打破圍牆 找回溫暖的所在 ──《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線》

2019-10-28 10:45 聯合新聞網 讀.書.人



文化部辦理「中小學生讀物選介」為讀者們評選年度好書。其中漫畫類《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線》受到評審青睞。 分享 facebook

今年再度掀起討論度，讓許多北漂青年戳中哭點、強烈共鳴的暖心臺劇《用九柑仔店》，是改編自臺灣漫畫家阮光民的同名作品，而原著漫畫《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線》同時榮獲本屆文化部「中小學生讀物選介」評審委員的大力讚賞，是今年漫畫類推薦的優良讀物之一。

評審推薦理由：故事內容精彩起伏，風格寫實，描繪夢想與現實的矛盾，以及人們在土地上努力紮根創生的過程，故事溫柔動人，閱讀流暢，故事有吸引力。

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人與人間的情感 是最珍貴的地方強心劑

近年來有許多青年返鄉，回在地創生，翻轉地方，在本集漫畫中，可以看到主角俊龍，如何將當地職人串聯、發揮小鎮魅力，把本地最好的一面呈現給臨時到訪的香客團，讓來訪的旅客體驗了最道地的鄉村風景。過程中從村民們的懷疑、不想變動原本的模式，到願意嘗試、接受並樂在其中，每個角色都經歷了「改變」，作者將本土情感、人情味、古早味等情懷，時而穿插親切的台語，緩和不安，並用生動的筆法，將每一個對話場景，描繪的恰到好處!

主角俊龍希望打造出「沒有圍牆的柑仔店」，拉近人與人之間的距離，展現最難得的人情味。（圖／摘選自遠流出版《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線》書中） 分享 facebook

柑仔店好似一座回憶的守護站

柑仔店的存在就像是一個回憶的守護站，之所以能挑動人心，正因為每個人或多或少都可以從中看到一些自己的影子，可以牽引你去回看人生。不論是書或是電視劇，都可以看到，改變很難，但願意改變更難，所以做出決定前，自然內心會經歷一段掙扎期。

或許，就是要這樣去經歷，你才會看見另一條路，也能更加確定自己想在哪裡繼續努力，並相信好事會隨之而來。阮光民作者的作品，給了讀者們一些留白，緩衝每天忙碌的生活，也給在外地打拼、或回鄉找尋自己另一條道路的你/妳，一點慰藉，一些思考。會找到屬於自己的路的！

● 同樣今年獲獎的漫畫，描述在地文化及店家冷暖故事的還有：

左一：消逝的後街光影/ 作者：簡嘉誠 / 出版社：蓋亞出版

左二：為什麼老闆的貓都叫不來？招來幸福的店貓/ 作者：杉作/ 出版社：艾米粒出版

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● 更多《用九柑仔店》系列漫畫電子書：（左起至右）

（一）書名:《用九柑仔店1：守護暖心的所在》

（二）書名:《用九柑仔店2：聽見發芽的聲音》

（三）書名:《用九柑仔店3：迷宮的抉擇》

（四）書名:《用九柑仔店番外篇：鐵道奏鳴曲》

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