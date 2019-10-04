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走進獨立書店，遇見好書！中小學生讀物選介「大家i閱讀」系列書展開跑！

2019-10-04 11:11聯合新聞網 讀.書.人

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為推廣第41次中小學生讀物選介好書，文化部主辦「大家i閱讀」系列活動，與在地獨立書店合作，一起走入校園為學生們規畫精彩的主題書展體驗。自9月底至10月底期間，陸續在桃園市高榮國小、臺中市明道中學、臺南市新東國中、花蓮縣花崗國中等四所學校，邀請桃園小兔子書坊、臺中仰望書房、臺南曬書店及花蓮孩好書屋等在地書店為校園學生策畫閱讀活動，舉辦策展講座、獲選書展及快閃書店，策展之書店也與學校同步，展示各自精選出的「第41次中小學生讀物選介」獲選書籍，歡迎讀者們移動腳步，一起走進書店，與好書相遇。


桃園小兔子書坊 (桃園市平鎮區民族二路193巷15弄61號) 書展於9/26(一)~10/26(六)展出，策展主題為「閱讀孩子的內在」，讓兒童透過書本為自己發聲，不僅是大人有情緒，孩子成長過程的心情更應該從日常就開始關注，親子對話從閱讀開始。

臺中仰望書房 (臺中市北區英士路140號) 書展於10/1(二)~10/31(四)展出，策展主題為「前往宇宙邊界」，探索太陽系邊緣的冥王星任務，對於未知的宇宙世界，永遠要保有好奇及熱情，不要輕易抹去探究事物的核心，一起來認識你所不知道的天文學。

臺南曬書店 (臺南市新營區中山路93-2號2樓) 書展於10/1(二)~10/31(四)展出，策展主題為「國際視野暨異文化交流」，用更開放的眼睛來看世界，用同理與包容去接受不同的文化，透過多元視野的書籍，引領讀者及青少年開啟自由探索之路。


花蓮孩好書屋 (花蓮縣花蓮市水源街79巷18號) 書展於9/30(一)~10/30(三)展出，策展主題為「海洋大小事：海魚、海豚、海岸、海廢」，對於環境生態的保存，人人都應該從認識身邊的這片海洋開始，越早理解，越有解決的力量，一同朝著永續的目標前進。


● 「大家i閱讀」各家書店資訊：點我

● 選書師換你當　有獎徵答上網抽大獎：抽起來


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