打破圍牆 找回溫暖的所在 ──《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線》
今年再度掀起討論度，讓許多北漂青年戳中哭點、強烈共鳴的暖心臺劇《用九柑仔店》，是改編自臺灣漫畫家阮光民的同名作品，而原著漫畫《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線》同時榮獲本屆文化部「中小學生讀物選介」評審委員的大力讚賞，是今年漫畫類推薦的優良讀物之一。
評審推薦理由：故事內容精彩起伏，風格寫實，描繪夢想與現實的矛盾，以及人們在土地上努力紮根創生的過程，故事溫柔動人，閱讀流暢，故事有吸引力。
人與人間的情感 是最珍貴的地方強心劑
近年來有許多青年返鄉，回在地創生，翻轉地方，在本集漫畫中，可以看到主角俊龍，如何將當地職人串聯、發揮小鎮魅力，把本地最好的一面呈現給臨時到訪的香客團，讓來訪的旅客體驗了最道地的鄉村風景。過程中從村民們的懷疑、不想變動原本的模式，到願意嘗試、接受並樂在其中，每個角色都經歷了「改變」，作者將本土情感、人情味、古早味等情懷，時而穿插親切的台語，緩和不安，並用生動的筆法，將每一個對話場景，描繪的恰到好處!
柑仔店好似一座回憶的守護站
柑仔店的存在就像是一個回憶的守護站，之所以能挑動人心，正因為每個人或多或少都可以從中看到一些自己的影子，可以牽引你去回看人生。不論是書或是電視劇，都可以看到，改變很難，但願意改變更難，所以做出決定前，自然內心會經歷一段掙扎期。或許，就是要這樣去經歷，你才會看見另一條路，也能更加確定自己想在哪裡繼續努力，並相信好事會隨之而來。阮光民作者的作品，給了讀者們一些留白，緩衝每天忙碌的生活，也給在外地打拼、或回鄉找尋自己另一條道路的你/妳，一點慰藉，一些思考。會找到屬於自己的路的！
● 同樣今年獲獎的漫畫，描述在地文化及店家冷暖故事的還有：
左一：消逝的後街光影/ 作者：簡嘉誠 / 出版社：蓋亞出版
左二：為什麼老闆的貓都叫不來？招來幸福的店貓/ 作者：杉作/ 出版社：艾米粒出版
● 更多《用九柑仔店》系列漫畫電子書：（左起至右）
（一）書名:《用九柑仔店1：守護暖心的所在》
（二）書名:《用九柑仔店2：聽見發芽的聲音》
（三）書名:《用九柑仔店3：迷宮的抉擇》
（四）書名:《用九柑仔店番外篇：鐵道奏鳴曲》
● 第41次中小學生讀物選介 #八大類獲選書單：點我立刻前往
第41次中小學生讀物選介評選活動
文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，同時，更希望選書遴選出優良課外讀物書單不僅能提供大家選書參考使用，也能啟發兒童與青少年的興趣與涵養。
本次評選活動歷經3個月，共評選出8大類，圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，各類評審委員由3,395種參選讀物中選出590種，佔參選總量17%。
想了解更多獲選好書，請至官網查詢：http://book.moc.gov.tw/book/
留言