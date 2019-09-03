親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費任何神明

下一個台灣？美前駐聯大使呼籲全球關注反送中

【跟著編輯閱讀去】中小學生讀物選介 線上主題書展上線！

2019-09-03 12:15聯合新聞網 讀.書.人

（圖／中小學生讀物選介　提供）
（圖／中小學生讀物選介　提供）
分享

由文化部主辦「第41次中小學生讀物選介」評選結果日前公布，緊接著登場的是「線上主題書展」，本次特別邀請康文炳、黃威融及邱小良三位資深編輯擔任策展人。由編輯帶路，引領讀者們拓展閱讀的美好想像；藉由閱讀，將世界的經驗內化為成長的加速器，就會發現不一樣的視野。


康文炳，在編輯領域工作三十年，依靠大量閱讀幫助自己在茫茫的職涯人生旅途中跋涉前行。他認為每個閱讀都有個自己，一本好書更可以找回對內心的期盼，重燃起生活的慾望。而人生的探索不應自我侷限，隨時提醒自己：試著在閱讀上跨出一步，離開自己熟悉的領域，勉力去讀一本小說、一本散文集、一本科普書、一本哲學論述，一本你不那麼有興趣，甚至懷有些許恐懼感的文類，跨出閱讀的邊界。


黃威融，身為編輯人，寫作人，創意人，總是以編輯的角度，看待熱炒聚會旅行約攤和創意表現。從事編輯創意工作超過二十年的他，在創意發想工作現場發現，專業知識技能並不是靠上課，而是靠大量的課外閱讀。先讓自己成為有思想、有知識、有見解的人，才能成為優秀的寫作者。每一本書都是獨一無二的世界，如果你未曾見識多樣世界的美好，怎麼能描述和創作。


邱小良，《Frontier開拓動漫創意誌》主編，漫畫編輯者。小時候夢想成為漫畫家，現在則期望為世界上每一種漫畫找到家。編輯是需要設計的—不論是一個故事還是一本書，都可以讓閱讀變成更有趣的魔法，為一個好作品、一本好書，盡力撐開了最大的可能性，讓閱讀體驗能夠更加真實呈現！


三位策展人從「編輯」的角度出發，期盼每一本好書，都能帶領大家探索新的可能性。同時也從第41次獲選書單中，精選60冊好書，帶大家開啟「讀」的好奇，進入書的世界。立即上官網看書展（網址：http://book.moc.gov.tw


中小學生讀物選介黃威融閱讀漫畫

相關新聞

文化部「第41次中小學生讀物選介」結果出爐！探索未知從閱讀開始

2019-08-12 16:36

你聆聽了嗎？－探索100種你所不知道的聽覺饗宴

2019-02-11 18:00

文化部「優良讀物主題館」在台北國際書展　13場活動天天精彩

2019-02-11 15:30

文化部「第41次中小學生讀物選介」 最後倒數 3/5報名截止

2019-01-24 16:40

勝利首相是中風可憐戶？世界史上名人的生老病死

2018-11-13 09:00

阿公的新朋友──阿茲海默先生

2018-11-08 09:00

秒懂臺灣寄生之廟──科學圖解百種寄生姿態

2018-10-26 09:00

森林之秘寶──您好，我是活的珠寶！

2018-10-23 09:00

麵包師之旅──與寵物飛行魚的奇幻冒險

2018-10-19 09:00

【線上主題書展】由小到大：認識臺灣．世界．宇宙書展

2018-10-12 08:00

觀迎光臨山的國度──不凡的藍調隨筆

2018-10-09 09:00

詩性自然主義──科學角度理解哲學遊戲及生命起源

2018-10-04 09:00

【線上主題書展】如果閱讀是一種信仰

2018-09-28 08:00

傾聽大西洋海底的秘密──女科學家瑪莉‧薩普的傳記

2018-09-26 08:00

【線上主題書展】在新手書店，讀給新手的書

2018-09-20 10:00

來讀一本臺灣原創的圖畫書吧！

2018-09-20 08:00

中小學生優良課外讀物 推薦臺灣原創力－有獎徵答送好禮

2018-09-19 15:30

中小學生優良課外讀物「大家i閱讀」系列活動 與獨立書店一起品讀好書

2018-09-19 14:55

監獄裡的讀書聲──告訴你美國人不願提的社會議題

2018-09-18 14:00

是眷村記憶？還是遇鬼實錄？

2018-09-13 09:00

我有惡名，我驕傲！──揭開非洲巫醫的神祕面紗

2018-09-11 09:00

文化部「第40次中小學生優良課外讀物評選推介活動」結果出爐，71本精選之星必讀推薦

2018-08-14 14:00

文化部「優良讀物主題館」在台北國際書展 獲選好書一次購足

2018-02-05 06:00

文化部「第40次中小學生優良課外讀物推介評選活動」開始受理報名

2018-01-22 12:12
看更多

熱門文章

【生活見聞】賴翠玲／這位賣菜郎

2019-09-03 06:00

【文學相對論9月 二之二】張輝誠、葉國威／那一路走來的美好

2019-09-03 00:20

九三軍人節向軍人致敬！勿忘歷史的教訓

2019-09-03 09:11

【記憶藏寶圖】賴於廷／妳過的是誰的人生呢？

2019-09-03 06:00

【青春名人堂】上田莉棋／第六區

2019-09-03 06:00

【青鳥居所】居所時旅遊記（五）｜林韋地：臺灣與東南亞的歷史情緣

2019-09-03 10:19

「哇！馬戲團」最後一周 邊玩邊收心

2019-09-03 00:01

金字塔舞台投影 太陽劇團創辦人推高科技表演秀

2019-09-02 21:02

【跟著編輯閱讀去】中小學生讀物選介 線上主題書展上線！

2019-09-03 12:15
看更多

贊助廣告

留言

Top