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文化部「第42次中小學生讀物選介」 開始受理報名

2020-01-31 08:00聯合新聞網 讀.書.人

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文化部公佈「第42次中小學生讀物選介」簡章，自109年1月30日起至3月6日止受理報名，凡於108年1月1日至12月31日期間出版發行圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌之法人、商號、團體、個人均可參加。今年除繁體中文書籍可報名外，亦歡迎以各式臺灣本土語言創作之圖書報名，邀請各界踴躍參與。

文化部辦理此評選活動旨在為兒童和青少年遴選出適合的優良讀物，並從中培養閱讀的興趣，評選過程將邀集國內學者專家籌組委員會，辦理初審、複審及決審等評選作業。參選讀物適讀年齡層自「學齡前」至「高中職」階段，共分八個參選類組，包含：「圖畫書類」、「自然科普類」、「人文社科類」、「文學類」、「文學翻譯類」、「叢書、工具書類」、「漫畫類」、「雜誌類」。

獲選書單將公佈於活動官網，以作為兒童與青少年、家長、教師選擇課外讀物以及各級學校、圖書館選購之參考。官網建置的歷年讀物推介書單，也歡迎有興趣的民眾上網搜尋或下載參閱。

本活動一律採用網路報名（網址: http://book.moc.gov.tw/book/），請於「出版社參選專區」進行線上報名，有意參加者請先上網詳閱報名簡章規定，並列印報名表連同應檢附之文件、參選讀物，於截止期限前，以掛號郵寄至承辦單位「聯合線上股份有限公司—中小學生讀物選介活動專案小組」（地址：22161新北市汐止區大同路一段369號）。



中小學生讀物選介台北國際書展文化部閱讀

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