黃威融／產出驚人創意之前，必須大量閱讀──有關「編輯」與「創意」的二三事

2019-09-06 09:29 聯合新聞網 讀.書.人



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策展人簡介 黃威融，編輯人，寫作人，創意人。 臉書請找黃總編，總是以編輯的角度看待熱炒聚會旅行約攤和創意表現。

策展人／黃威融

當愈來愈多人把數位通訊工具當作主要閱讀工具，古典式的書本閱讀顯得傳統老派。最明顯的例子就是捷運和高鐵上的通勤人們，他們閱讀，但是他們讀得不是所謂的書，是社群媒體或網路平台提供的繁雜資訊。對於成長階段的中小學生來說，這是難以抵抗的注意力轉移。

從事出版寫作、編輯創意工作超超過二十年的我，在創意發想和工作現場發現，專業知識技能並不是靠上課，而是靠大量的課外閱讀；若要寫出好文章，光去上作文課或聽大師講座幫助有限，而是先讓自己成為有思想、有知識、有見解的人，才能成為優秀的寫作者。每一本書都是獨一無二的世界，如果你未曾見識多樣世界的美好，怎麼能描述和創作。

擔任雜誌總編時期的經驗分享，我們應徵生活風格和設計雜誌的新人，我們傾向不相信學歷和考試，我最常問的問題是：你最近半年看過的想要跟朋友分享的三本書、三部電影、三部韓美日韓台劇、三個音樂演出、三個展覽........。我不在意他們的答案，而是他們描述事物時的熱情和閃亮的眼神。對世界充滿好奇，對知識擁有熱情，才是有創意的人。

面對這樣的閱讀反作用力，感謝還有文化部和聯合線上團隊，相信閱讀的神奇力量，邀請數十位各領域專家，歷經幾個月的評選，有了這份中小學書展推薦書單。身為策展人之一的我，透過這次中小學生線上書展，推薦以下不同面向可啟發創意的讀本：首先是能夠讓孩子們掙脫主流價值的創意發想讀本，再來是拓展世界多元文化理解的寫作，第三是理解我們獨特的歷史地理生活環境有幫助的書籍。

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圖畫能培養直覺創意 大自然是最原始的靈感源頭

除了文字的閱讀外，圖畫感受對想像力培養是很有幫助的，試舉圖畫書類的兩本，以畢卡索般的自由線條，表現各種樂器獨特的旋律音色與情感，並獲得波隆納書展拉加茲知識類首獎的《一起演奏吧》，以及國際特赦組織指定閱讀、帶領孩子理解戰爭與難民的讀本《找媽媽》，皆能從畫面中感受到故事的表達力。在自然世界中找尋靈感的練習也是不可或缺的，像是由黃金博物館和新北市教育局合作的科學教案《進礦山找科學》，圖文並茂的呈現了水金九獨特的礦業風貌；而以非洲野生動物為主題的《別讓世界只剩下動物園》，則帶領讀者思考動物生存和人類的關係。

（左起至右）（一）書名: 《一起演奏吧》／出版社: 大塊文化（二）書名: 《找媽媽》／出版社: 格林文化事業（三）書名: 《進礦山找科學》／出版社: 新北市立黃金博物館（四）書名: 《別讓世界只剩下動物園》／出版社: 啟動文化 分享 facebook

接觸愈廣闊的文化創作 你能擁抱的世界就愈多

發展創意視野，首先要先吸取廣大的知識背景，不設限所讀，去看看世界有著什麼樣的故事，試舉像是1980年五月，韓國光州市民與學生發起示威遊行抵抗全斗喚政權的《少年來了》，以虛實交錯手法，描述了參與事件的受害者和倖存者；講轉型正義對照本土議題的《跳舞的熊》，在保加利亞加入歐盟後，吉普賽馴熊師和跳舞的熊不再合法，以熊來比喻當地人們的處境及看不見的自由，另外一本則講述日本醬油老鋪八木澤商店的《奇蹟之醬》，貼身採訪日本大海嘯後，第九代掌門人如何重啟店家的奮鬥故事。不僅閱讀圖書，雜誌能帶你更貼切的理解世界，讓創意不會小家子氣，在這裡推薦《孤獨星球國際中文版》，年輕人旅遊不只是吃喝的表面活動，而是前往不同文化的歷史地理探索。

（左）書名: 《少年來了》／出版社: 漫遊者文化（中）書名: 《奇蹟之醬》／出版社: 健行文化（右）書名: 《跳舞的熊》／出版社: 讀書共和國（衛城出版） 分享 facebook

不同世代的閱讀節奏 創意方向更寬廣

生活在這塊豐富的島嶼上，理解成長環境的歷史地理，創意就會接地氣！像是《草山之鷹》、《中藥鋪的女兒》、《曹俊彥的楊喚童話詩畫》、《消逝的後街光影》，跨越了世代去感受每個階段的台灣文化，藉由故事去體驗過去生活的種種，如此真實且兼具知識性，《街角的唱片行》故事場景甚至架構在還有實體唱片行的美好歲月，提供數位科技時代孩子窺探古典浪漫時期的聆聽場景。當你打破閱讀的框架，你得到的遠比你想得更多；而成長過程中，我們更需要從小培養審美和欣賞設計的能力，那麼我想，就從閱讀身邊的文字《漢字的華麗轉身》、《書包裡的美術館》開始吧。

（左起至右）（一）書名:《草山之鷹》／出版社: 幼獅文化事業（二）書名:《消逝的後街光影》／出版社: 蓋亞文化（三）書名:《漢字的華麗轉身：漢字的源流、演進與未來的生命》／出版社: 讀書共和國（衛城出版）（四）書名:《書包裡的美術館：為教科書注入美感細胞》／出版社: 網路與書 分享 facebook

（左）書名: 《街角的唱片行》／出版社: 馬可孛羅文化（中）書名: 《中藥鋪的女兒》／出版社: 蓋亞文化（右）書名: 《曹俊彥的楊喚童話詩畫：楊喚逝世六十週年紀念版》／出版社: 讀書共和國（小熊出版） 分享 facebook

成長過程的閱讀多樣性，是未來創意靈感的來源，期許大家把被手機和電腦耽誤的寶貴人生，每天移動十分之一的時間來閱讀，人生就此必定大不同，就從這份書單開始，和你家的孩子們一起閱讀。

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