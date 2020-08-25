快訊

高市府的挑戰：如何透過交通管理解決空汙並減少道路事故？

各國新生、陸生全解禁 一個原因讓他們註定趕不上來台開學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文化部「第42次中小學生讀物選介」結果出爐 閱讀一份美好禮物

聯合新聞網 / 讀.書.人

文化部辦理「第42次中小學生讀物選介」結果出爐，本次共計選出8大類642種推介讀物及70本精選之星，為師生及家長推薦多元的課外讀物，鼓勵中小學生吸收知識與培養美感，讓閱讀成為陪伴中小學生成長的禮物！完整書單，官網立即查閱

文化部表示，本次評選共分8大類－圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，共有294家出版社報名參選，由3,735種參選讀物中精選出642種，佔報名總量17%。文化部說明，今年獲選書單不論在本土創作、時事議題及多元主題，皆有亮眼的表現，如圖畫書類中，介紹布農族狩獵文化的《我的獵人爺爺──達駭黑熊》、述說媽祖信仰的《出大甲城》，以及描繪自然文化的《哇！公園有鷹》；漫畫類中，以樂觀進取的態度面對長照壓力的《跳接天使》、由多位臺灣新銳漫畫家參與製作的《掛號2》等，讓孩子們更進一步認識臺灣在地文化。

由左至右分別是四也文化出版《我的獵人爺爺──達駭黑熊》、青林國際出版《哇！公園有鷹》及讀書共和國(字畝文化)《蝴蝶朵朵》及讀書共和國(步步出版)《出大甲城》
由左至右分別是四也文化出版《我的獵人爺爺──達駭黑熊》、青林國際出版《哇！公園有鷹》及讀書共和國(字畝文化)《蝴蝶朵朵》及讀書共和國(步步出版)《出大甲城》

此外，今年在疫情肆虐下，也選出與時事連結的防疫作品，如教導孩子正確清潔方式的《肥皂超人 出擊！》、文學翻譯類第一線醫護人員心聲的《我是護理師》，及格外引人深思的典藏好書《長路》。另逐年增長的性別平權議題，也呈現在本次的圖畫書類與、人文社科及漫畫類選書中，例如，教孩子保護自己避免遭遇性侵的《蝴蝶朵朵》，《媽媽，琦琦，和她們的女兒：突破性別身分與家庭風暴，迎向愛與療癒的自學課》，都可作為同理與認識多元家庭的作品。

由左至右分別是親子天下出版《肥皂超人 出擊！》、城邦文化春光出版《我是護理師》、讀書共和國(字畝文化)《蝴蝶朵朵》及果力文化《媽媽，琦琦，和她們的女兒：突破性別身分與家庭風暴，迎向愛與療癒的自學課》
由左至右分別是親子天下出版《肥皂超人 出擊！》、城邦文化春光出版《我是護理師》、讀書共和國(字畝文化)《蝴蝶朵朵》及果力文化《媽媽，琦琦，和她們的女兒：突破性別身分與家庭風暴，迎向愛與療癒的自學課》

本次獲選書籍及各參選類別評選報告，都可於活動官網查閱，相關推廣活動訊息亦將陸續於官網發布，期待本次多元的選書及寬宏的內容視野，帶領中小學生讀者更深入理解世界的樣貌和文化，進而培養閱讀的興趣，歡迎各界踴躍參與。


圖畫書類 文學翻譯類 中小學生讀物選介 人文社科類 文化部

相關新聞

文化部「第42次中小學生讀物選介」結果出爐 閱讀一份美好禮物

文化部辦理「第42次中小學生讀物選介」結果出爐，本次共計選出8大類642種推介讀物及70本精選之星，為師生及家長推薦多元的課外讀物，鼓勵中小學生吸收知識與培養美感，讓閱讀成為陪伴中小學生成長的禮物！

文化部「第42次中小學生讀物選介」 3/6 徵件倒數

文化部公佈「第42次中小學生讀物選介」簡章，自109年1月30日起至3月6日止受理報名，凡於108年1月1日至12月31日期間出版發行圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌之法人、商號、團體、個人均可參加。

文化部「第42次中小學生讀物選介」 開始受理報名

文化部公佈「第42次中小學生讀物選介」簡章，自109年1月30日起至3月6日止受理報名，凡於108年1月1日至12月31日期間出版發行圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌之法人、商號、團體、個人均可參加。

打破圍牆 找回溫暖的所在 ──《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線》

今年再度掀起討論度，讓許多北漂青年戳中哭點、強烈共鳴的暖心臺劇《用九柑仔店》，是改編自臺灣漫畫家阮光民的同名作品，而原著漫畫《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線》同時榮獲本屆評審委員的大力讚賞，是今年漫畫類推薦的優良讀物之一。

走進獨立書店，遇見好書！中小學生讀物選介「大家i閱讀」系列書展開跑！

為推廣第41次中小學生讀物選介好書，文化部主辦「大家i閱讀」系列活動，與在地獨立書店合作，一起走入校園為學生們規畫精彩的主題書展體驗。

選書師換你當，找書抽好禮！中小學生讀物選介網路抽獎活動開跑

選出你心中的臺灣原創力，有獎好禮送給你！文化部主辦「中小學生讀物選介」每年推介適合中小學生閱讀書籍，其中有許多值得推薦的臺灣原創作品。為推廣這些好書，特別舉辦「我想成為選書師－有獎徵答送好禮」網路抽獎活動，邀請讀者選出最喜歡的臺灣原創作品。

邱小良／讓閱讀更有趣的魔法──有關「編輯」與「設計」的二三事

「養肝千日，爆在一時。」這是漫畫出版同業常常彼此打氣的一句話。

黃威融／產出驚人創意之前，必須大量閱讀──有關「編輯」與「創意」的二三事

當愈來愈多人把數位通訊工具當作主要閱讀工具，古典式的書本閱讀顯得傳統老派。最明顯的例子就是捷運和高鐵上的通勤人們，他們閱讀，但是他們讀得不是所謂的書，是社群媒體或網路平台提供的繁雜資訊。對於成長階段的中小學生來說，這是難以抵抗的注意力轉移。

康文炳／在閱讀中發現自己──有關「編輯」與「探索」的二三事

作為一個編輯人，我總是時時提醒：每個寫作都有個他者。而身為一位閱讀者，我總是隨時警覺：每個閱讀都有個自己。

【跟著編輯閱讀去】中小學生讀物選介 線上主題書展上線！

本次特別邀請康文炳、黃威融及邱小良三位資深編輯擔任線上書展策展人。由編輯帶路，引領讀者們拓展閱讀的美好想像；藉由閱讀，將世界的經驗內化為成長的加速器，就會發現不一樣的視野。

文化部「第41次中小學生讀物選介」結果出爐！探索未知從閱讀開始

本次共計選出8大類590種推介讀物、70本精選之星推薦，讓青年學子及家長老師，透過獲選書單認識更多不容錯過的精采好書，同時更精確的找到適合自己的讀物。

你聆聽了嗎？－探索100種你所不知道的聽覺饗宴

我相信，改善世界聲景的方式十分簡單，就是學會聆聽。現在，聆聽似乎成了一種被人們遺忘的習慣。我們一定要打開耳朵，對周遭美妙的聲音世界更加敏感。

熱門新聞

《子宮危機解密》從預防到治療，婦科權威全方面破解迷思

袁瓊瓊／普通人結弦的神話（中）

「魔戒」作者唯一愛情小說 男女主角被刻進托爾金墓碑

【賞文迴響】意小路／在家庭和工作之間

【育兒妙招】藝萱／化干戈為優點清單

【生產再發現】諶淑婷／如果生產第一個月，每個人都有伴侶在身旁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。