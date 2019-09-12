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邱小良／讓閱讀更有趣的魔法──有關「編輯」與「設計」的二三事

2019-09-12 09:11聯合新聞網 讀.書.人

（圖／中小學生讀物選介　提供）
（圖／中小學生讀物選介　提供）
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策展人簡介

邱小良，《Frontier開拓動漫創意誌》主編，漫畫編輯者，也是文化部108年第41次中小學生讀物選介評選活動，雜誌類評審委員。小時候夢想成為漫畫家，現在則期望為世界上每一種漫畫找到家。期許自己能尋找漫畫通往世界、以及通往每個人心理的橋樑，讓世界上每一種漫畫創作都能有適合安放與成長的地方。


策展人／邱小良

「養肝千日，爆在一時。」這是漫畫出版同業常常彼此打氣的一句話。

基於台灣漫畫發展歷史上的一些坎苛歷程，導致漫畫在台灣通常不會被認為是課外讀物的首選。但漫畫和小說、電影、戲劇一樣，都是傳遞文本的一種媒介，它有電影的運鏡、文學的詩意、戲劇的張力。但分鏡如何轉場？敘事如何串連？如何填補文本與讀者之間的微妙縫隙，透過層層縝密的說故事設計，傳遞故事與作者的情感與信念？

（圖／shutterstock　提供）
（圖／shutterstock　提供）
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編輯需要設計—不論是一個故事還是一本書

這次有幸參與「文化部中小學生讀物選介」的線上選書策展，讓我們看見了編輯在不同領域的出版上，怎麼透過設計去增幅作品本身的能量。《不輸給雨》將宮澤賢治的質樸堅毅佐以插圖清冷開闊的視角，讓詩作成為一首讓學齡少年都能感受到溫柔的祈禱。結合經典童話描述妥瑞氏症的《青蛙小王子》、學習面對死亡與失去的《走過艱難時刻》、與溫柔凝視著歷史遷徙的《雞蛋花》，都有著優美細緻的插圖與充滿情感張力的閱讀節奏。

（左起至右）（一）書名:《不輸給雨》／出版社: 玉山社出版（二）書名:《...
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（一）書名:《不輸給雨》／出版社: 玉山社出版
（二）書名:《雞蛋花》／出版社: 信誼基金出版社
（三）書名:《青蛙小王子》／出版社: 巴巴文化
（四）書名:《走過艱難時刻》／出版社: 格林文化
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不像圖畫書類的編輯特意隱身於圖像背後，小時候最愛的科普類型書《自然大視界：不可思議的生態奧祕圖鑑》、日治時代的部落客記錄《一個木匠和他的台灣博覽會》、與超強企劃《尋妖誌：島嶼妖怪文化之旅》，這些圖鑑導覽式的精采作品，大方的將簡潔優美的版面設計作為引導閱讀的視覺主幹，將龐大的資料內容能以美觀易讀又充滿趣味的方式被理解吸收。同樣的，《未來兒童月刊》與《孤獨星球》以雜誌的體質，透過更縝密的編輯企劃與設計，呈現出拓展視野且具有觀點性的內容。《画哲學：三十個哲學家和他們腦子裡的怪奇東西》則是用企劃構成了哲學思辨與視覺奇想的組合，幽默的內容與文案讓人欲罷不能。

（左起至右）（一）書名:《自然大視界：不可思議的生態奧祕圖鑑》／出版社: 遠...
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（一）書名:《自然大視界：不可思議的生態奧祕圖鑑》／出版社: 遠見天下文化出版
（二）書名:《尋妖誌：島嶼妖怪文化之旅》／出版社: 晨星出版
（三）書名:《画哲學：三十個哲學家和他們腦子裡的怪奇東西》／出版社:逗點文創結社
（四）書名:《一個木匠和他的台灣博覽會》／出版社: 麥田出版
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漫畫不只是漫畫—想像力、創造力與多元價值

當然我們沒有忘記漫畫。但在漫畫之前，《我是漫畫家：「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳》優異的展現一本書從視覺包裝到內容所能展現的設計創意，以豐富的面相呈現手塚波瀾壯閣的人生與創作之路。《這本漫畫有夠臺！2018大回顧：CCC創作集10號》則以堅強的企劃專題與設計力，結合厚實的人文歷史底蘊，讓讀者認識這些精采豐富的台灣漫畫。

漫畫領域上，描繪上海灘大時代故事的《上海大少爺》以大開本展現了上海灘的壯闊與電影般緊湊的臨場感，更能透過書內的編輯企劃感受作者對這部作品的熱誠。《老爸練習曲》描繪父子之間難以言喻的感情，真摯動人，封面看似留白卻饒富深意。以科幻角度省思人類文明的《再見巴黎》，浩瀚無垠的瑰麗圖景、對城市與對文明如詩的叩問，是對現世提出預言的警世經典。貓言貓語卻直指人心的《夜巡貓1》，則是不同年齡閱讀會有不同體驗的治癒系作品。

閱讀起來充滿親切感的《用九柑仔店4》與《百花百色》，前者看見人們在土地上努力紮根創生的過程，後者結合臨水夫人信仰，描繪關於性別認同議題的迷惘與祈願。圖像與對白中都能感受到濃厚的台灣風情，是屬於我們—在這塊土地上生活的人們的故事。

（左起至右）（一）書名:《我是漫畫家：「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳》／出...
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（一）書名:《我是漫畫家：「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳》／出版社: 麥田出版
（二）書名:《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線用九柑仔店》／出版社: 遠流出版
（三）書名:《再見巴黎》／出版社: 大辣出版
（四）書名:《上海大少爺》／出版社: 大辣出版
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（左起至右）（一）書名:《百花百色》／出版社: 蓋亞文化（二）書名:《老...
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（一）書名:《百花百色》／出版社: 蓋亞文化
（二）書名:《老爸練習曲》／出版社: 大辣出版
（三）書名:《夜巡貓1》／出版社: 大塊文化
（四）書名:《這本漫畫有夠臺！2018大回顧：CCC創作集10號》／出版社: 蓋亞文化
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是的，設計—編輯的角色在這裡，為一個好作品、一本好書，盡力撐開了最大的可能性。它包含在書內每一個你會注意與不會注意到的細節裡—從內容的組織構成、章回銜接，書的視覺包裝、紙質挑選，上市前後的行銷宣傳、形象定調，大至整本書的社會使命，小至頁碼的位置，都有編輯戮力的設計軌跡。

漫畫如此，所有的閱讀體驗如此—其實，人生亦如此。《向下扎根！德國教育的公民思辨課4－什麼是難民、族群融合、庇護政策或仇外心理？：看見他人困境的理解能力》與詩集《好人》，前者透過嚴謹的編輯邏輯理出一條思考脈絡，後者寫錄著生活的種種無奈與矛盾，但似乎同樣都在提出詰問—關於我們與他者、好人與壞人、關於理解與釋放、關於我們想要成為什麼樣的人、擁有什麼樣的生活。

編輯人生沒有盡頭，肝肝相爆何時了，但能與這麼多好書相遇，如此值得，如此榮幸！


▶小良主編精選20本書單往這走：點我

▶一窺「本次獲選書單」推薦：http://book.moc.gov.tw/book/


第41次中小學生讀物選介評選活動

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文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，

同時，更希望選書遴選出優良課外讀物書單不僅能提供大家選書參考使用，也能啟發兒童與青少年的興趣與涵養。

本次評選活動歷經3個月，共評選出8大類，圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，

各類評審委員由3,395種參選讀物中選出590種，佔參選總量17%。

想了解更多獲選好書，請至官網查詢：http://book.moc.gov.tw/book/


中小學生讀物選介閱讀漫畫
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