文化部「第41次中小學生讀物選介」結果出爐！探索未知從閱讀開始

2019-08-12 16:36 聯合新聞網 讀.書.人



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文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」結果出爐！本次共計選出8大類590種推介讀物、70本精選之星推薦，讓青年學子及家長老師，透過獲選書單認識更多不容錯過的精采好書，同時更精確的找到適合自己的讀物。

本評選共分8大類－圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，共有280家出版社報名參選，由3,395種參選讀物中精選出590種，佔報名總量17%。評審委員並對獲選書籍提供推薦理由，期盼成為中小學師生及家長的最佳課外讀物指南，讓每一本書成為一場未知的冒險，建立屬於自己的閱讀地圖，從書中世界找到美好體驗！

本次圖畫書類出現些令人眼睛一亮的時事題材，例如：一位爭取教育權而改變了世界的女孩《馬拉拉的魔法鉛筆》、季節性移工家庭故事的《候鳥》、十九世紀柯札克醫師落實兒童人權在孩子們日常的《布魯卡的日記：波蘭兒童人權之父-柯札克的孤兒之家故事》、在地球另一端逃離戰火的兒童難民背後故事《戰爭來臨的那一天》等，這些故事都可以拓展孩子們的視野，讓他們以更寬廣的角度來關懷世界；人文社科類有本土創作如《一個木匠和他的台灣博覽會》、《尋妖誌：島嶼妖怪文化之旅》等展現出對於台灣歷史、文化的關注和情感，亦有略帶難度卻可刺激孩子不同思考面向的《跳舞的熊》、《帝國暮色》等書；而逐年增長的性別平權及校園霸凌主題可以在本次的文學翻譯類及漫畫類看到不少作品，例如文學翻譯類的《雌性物種》、《電擊女孩》，漫畫類的《百花百色》、《弟之夫》等書，皆可提供青少年思考啟發與關懷，並反思自身對性別議題的看法。

本次獲選書籍及各參選類別之評選報告請上本評選活動官網查詢，更多本次獲選書單以及相關推廣活動訊息亦將陸續於官網發布，歡迎各界踴躍參與。

由左至右書封分別是愛米粒出版的《馬拉拉的魔法鉛筆》、讀書共和國（字畝文化） 出版的《候鳥：季節性移工家庭的故事》以及《布魯卡的日記：波蘭兒童人權之父－柯札克的孤兒之家故事》。 分享 facebook

由左至右書封分別是麥田出版 的《一個木匠和他的台灣博覽會》、晨星出版的《尋妖誌：島嶼妖怪文化之旅》、讀書共和國（衛城出版）的《跳舞的熊》以及《帝國暮色：鴉片戰爭與中國最後盛世的終結》。 分享 facebook