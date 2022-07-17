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關於東、西方的「書籍裝幀」全面解析

聯合新聞網／ 國立臺灣歷史博物館
科貝爾聖經，精裝書，圓背，書頁使用羊皮紙製作，書脊上五道凸出的裝訂繩線，屬於臺灣少見且特殊的書籍類型。（日耳曼國家博物館提供）
科貝爾聖經，精裝書，圓背，書頁使用羊皮紙製作，書脊上五道凸出的裝訂繩線，屬於臺灣少見且特殊的書籍類型。（日耳曼國家博物館提供）

文｜鄭勤思；

圖｜國立臺灣歷史博物館、德國日耳曼國家博物館；

攝｜許翰殷

文字、紙張與書籍，三者形影不離。人們為了要記錄、傳播重要的事物，初時仰賴泥板、石材、陶器、木、竹、獸骨、織物等材料書寫，而後歷經改良，陸續用了紙莎草、羊皮紙、紙等材料。這些材質的更替絕非一蹴而成，與技術流通、材料取得、價格與市場需求有著緊密關聯，以紙張的材料史而言，羊皮紙若是西方的代表，紙則應當是東方的代表。

紙摺成冊的一小步，書本進步的一大步

隨著人類歷史演進發展，當記載的內容越來越多時，西方使用長紙卷或卷軸的方式來進行書寫，長度從 6～100 公尺不等，而發展成羊皮紙製的卷狀書籍的原因，可能也和紙莎草折疊後不利保存的特性有關。東方發展出來的「簡牘」，則是以繩線將簡或牘（書寫著文字的竹片或木片，竹製的稱竹簡，木製的稱木牘）編連起來的書籍形式。

接著，西方從「卷」（volume）發展為冊子本（codex），或稱折疊精裝書，其構造是以繩連接折疊的羊皮紙，加上兩塊蠟木板，已經很接近今日我們對書籍外觀的印象了。東方在簡牘之後，則有卷軸或摺頁等形式，卷軸是將寫好的書頁按順序裱成長幅，再以竹木作軸心，是古代常用的裝裱方式。

有趣的是，從「卷」到「冊」的歷程，西方冊子本最初僅用於記錄臨時或不具保存價值的資料，紙莎草的使用並沒有因為羊皮紙的出現而立刻絕跡；無獨有偶，東方在紙張發明後，也還是保有「簡重紙輕」的觀念。可見無論東西方，都是經歷很長一段時間，才漸漸接受新材料。

做一本聖經，需要兩百頭羊的皮

尺幅大的書籍，意味著一個跨頁就有可能需要使用一隻羊製成的羊皮紙，以下圖這本藏於德國日耳曼國家博物館、西元9世紀的聖經為例，至少需 210 頭羊來製作羊皮紙。

書籍上的「金屬釦」為手工製作，搭配皮革或羊皮紙材料，具有維持書本闔上的功能，由於羊皮紙對大氣中的濕度相當敏感，極易捲曲不平整，因此扣闔的書本也能保持羊皮紙平整。一位有經驗的書籍裝幀師，輕壓甫製作完成的書籍封面，金屬釦就能自動彈開。

以下介紹幾種常見的裝幀方式：精裝書、平裝書、經摺裝、線裝書。

一針一線縫出來的精裝書

精裝書是一種古老的裝幀型式，通常會有較具備保護性的硬殼封面與封底，內裡為木板、硬紙板，外面再用皮革、織物、厚紙等包覆。內頁的書頁對折為對開（1 折 2 頁），集合數開書頁後，前後加上扉頁與封面、封底裝幀。

因為縫線型式的緣故，每一臺的書頁開闔依靠強韌的書脊（以麻繩、織帶等製成），在書脊狀況良好下，書本翻開時能比平裝書打開更大的角度。此外，書背的形式分為平背和圓背，圓背又細分為緊背和腔背，緊背對書芯開啟有較大的阻力與壓力，腔背則反之。

《荷蘭東印度公司建立與發展之旅行記》第9冊的書背為「緊背」。（館藏號2010.018.0010 ）
《荷蘭東印度公司建立與發展之旅行記》第9冊的書背為「緊背」。（館藏號2010.018.0010 ）

連雅堂著《臺灣通史》的書背為「腔背」。（館藏號2013.061.0002）
連雅堂著《臺灣通史》的書背為「腔背」。（館藏號2013.061.0002）

最便宜的書，最不堪的品質：平裝書

因應書本的普及與大量需求，平裝書大約自 19 世紀開始出現，相較於精裝書，其書皮僅使用較厚或一般的紙張裝訂，優點是較為輕巧好攜帶，能大量以機器製造來降低製作成本，但也是目前博物館常見最常有損傷的書籍種類。根據書皮與書身的結合方式，可以更細緻的分為膠裝、騎馬釘等。簡言之，膠裝是將黏著劑上於書背，再與封面黏合；騎馬釘是把騎馬釘直接釘在對全書的摺線上而成，因為釘的形狀如同馬鞍而稱之，適用頁數較少的書籍，然也因臺灣氣候潮濕，騎馬釘容易生鏽，除了在書頁上產生鏽漬，也影響裝幀結構。

以平裝（膠裝）裝幀的《小學生》，隨著翻頁次數增加與黏膠老化，易造成脫落和散頁，後人常在靠近書背處以釘書針補強。（館藏號2013.061.0146）
以平裝（膠裝）裝幀的《小學生》，隨著翻頁次數增加與黏膠老化，易造成脫落和散頁，後人常在靠近書背處以釘書針補強。（館藏號2013.061.0146）

用一張紙摺出一本書──經摺裝

經摺裝是將長幅卷軸改為折疊方式，書頁一正一反交疊，並在上下兩端黏上紙板的封面，其通常是以硬紙包覆織錦等織物而成，以便保護內頁。封面左上方通常會有「題籤」標示書名，經摺裝可翻頁或拉開閱讀，比卷軸更為方便。它的限制是文字內容只能單面印刷或書寫於紙張上，保存時因為書口正好也是書頁折頁處，若經常使用磨損或翻閱不當時，書頁容易產生裂痕、斷裂。

《臺灣一周紀念旅行》封面以黃色織錦包裝，上織有菱形紋樣及圓形花紋的織錦，內頁紙張採經摺裝裝裱，類似日人參拜神社時用以蓋印的朱印帳；經摺裝的前後內頁不黏死，古時以「竹起子」穿入，可輕巧翻頁，且具有愛物惜物的精神。（館藏號2015.031.0007）
《臺灣一周紀念旅行》封面以黃色織錦包裝，上織有菱形紋樣及圓形花紋的織錦，內頁紙張採經摺裝裝裱，類似日人參拜神社時用以蓋印的朱印帳；經摺裝的前後內頁不黏死，古時以「竹起子」穿入，可輕巧翻頁，且具有愛物惜物的精神。（館藏號2015.031.0007）

經典古籍的歸宿：線裝書

線裝，顧名思義是在書頁和封面打孔，再以線裝訂書籍的形式，線材以絲線為主，書皮多選用有色、強韌的紙張，或裱有綾絹、織錦。精裝形式有包角、函套（紙、木材質），臺史博常見的線裝書多為簡裝；線裝書因材料、形式等因素，少見較厚的書，如內容較多，則會偏向以多冊裝訂。有時內頁會有邊框與欄線，這也是古代特有的書籍版面型式，早在西漢出土的帛書上就已出現。

臺灣省文獻委員會出版《臺灣省通志》的裝訂採用花角式穿線法，並包有書角。（館藏號2006.009.1262）
臺灣省文獻委員會出版《臺灣省通志》的裝訂採用花角式穿線法，並包有書角。（館藏號2006.009.1262）

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第53期「歷史說書人」。

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