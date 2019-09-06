親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

黃威融／產出驚人創意之前，必須大量閱讀──有關「編輯」與「創意」的二三事

2019-09-06 09:29聯合新聞網 讀.書.人

（圖／中小學生讀物選介　提供）
（圖／中小學生讀物選介　提供）
分享

策展人簡介

黃威融，編輯人，寫作人，創意人。

臉書請找黃總編，總是以編輯的角度看待熱炒聚會旅行約攤和創意表現。


策展人／黃威融

當愈來愈多人把數位通訊工具當作主要閱讀工具，古典式的書本閱讀顯得傳統老派。最明顯的例子就是捷運和高鐵上的通勤人們，他們閱讀，但是他們讀得不是所謂的書，是社群媒體或網路平台提供的繁雜資訊。對於成長階段的中小學生來說，這是難以抵抗的注意力轉移。

從事出版寫作、編輯創意工作超超過二十年的我，在創意發想和工作現場發現，專業知識技能並不是靠上課，而是靠大量的課外閱讀；若要寫出好文章，光去上作文課或聽大師講座幫助有限，而是先讓自己成為有思想、有知識、有見解的人，才能成為優秀的寫作者。每一本書都是獨一無二的世界，如果你未曾見識多樣世界的美好，怎麼能描述和創作。

擔任雜誌總編時期的經驗分享，我們應徵生活風格和設計雜誌的新人，我們傾向不相信學歷和考試，我最常問的問題是：你最近半年看過的想要跟朋友分享的三本書、三部電影、三部韓美日韓台劇、三個音樂演出、三個展覽........。我不在意他們的答案，而是他們描述事物時的熱情和閃亮的眼神。對世界充滿好奇，對知識擁有熱情，才是有創意的人。

面對這樣的閱讀反作用力，感謝還有文化部和聯合線上團隊，相信閱讀的神奇力量，邀請數十位各領域專家，歷經幾個月的評選，有了這份中小學書展推薦書單。身為策展人之一的我，透過這次中小學生線上書展，推薦以下不同面向可啟發創意的讀本：首先是能夠讓孩子們掙脫主流價值的創意發想讀本，再來是拓展世界多元文化理解的寫作，第三是理解我們獨特的歷史地理生活環境有幫助的書籍。

（圖／shutterstock　提供）
（圖／shutterstock　提供）
分享


圖畫能培養直覺創意　大自然是最原始的靈感源頭

除了文字的閱讀外，圖畫感受對想像力培養是很有幫助的，試舉圖畫書類的兩本，以畢卡索般的自由線條，表現各種樂器獨特的旋律音色與情感，並獲得波隆納書展拉加茲知識類首獎的《一起演奏吧》，以及國際特赦組織指定閱讀、帶領孩子理解戰爭與難民的讀本《找媽媽》，皆能從畫面中感受到故事的表達力。在自然世界中找尋靈感的練習也是不可或缺的，像是由黃金博物館和新北市教育局合作的科學教案《進礦山找科學》，圖文並茂的呈現了水金九獨特的礦業風貌；而以非洲野生動物為主題的《別讓世界只剩下動物園》，則帶領讀者思考動物生存和人類的關係。

（左起至右）（一）書名: 《一起演奏吧》／出版社: 大塊文化（二）書名:...
（左起至右）
（一）書名: 《一起演奏吧》／出版社: 大塊文化
（二）書名: 《找媽媽》／出版社: 格林文化事業
（三）書名: 《進礦山找科學》／出版社: 新北市立黃金博物館
（四）書名: 《別讓世界只剩下動物園》／出版社: 啟動文化
分享


接觸愈廣闊的文化創作　你能擁抱的世界就愈多

發展創意視野，首先要先吸取廣大的知識背景，不設限所讀，去看看世界有著什麼樣的故事，試舉像是1980年五月，韓國光州市民與學生發起示威遊行抵抗全斗喚政權的《少年來了》，以虛實交錯手法，描述了參與事件的受害者和倖存者；講轉型正義對照本土議題的《跳舞的熊》，在保加利亞加入歐盟後，吉普賽馴熊師和跳舞的熊不再合法，以熊來比喻當地人們的處境及看不見的自由，另外一本則講述日本醬油老鋪八木澤商店的《奇蹟之醬》，貼身採訪日本大海嘯後，第九代掌門人如何重啟店家的奮鬥故事。不僅閱讀圖書，雜誌能帶你更貼切的理解世界，讓創意不會小家子氣，在這裡推薦《孤獨星球國際中文版》，年輕人旅遊不只是吃喝的表面活動，而是前往不同文化的歷史地理探索。

（左）書名: 《少年來了》／出版社: 漫遊者文化（中）書名: 《奇蹟之醬》／...
（左）書名: 《少年來了》／出版社: 漫遊者文化
（中）書名: 《奇蹟之醬》／出版社: 健行文化
（右）書名: 《跳舞的熊》／出版社: 讀書共和國（衛城出版）
分享

不同世代的閱讀節奏 創意方向更寬廣

生活在這塊豐富的島嶼上，理解成長環境的歷史地理，創意就會接地氣！像是《草山之鷹》、《中藥鋪的女兒》、《曹俊彥的楊喚童話詩畫》、《消逝的後街光影》，跨越了世代去感受每個階段的台灣文化，藉由故事去體驗過去生活的種種，如此真實且兼具知識性，《街角的唱片行》故事場景甚至架構在還有實體唱片行的美好歲月，提供數位科技時代孩子窺探古典浪漫時期的聆聽場景。當你打破閱讀的框架，你得到的遠比你想得更多；而成長過程中，我們更需要從小培養審美和欣賞設計的能力，那麼我想，就從閱讀身邊的文字《漢字的華麗轉身》《書包裡的美術館》開始吧。

（左起至右）（一）書名:《草山之鷹》／出版社: 幼獅文化事業（二）書名:...
（左起至右）
（一）書名:《草山之鷹》／出版社: 幼獅文化事業
（二）書名:《消逝的後街光影》／出版社: 蓋亞文化
（三）書名:《漢字的華麗轉身：漢字的源流、演進與未來的生命》／出版社: 讀書共和國（衛城出版）
（四）書名:《書包裡的美術館：為教科書注入美感細胞》／出版社: 網路與書
分享

（左）書名: 《街角的唱片行》／出版社: 馬可孛羅文化（中）書名: 《中藥鋪...
（左）書名: 《街角的唱片行》／出版社: 馬可孛羅文化
（中）書名: 《中藥鋪的女兒》／出版社: 蓋亞文化
（右）書名: 《曹俊彥的楊喚童話詩畫：楊喚逝世六十週年紀念版》／出版社: 讀書共和國（小熊出版）
分享

成長過程的閱讀多樣性，是未來創意靈感的來源，期許大家把被手機和電腦耽誤的寶貴人生，每天移動十分之一的時間來閱讀，人生就此必定大不同，就從這份書單開始，和你家的孩子們一起閱讀。

▶黃總編精選20本書單往這走：點我

▶一窺「本次獲選書單」推薦：http://book.moc.gov.tw/book/


第41次中小學生讀物選介評選活動

分享

文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，

同時，更希望選書遴選出優良課外讀物書單不僅能提供大家選書參考使用，也能啟發兒童與青少年的興趣與涵養。

本次評選活動歷經3個月，共評選出8大類，圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，

各類評審委員由3,395種參選讀物中選出590種，佔參選總量17%。

想了解更多獲選好書，請至官網查詢：http://book.moc.gov.tw/book/


中小學生讀物選介黃威融閱讀
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

康文炳／在閱讀中發現自己──有關「編輯」與「探索」的二三事

2019-09-04 16:55

【跟著編輯閱讀去】中小學生讀物選介 線上主題書展上線！

2019-09-03 12:15

文化部「第41次中小學生讀物選介」結果出爐！探索未知從閱讀開始

2019-08-12 16:36

你聆聽了嗎？－探索100種你所不知道的聽覺饗宴

2019-02-11 18:00

文化部「優良讀物主題館」在台北國際書展　13場活動天天精彩

2019-02-11 15:30

文化部「第41次中小學生讀物選介」 最後倒數 3/5報名截止

2019-01-24 16:40

勝利首相是中風可憐戶？世界史上名人的生老病死

2018-11-13 09:00

阿公的新朋友──阿茲海默先生

2018-11-08 09:00

秒懂臺灣寄生之廟──科學圖解百種寄生姿態

2018-10-26 09:00

森林之秘寶──您好，我是活的珠寶！

2018-10-23 09:00

麵包師之旅──與寵物飛行魚的奇幻冒險

2018-10-19 09:00

【線上主題書展】由小到大：認識臺灣．世界．宇宙書展

2018-10-12 08:00

觀迎光臨山的國度──不凡的藍調隨筆

2018-10-09 09:00

詩性自然主義──科學角度理解哲學遊戲及生命起源

2018-10-04 09:00

【線上主題書展】如果閱讀是一種信仰

2018-09-28 08:00

傾聽大西洋海底的秘密──女科學家瑪莉‧薩普的傳記

2018-09-26 08:00

【線上主題書展】在新手書店，讀給新手的書

2018-09-20 10:00

來讀一本臺灣原創的圖畫書吧！

2018-09-20 08:00

中小學生優良課外讀物 推薦臺灣原創力－有獎徵答送好禮

2018-09-19 15:30

中小學生優良課外讀物「大家i閱讀」系列活動 與獨立書店一起品讀好書

2018-09-19 14:55

監獄裡的讀書聲──告訴你美國人不願提的社會議題

2018-09-18 14:00

是眷村記憶？還是遇鬼實錄？

2018-09-13 09:00

我有惡名，我驕傲！──揭開非洲巫醫的神祕面紗

2018-09-11 09:00

文化部「第40次中小學生優良課外讀物評選推介活動」結果出爐，71本精選之星必讀推薦

2018-08-14 14:00

文化部「優良讀物主題館」在台北國際書展 獲選好書一次購足

2018-02-05 06:00

文化部「第40次中小學生優良課外讀物推介評選活動」開始受理報名

2018-01-22 12:12
看更多

熱門文章

林口錢莊大亨遭擄分屍 6員工疑為錢聯手殺害老闆

2019-09-05 13:37

世新副教授沒座位吃早餐暴跳給負評 老闆娘澄清還挨告

2019-09-05 18:03

震驚！ 新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

2019-09-05 11:21

勞工若有三筆退休金是一次領還是月領？ 一次搞清楚

2019-09-05 15:40

U18世青賽／陳柏毓6局好投 中華7：2擊敗南韓

2019-09-05 13:55

影／錢莊大亨遭擄殺害 屍體連燒一天一夜只剩灰

2019-09-05 15:43

當不成明星！7女被騙去韓國當藝人 下機竟被禁錮賣淫

2019-09-05 20:16

涉公車私用達5個月？ 蔡沁瑜丈夫李猶龍遭約談

2019-09-05 13:39

第15號颱風「法西」形成 先防玲玲雨炸台灣

2019-09-05 15:24

中職／猿隊要賣給誰？ 傳樂天有意出手

2019-09-05 18:07

天文大發現 大陸多次捕捉到「宇宙深處神秘射電信號」

2019-09-05 15:09

影／涉公務車私用遭檢舉 蔡沁瑜夫李猶龍主動辭文化局長

2019-09-05 17:20

陳菊為氣爆善款喊告 國民黨立委許淑華一句話回應

2019-09-05 15:16

正妹外送員屢遇「豬哥型」客人騷擾 怒轟：搞清楚不是叫雞

2019-09-05 22:10

總統告賀德芬 台大副教授質疑：論文公開，那麼難嗎？

2019-09-05 12:43

好市多購買這一款新品 打開份量讓她驚艷

2019-09-05 11:27

新竹警臨檢民眾不慎衝撞 2警受輕傷

2019-09-05 23:16

陳明文現身出示監視器：「錢從我家帶出來」

2019-09-05 11:49

韓國瑜8日新北造勢侯朱都不來 許淑華更擔心這個

2019-09-05 11:34

整理包／秋冬旅遊怎麼玩省最多 11項優惠方案大放送

2019-09-05 15:53
看更多

贊助廣告

留言

Top