【故事借閱所】借閱森林，撥開心裡的迷霧，成為真正的人《走進布農的山》

文／讀書共和國｜故事借閱所

書名：《走進布農的山》 作者：郭彥仁（郭熊） 出版社：大家出版 出版時間：2022年4月8日

大家好！我是詹慶齡，在故事借閱所，讓我們借一本好書，探索自己，閱讀世界。

生活在台灣，你對台灣的高山地理環境和原住民文化認識多少？理解多深呢？說來慚愧，其實這是我在翻開這本《走進布農的山》之前，問我自己的問題。在看完之後，我想，可以篤定地告訴大家，你很可能會像我一樣，看著看著就在腦海裡自動開啟山林模式，跟著作者真誠質樸又運用得宜的文字一起走進咫尺天涯的「布農的山」，然後不小心跑進自己心裡的那座山。

光從書名和封面設計，我們就不難想像這是一本訴說大自然的書，在中央山脈的迷霧森林中，作者一步一腳印地記錄下他眼中所見豐富多變的生態景觀，以文字做為嚮導，帶引讀者深入山野，去認識我們似乎耳熟能詳，卻無緣常常見到的刺柏、冷杉、二葉松與紅檜，以及各式各樣的高山植被，同時作者也稱職地分享高山上的野生動物樂園，讓讀者輕鬆自在地加入他與台灣黑熊、水鹿和黃喉貂的相遇歷險記。

《走進布農的山》作者郭彥仁（郭熊）攝影。（圖／故事借閱所 提供）

《走進布農的山》作者郭彥仁（郭熊）攝影。（圖／故事借閱所 提供）

然而，它並不只是一本單純的田野調查博物誌，如同詹宏志在本書序文當中所寫的，《走進布農的山》其實是一本多種身分的書，會使人產生多重閱讀經驗，往外看，是科學精神式的、理性的調查研究，但它更可貴之處還在於人與自然互動的過程中，所帶來的內在反思和感性提升，這種看向內心的深度思索和獨白是我個人以為全書最精妙之處，畢竟那是必須真正身歷其境，並且五感全開、徹底把自己融入山林才能夠獲得的獨特體驗，從2008年到現在，作者用了十幾年的時間，才濃縮出這200多頁的精華，裡面既有台灣高山森林紀實，也記載了一個熱情的年輕生命，如何從一個心向百岳的登山客成為保育人士，再循著黑熊的足跡，因緣際會進入了布農獵人的世界，跟著山裡的人學習，成為真正的山裡的人。

《走進布農的山》作者郭彥仁（郭熊）攝影。（圖／故事借閱所 提供）

所謂山裡的人，不僅僅是累積關於山林的知識與技能而已，也包括了文化的洗禮和思維的轉變，就像作者調侃自己的，剛開始以紅標米酒為基底的各種高山調酒，讓他大開眼界還不勝酒力醉倒了好幾次，如今的自己不但能夠兵來將擋，並且布農族「輪杯」文化裡所蘊含的凝聚情感意義，也已經內化為自己的一部分了；而他向布農獵人學習生火技巧，從生火過程中體會到環環相扣的能量傳遞流動，如同與大自然對話；更悟出了照顧火苗必須小心翼翼像男女戀愛一樣，要留有空間又不能讓柴枝太過稀疏，聽起來是不是很像那句流行語，連生火都像極了愛情。

或許就是這種開闊不設限的態度，讓作者得以入境隨俗接納大自然的贈禮，也讓他可以切換各種不同的「我」，領著讀者時而在海拔兩千公尺的高山林間探險，時而走入他情感豐沛又充滿想像的精神世界，每一段外在事物的描述都連結著寶貴的心靈啟發，剛開始不明究理地在入山前灑三滴酒，是布農族誠心的祭告，敬天地靈，一個外鄉人對於從土地與自然孕育出的神話，從陌生到熟悉，進而培養出對天地萬物的虔敬之心。

《走進布農的山》作者郭彥仁（郭熊）攝影。（圖／故事借閱所 提供）

說來有趣，看完這本書，會對「萬物之靈」這四個字產生新的觀點與詮釋，人類在八通關古道要想找到阿公當年的獵寮，仰賴的可不是什麼天生的聰明才智或GPS衛星定位，而是動物的足跡；在雲霧繚繞的潮濕森林裡，最佳方向指引也是獸徑。然而，當人專注地在山徑間行走，感官也會隨之變得清晰，不但對外在環境敏銳，內在覺知更是深入明朗。就像作者幾年下來的感懷「你如何看山，山就回應給你期待的樣貌。」如果不是高度發展的心智系統與感知能力，又怎麼能生出這麼高端的體會呢！所謂靈性，大自然送給我們更多的想像空間呢！

借閱郭熊這本當做情書在寫的《走進布農的山》，走進森林，撥開心裡的迷霧，讓我們一起成為真正的人。

讀書共和國｜故事借閱所｜Ep04.完整影片內容：

●本文推薦閱讀書由讀書共和國出版品牌：大家出版社 所出版之《走進布農的山》，授權於聯合新聞網閱讀頻道刊登，未經同意，請勿轉載。