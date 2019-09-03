【跟著編輯閱讀去】中小學生讀物選介 線上主題書展上線！

2019-09-03 12:15 聯合新聞網 讀.書.人



（圖／中小學生讀物選介 提供） 分享 facebook

由文化部主辦「第41次中小學生讀物選介」評選結果日前公布，緊接著登場的是「線上主題書展」，本次特別邀請康文炳、黃威融及邱小良三位資深編輯擔任策展人。由編輯帶路，引領讀者們拓展閱讀的美好想像；藉由閱讀，將世界的經驗內化為成長的加速器，就會發現不一樣的視野。

康文炳，在編輯領域工作三十年，依靠大量閱讀幫助自己在茫茫的職涯人生旅途中跋涉前行。他認為每個閱讀都有個自己，一本好書更可以找回對內心的期盼，重燃起生活的慾望。而人生的探索不應自我侷限，隨時提醒自己：試著在閱讀上跨出一步，離開自己熟悉的領域，勉力去讀一本小說、一本散文集、一本科普書、一本哲學論述，一本你不那麼有興趣，甚至懷有些許恐懼感的文類，跨出閱讀的邊界。

黃威融，身為編輯人，寫作人，創意人，總是以編輯的角度，看待熱炒聚會旅行約攤和創意表現。從事編輯創意工作超過二十年的他，在創意發想工作現場發現，專業知識技能並不是靠上課，而是靠大量的課外閱讀。先讓自己成為有思想、有知識、有見解的人，才能成為優秀的寫作者。每一本書都是獨一無二的世界，如果你未曾見識多樣世界的美好，怎麼能描述和創作。

邱小良，《Frontier開拓動漫創意誌》主編，漫畫編輯者。小時候夢想成為漫畫家，現在則期望為世界上每一種漫畫找到家。編輯是需要設計的—不論是一個故事還是一本書，都可以讓閱讀變成更有趣的魔法，為一個好作品、一本好書，盡力撐開了最大的可能性，讓閱讀體驗能夠更加真實呈現！

三位策展人從「編輯」的角度出發，期盼每一本好書，都能帶領大家探索新的可能性。同時也從第41次獲選書單中，精選60冊好書，帶大家開啟「讀」的好奇，進入書的世界。立即上官網看書展（網址：http://book.moc.gov.tw）