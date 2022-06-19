如何做一本歷史書──專訪臺大出版中心總編輯湯世鑄

採訪｜邱芊樺、陳涵郁、陳慈蓉

攝影｜陳筱勻、陳慈蓉

一本知識滿滿的歷史書是怎麼製作出來的？本文訪談臺大出版中心總編輯湯世鑄，請他談談歷史書籍編輯工作的特色，並說明學術類及一般讀者傾向的出版單位，出版一本書的標準有何不同。

學術書籍與一般書的不同

「學術書是其他類書籍的源頭」，當我們問到學術書的特色時，湯世鑄總編輯如此回答。學術書很「硬」、不好讀，但可以再轉譯成一般讀者看的書，甚至是童書或繪本。學術書的生命是在出版後才啟動，透過學界的書評、論辯、引用，不斷延續其生命；一本好的學術著作，即使作者已經不在，50年後的研究生依然可以與其對話。

學術書與一般書籍在編務上有什麼不同呢？湯世鑄說，有3種書錯誤要少⸺童書、教科書、學術書，前兩種書具有教育功能，而學術書則是因為會被引用、論辯。因此學術出版，在編務的最高原則就是追求越少錯誤越好，編輯最重要的工作不是追求出版時效，而是「除錯」。

懂得提問才是好編輯

學術編輯有點像是品檢員，搭配嚴謹的編輯流程，耗費時間與心力確保格式、用詞的統一，進行編輯內容的除錯。一本書的編校工作，會由執行編輯與1至2位外聘編輯一個字一個字細看（包含向作者提問、討論），再交編輯組同仁核校，送印前由總編輯看數位樣，如此至少經過4、5位編輯的眼睛。臺大出版中心中目前共有10位編輯，面對各式書稿，有時甚至是人手一臺計算機，在校稿過程一邊驗算表格裡的數據、計算是否正確。

好的編輯該具備哪些能力？湯世鑄提到他常開玩笑地說，編輯要有「一張嘴、四條腿」。四條腿指的是「文字邏輯、美學素養、時程掌控、市場判斷」四個基本能力，一張嘴則是要會溝通。根據出版社與書種不同，「四條腿」的比重也有所不同，如學術出版最看重「文字邏輯」，最理想的狀況，是希望編輯能夠100%理解一本書，但做學術書的編輯卻很難達到這個目標，畢竟編輯對於各學門的研究終究是外行，但仍可以透過長久磨練的技藝與經驗來揪出書稿自相矛盾、講述不清楚的地方，其它細節如前後重覆、表格內容與其標題是否與正文吻合、中文譯名是否統一，引用是否符合學術格式等。

因為學術出版品的內容屬於研究成果，所以不能如大眾書籍般，與作者商議章節內容的大幅調整或加筆潤飾，但編輯可以對書稿提問，遇到看不懂或疑惑的地方，必須直白地向對作者提出疑問，「就算提10個問題，其中7個無意義，3個問對了，對書就是好事」，如此來回修正，提升品質。「不會提問不是好編輯，那只是單純的校對而已。」這些努力雖然讀者不會知曉，但卻是學術出版編輯應該盡力去做的。

有關編輯的「美學素養」能力，儘管這幾年的新書封面廣受好評，但湯世鑄強調學術書籍的設計不宜太過，要典雅大方，再加一些畫龍點睛的效果即可。學術書的目的是讓讀者能靜下心來展開閱讀，這個原則除了用於封面，也適用於版型，以及文案、書介的撰寫。

臺大出版中心

國立臺灣大學出版中心在1996年成立，是臺大的一級單位，目前的編制有編輯、行銷、行政三組。在「出版高品質的學術書」的理念下，出版中心的出版品大致可分為學術書、教科書及一般書，其占比約為7：2：1。高比例的學術書出版品，正是為了維持「專業學術出版社」的本質。

臺大出版中心有一套嚴謹的編輯、審查流程，因為要做好一本書很耗時費力，但做壞一家出版社卻很容易。學術書交稿後，出版中心會請專家進行「同行審查」（peer review）， 審查通過後才進入編輯流程，也有可能需要發標案、與學校其他單位溝通等，不論是上下游及橫向的溝通，過程中都要動用編輯的「一張嘴」的能力。「基本上不會溝通就不適合做編輯」，湯世鑄強調。

臺大出版中心嚴謹的審查流程。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

行政組是出版中心的後勤，處理各種行政事務，包括帳務、標案、版稅、版權洽談等，隨著書籍經銷與推廣的拓展，行政組的工作也日益複雜。學術書籍的印量怎麼評估呢？由於大學出版社的特殊性，訪談中提到，書籍的印量要看書的性質來決定，不完全以市場為考量。因為有些書極具出版價值，但可以預期其銷售完全無法達到損益平衡，這時就要靠著教科書或一般書，以及出版中心近年來銷售極佳的紀念品等來彌補。

因學術書的生命是從出版上市後、學者間的論辯才開始，出版中心不希望好書出版後卻埋沒在倉庫裡，因而行銷組「總得到跑到大街上吆喝一下，告訴讀者書出了。」除了積極建立通路外，為新書精心規劃的學術講座絕非一般的新書發表會，而是將內容以主題方式提供給關心此領域最新發展的讀者，由於講者及與談人均為一時之選，講座活動經常一座難求。除了較為國人所知的臺北國際書展，中心也會派專人參加亞洲研究學會（AAS）的學術會議暨書展，與各國學術出版商、研究單位交流，因為AAS的參與者才是學術書的讀者群。此外，簡體中文圈、英語圈也有委託銷售的通路，努力將書籍提供給需要的讀者。

湯總編在訪談中分享書籍編輯過程，以及任職11年來臺大出版中心的變化。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第53期「歷史說書人」。