓勵家長帶領孩子一起閱讀；《小日子》雜誌發行人劉冠吟則相信，閱讀能紓解壓力並增加面對人生難題的能力，因此以「『閱讀』增加你人生中打怪的能力」為主題，推薦《十六歲的海洋課》、《沒有名字的人：平埔原住民族青年生命故事紀實》等好書，打開孩子的眼界，認識更廣闊的世界。

文化部表示，歡迎立即上官網看書展(☞ 線上主題書展這裡看)，循著三位閱讀職人的介紹，一起在閱讀中旅行，感受書籍的美好。後續將推出閱讀講座、實體書展與網路票選等一系列推廣活動，相關訊息將陸續於官網發布，歡迎各界踴躍參與。

本次特邀三位資深閱讀工作者擔任策展人，精選60冊好書線上書單已於官網上線，歡迎大小朋友善加運用。（圖／中小學生讀物選介　提供）
本次特邀三位資深閱讀工作者擔任策展人，精選60冊好書線上書單已於官網上線，歡迎大小朋友善加運用。（圖／中小學生讀物選介　提供）

中小學生讀物選介 閱讀 文化部

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