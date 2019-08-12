親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
閱讀‧青鳥
中小學生讀物選介

反送中示威者塞爆機場 香港取消今日所有航班

欣寶總經理憂併購 率下屬竊頎邦機密集體跳槽

文化部「第41次中小學生讀物選介」結果出爐！探索未知從閱讀開始

2019-08-12 16:36聯合新聞網 讀.書.人

分享

文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」結果出爐！本次共計選出8大類590種推介讀物、70本精選之星推薦，讓青年學子及家長老師，透過獲選書單認識更多不容錯過的精采好書，同時更精確的找到適合自己的讀物。

本評選共分8大類－圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，共有280家出版社報名參選，由3,395種參選讀物中精選出590種，佔報名總量17%。評審委員並對獲選書籍提供推薦理由，期盼成為中小學師生及家長的最佳課外讀物指南，讓每一本書成為一場未知的冒險，建立屬於自己的閱讀地圖，從書中世界找到美好體驗！

本次圖畫書類出現些令人眼睛一亮的時事題材，例如：一位爭取教育權而改變了世界的女孩《馬拉拉的魔法鉛筆》、季節性移工家庭故事的《候鳥》、十九世紀柯札克醫師落實兒童人權在孩子們日常的《布魯卡的日記：波蘭兒童人權之父-柯札克的孤兒之家故事》、在地球另一端逃離戰火的兒童難民背後故事《戰爭來臨的那一天》等，這些故事都可以拓展孩子們的視野，讓他們以更寬廣的角度來關懷世界；人文社科類有本土創作如《一個木匠和他的台灣博覽會》、《尋妖誌：島嶼妖怪文化之旅》等展現出對於台灣歷史、文化的關注和情感，亦有略帶難度卻可刺激孩子不同思考面向的《跳舞的熊》、《帝國暮色》等書；而逐年增長的性別平權及校園霸凌主題可以在本次的文學翻譯類及漫畫類看到不少作品，例如文學翻譯類的《雌性物種》、《電擊女孩》，漫畫類的《百花百色》、《弟之夫》等書，皆可提供青少年思考啟發與關懷，並反思自身對性別議題的看法。

本次獲選書籍及各參選類別之評選報告請上本評選活動官網查詢，更多本次獲選書單以及相關推廣活動訊息亦將陸續於官網發布，歡迎各界踴躍參與。

由左至右書封分別是愛米粒出版的《馬拉拉的魔法鉛筆》、讀書共和國（字畝文化） 出版...
由左至右書封分別是愛米粒出版的《馬拉拉的魔法鉛筆》、讀書共和國（字畝文化） 出版的《候鳥：季節性移工家庭的故事》以及《布魯卡的日記：波蘭兒童人權之父－柯札克的孤兒之家故事》。
分享

由左至右書封分別是麥田出版 的《一個木匠和他的台灣博覽會》、晨星出版的《尋妖誌：...
由左至右書封分別是麥田出版 的《一個木匠和他的台灣博覽會》、晨星出版的《尋妖誌：島嶼妖怪文化之旅》、讀書共和國（衛城出版）的《跳舞的熊》以及《帝國暮色：鴉片戰爭與中國最後盛世的終結》。
分享

由左至右書封分別是臉譜出版的《雌性物種》、大塊文化出版的《電擊女孩》、臉譜出版的...
由左至右書封分別是臉譜出版的《雌性物種》、大塊文化出版的《電擊女孩》、臉譜出版的《弟之夫》與蓋亞文化出版的《百花百色》。
分享


漫畫類圖畫書類人權人文社科類中小學生讀物選介文化部

相關新聞

你聆聽了嗎？－探索100種你所不知道的聽覺饗宴

2019-02-11 18:00

文化部「優良讀物主題館」在台北國際書展　13場活動天天精彩

2019-02-11 15:30

文化部「第41次中小學生讀物選介」 最後倒數 3/5報名截止

2019-01-24 16:40

勝利首相是中風可憐戶？世界史上名人的生老病死

2018-11-13 09:00

阿公的新朋友──阿茲海默先生

2018-11-08 09:00

秒懂臺灣寄生之廟──科學圖解百種寄生姿態

2018-10-26 09:00

森林之秘寶──您好，我是活的珠寶！

2018-10-23 09:00

麵包師之旅──與寵物飛行魚的奇幻冒險

2018-10-19 09:00

【線上主題書展】由小到大：認識臺灣．世界．宇宙書展

2018-10-12 08:00

觀迎光臨山的國度──不凡的藍調隨筆

2018-10-09 09:00

詩性自然主義──科學角度理解哲學遊戲及生命起源

2018-10-04 09:00

【線上主題書展】如果閱讀是一種信仰

2018-09-28 08:00

傾聽大西洋海底的秘密──女科學家瑪莉‧薩普的傳記

2018-09-26 08:00

【線上主題書展】在新手書店，讀給新手的書

2018-09-20 10:00

來讀一本臺灣原創的圖畫書吧！

2018-09-20 08:00

中小學生優良課外讀物 推薦臺灣原創力－有獎徵答送好禮

2018-09-19 15:30

中小學生優良課外讀物「大家i閱讀」系列活動 與獨立書店一起品讀好書

2018-09-19 14:55

監獄裡的讀書聲──告訴你美國人不願提的社會議題

2018-09-18 14:00

是眷村記憶？還是遇鬼實錄？

2018-09-13 09:00

我有惡名，我驕傲！──揭開非洲巫醫的神祕面紗

2018-09-11 09:00

文化部「第40次中小學生優良課外讀物評選推介活動」結果出爐，71本精選之星必讀推薦

2018-08-14 14:00

文化部「優良讀物主題館」在台北國際書展 獲選好書一次購足

2018-02-05 06:00

文化部「第40次中小學生優良課外讀物推介評選活動」開始受理報名

2018-01-22 12:12
看更多

熱門文章

蘋果3款新機名流出？強大進階「iPhone 11 Pro」下月發表

2019-08-11 19:44

拉鍊壞掉沒關係！日本達人只用一支叉子「10秒修補」完畢

2019-08-11 20:05

我艦與共軍2對2 海峽中線打對台

2019-08-12 00:32

少女眼球被打爆 網友聲援號召下午「百萬人塞爆機場」

2019-08-12 11:05

醫生：遭百步蛇咬忌奔跑 6小時內就醫搶活命機會

2019-08-11 20:23

她出國突遇大姨媽 竟拿飯店快煮壺洗「月事內褲」

2019-08-11 17:39

陳宏昌批韓國瑜喝酒抱女人 國民黨蘆洲黨部擬祭黨紀處分

2019-08-11 18:11

管線施工 桃園新北12日9.8萬戶停水14到36小時

2019-08-11 22:50

黃捷挺募資送香港竟被告 深夜回應了

2019-08-12 00:54

香港反送中衝突升級…警方車站內無差別攻擊 女眼中彈血流如注

2019-08-12 01:26

詐騙7年 新壽爆業務員侵占保費2000萬

2019-08-12 01:11

郭台銘要脫黨？黃暐瀚：洪秀柱嚴重衝擊郭參選正當性

2019-08-12 11:08

疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23

女法官遭霸凌不敢上班 丈夫批司法院「裝死裝睡裝傻」

2019-08-12 11:29

「高溫不但殺人毀環境 雪隧也因它短命」學者籲大體檢

2019-08-12 01:07

CPR安妮原型暗藏恐怖傳說 溺死竟保持著微笑

2019-08-12 09:19

陳宏昌嗆韓國瑜打麻將、抱女人 蘆洲區黨部決議開除

2019-08-12 11:23

吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態

2019-08-12 07:28

Uber接到「當男友」特殊要求 意外拯救乘客脫險

2019-08-12 09:42

喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你

2019-08-12 12:09

反送中／疑遭布袋彈打穿眼罩 少女右眼球爆裂恐失明

2019-08-12 09:15

邱顯智辭時力黨主席：為二原因負起政治責任

2019-08-12 13:31

立委資格保衛戰 高潞・以用提「確認黨員資格存在之訴」

2019-08-11 20:37

被溫馨飼養的「IKEA鯊魚」？日男一口氣養了5尾笑翻網友

2019-08-11 19:46

大叔「性」福 2重點要堅持

2019-08-11 23:18

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 08:30

陳宏昌諷韓國瑜吃喝玩樂抱女人 韓辦：3天內不道歉提告

2019-08-12 11:24

反送中示威者塞爆機場 香港取消今日所有航班

2019-08-12 16:16

郭柯合拚大選漸明朗 李正皓：兩人選票鈔票互補

2019-08-12 09:23

男子撿到提款卡竟猜出密碼 分17次盜領46萬

2019-08-12 13:49

孫大千：台灣有蔡英文 恐變另一個戰場

2019-08-12 11:52

破天荒！高院法官夫妻檔 明挺身控最高法院霸凌

2019-08-11 17:46

「最佛心企業」生育補助每胎5萬 還幫償債無息慢慢還

2019-08-11 21:31

促「黑警還眼」聲援中彈少女 港機場塞爆黑衣示威者

2019-08-12 13:52

雪隧洗澎澎相當百座101 夜以繼夜洗完前段又髒了

2019-08-12 00:11

世界盃男籃／如入無人之境 字母哥碾壓哈達迪

2019-08-12 13:13

百歲父離世 管中閔上傳舊照悼念「來世再續父子緣」

2019-08-11 18:34

外幣投資局勢亂 貴桑桑的美元到底要不要買？

2019-08-12 09:00

獨╱共軍在台海中線加碼 維持兩艘巡防艦巡弋

2019-08-11 23:03

保留實力！中國手握大砲卻不發射 以備度過貿易戰寒冬

2019-08-12 11:25
看更多

贊助廣告

留言

Top