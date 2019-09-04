康文炳／在閱讀中發現自己──有關「編輯」與「探索」的二三事

2019-09-04 16:55 聯合新聞網 讀.書.人



（圖／中小學生讀物選介 提供） 分享 facebook

策展人簡介 康文炳，在編輯領域工作三十年，依靠大量閱讀，幫助自己在茫茫的職涯人生旅途中跋涉前行。著有《編輯七力》、《深度報導寫作》等書。文化部108年度中小學生讀物選介評審委員、資深編輯人。

策展人／康文炳

作為一個編輯人，我總是時時提醒：每個寫作都有個他者。而身為一位閱讀者，我總是隨時警覺：每個閱讀都有個自己。

「寫作有個自己」，這太理所當然了，甚至是一種本能──畢竟，人們叨叨絮絮、反反覆覆談的，無非都是自己的所見所感所思。但作為一種期待發揮溝通效果與傳播功能的公共寫作，「每個寫作應該都有個他者」──我們寫給誰看，則是寫作者必須隨時銘記在心的警語。而一位編輯人，正是充當一座介於作者與讀者之間的橋樑。

至於「閱讀有個他者」，往往也難以避免，甚至已成為人們不自覺的社會馴化──流行話題的召喚、暢銷排行榜的誘引、同溫層談資的壓力，在在讓我們急切地想去閱讀一本可能事不關己的書。但如果不怕跟不上流行，不怕在朋友夸夸而談時插不上嘴，作為一種自我啟蒙的私閱讀，「每個閱讀都有個自己」，則是我們必須時刻銘記在心的。

閱讀是為了掂量自己

這次很榮幸擔任第41次中小學生線上書展的策展人之一，學生階段固然課業繁忙，卻也可以是在課堂之外，建立「深閱讀」的起點，尋找一種「有難度的樂趣」。

「為何而讀？」答案人人各有不同，甚至隨著生命階段的變化，同一個人在各個人生階段也必然會有不同的閱讀旨趣。但無論如何，誠如英國哲學家法蘭西斯‧培根（Francis Bacon）所言：「閱讀不是為了反駁，也不是為了相信，更不是為了找話說和交談；閱讀是為了掂量與思考。」

閱讀不是為了窺探作者的私人世界，流於消遣的獵奇。每一本對讀者有意義的書，其實都在召喚閱讀者的內心──我們失落的記憶與情感，我們未來的徬徨與無知。因此，我們每次閱讀都應該費心掂量和思考自己，因為閱讀的本質不是在認識世界，而是在認識我們自己在世界中的位置與意義。

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臺灣閱讀風氣持續低迷，以致有心人不自覺地高估、讚頌了閱讀的祟高性，但如果閱讀只是作為一種消遣，那其實與打電腦遊戲相去並不遠。那些為了用於交際、用於炫耀、用於反駁，而趕流行的「快閱讀」，其實就如同追逐即時新聞一樣，終究不會留下記憶，更遑論帶來生命的改變。

閱讀不是消遣，更不是為了排解寂寞。在我看來，閱讀之所以比看電影、聽音樂、玩遊戲、散步、爬山來得更祟高，那是因為閱讀還有更神聖的任務：為自己積累改變的準備。真正的閱讀－一本好書是要讓我們能從內心找回對生命的期盼，重新燃起生活的欲望，並且以一種新的可能去探索新的人生。

重燃我們對生活的期盼

生命成長的探索必然要觸及四個面向──人與自己的關係、人與人（社會）的關係、人與自然的關係、人與宗教的關係；而在人生漫長的自我啟蒙路途上，書籍將是我們最好的旅伴，這不是任何個人或任何機構可以取代的。

除了宗教外，我試著從三方面來推介這次中小學優良圖書：《早安，自然選修課》、《我們的島：臺灣三十年環境變遷全紀錄》等，讓我們從自己身處的環境出發，探索人與自然的關係；《向下扎根！德國教育的公民思辨課》、《最低的水果摘完之後》等，都是我們在當代公民社會裡必須思考的信念；《為什麼我們會這麼想、那樣做？》以及成長型的文學作品如《蜜蜂與遠雷》等，則可以協助我們自我叩問：我是誰？

（左）書名: 《早安，自然選修課》／出版社: 玉山社出版（中）書名: 《我們的島：臺灣三十年環境變遷全紀錄》／出版社: 讀書共和國（衛城出版）（右）書名: 《向下扎根！德國教育的公民思辨課4－「什麼是難民、族群融合、庇護政策或仇外心理？」：看見他人困境的理解能力》／出版社: 麥田出版 分享 facebook

（左）書名: 《最低的水果摘完之後》／出版社: 天下雜誌出版（中）書名: 《為什麼我們會這麼想、那樣做？》／出版社: 晨星出版有限公司（右）書名: 《蜜蜂與遠雷》／出版社: 圓神出版 分享 facebook

人生的探索不應自我侷限，記得隨時提醒自己：試著在閱讀上跨出一步，離開自己熟悉的領域，勉力去讀一本小說、一本散文集、一本科普書、一本哲學論述，一本你不那麼有興趣，甚至懷有些許恐懼感的文類。我們跨出了閱讀的邊界，往往也就跨入了新的生命邊界。

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