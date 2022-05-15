【故宮文物月刊】何處堪託身─清蔣廷錫〈藤花山雀圖〉的繪畫風格及畫意解讀

文│蘇雅芬（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖│國立故宮博物院提供

〈藤花山雀圖〉去年（2021）七月於本院「遺珠—大阪市立美術館珍藏書畫」特展展出（註），描繪纏繞椿樹生長的紫藤花，另有白頭翁、蘭花、靈芝及湖石等元素。畫作右下角款「臣蔣廷錫恭畫」，左上方有康熙皇帝御題唐代岑參（715-770）〈石上藤〉一詩。該作曾錄於《石渠寶笈》，後輾轉流出清宮，成為阿部房次郎（1868-1937）的收藏。

蔣廷錫，江蘇常熟人，康熙三十八年（1699）被薦為南書房行走，康熙四十二年（1703）進士，官至文華殿大學士。在康熙朝，他是文藝才能隨侍皇帝身邊的「詞臣」，留下許多獻給皇帝的「臣字款」作品（即作品署名前有「臣」字）。〈藤花山雀圖〉是蔣廷錫（1669-1732）的大型立軸作品，構圖為文人畫常見的樹石相互依偎的圖像。繪畫中有工筆設色的花卉，也有強調寫意水墨趣味的溪流碎石，還有以惲壽平（1633-1690）沒骨技法為基礎（圖1），加強受光面明暗對比所畫的成串紫藤花，令人好奇這種混合不同技法的繪畫概念來源。

圖1 清 惲壽平 魚藻圖 軸 國立故宮博物院藏

除此之外，〈藤花山雀圖〉所繪的花卉與鳥類皆在傳統繪畫和文學上具有象徵寓意，因此蔣廷錫呈獻這件作品給康熙皇帝想表達什麼呢？之後，〈藤花山雀圖〉幸運地獲得康熙皇帝題寫了一首唐詩，康熙皇帝藉由這首詩想傳遞什麼訊息呢？透過分析〈藤花山雀圖〉，可以注意到皇帝的題詩微妙地改變了畫作呈現的寓意，或許能藉由研究成果，延伸探討更多清初宮廷繪畫的製作脈絡及目的。

何處堪託身？康熙皇帝御題解讀

從書法風格來看，〈藤花山雀圖〉的康熙御筆與題蔣廷錫〈佛手寫生〉（圖2）的結字接近。由於〈佛手寫生〉的文本內容是皇帝在康熙五十四年（1715）夏天作於避暑山莊的御製詩，加上康熙皇帝所蓋的「體元主人」、「幾暇餘情」二鈐印大多出現在康熙五十年至五十三年（1711-1714）左右的御筆書法或御題作品上，故推測〈藤花山雀圖〉約作於康熙五十年至康熙五十四年之間。

圖2 清 蔣廷錫 佛手寫生 軸 國立故宮博物院藏

康熙皇帝書寫的詩為唐代岑參〈石上藤〉：「 石上生孤藤，弱蔓依石長。不逢高枝引，未得淩空上。何處堪托身，為君長萬丈。 」此詩另收錄於康熙皇帝審定的《御定全唐詩》及命臣子編纂文集中。這首詩為何能重複入選官方文集，並被康熙皇帝特意題寫在畫作上，相當耐人尋味。

清代以前，「藤花」並不是常見的繪畫主題，且幾乎未見描繪紫藤花的作品。或許是因為紫藤攀爬樹木的意象在文學中被賦予負面形象，加上成串的紫藤花如何在繪畫中表現顏色變化亦有難度。因此直至惲壽平以沒骨法描繪紫藤，並將其比喻成繫在玉飾或印信上的紫色綬帶，賦予祝福子孫後代為高官顯爵的吉祥寓意，紫藤才逐漸成為常見的花卉畫題。（圖3）

圖3 清 蔣廷錫 寫生 冊 柏樹藤花 國立故宮博物院藏

若在古畫中擴大尋找「藤花攀樹」的圖像，則可在宋徽宗（1082-1135）〈聽琴圖〉的背景中找到攀爬松樹的凌霄花，以此暗喻臣子依附於皇帝。如此看來，〈藤花山雀圖〉的畫作寓意，便能和康熙皇帝所題的〈石上藤〉結合。以蔣廷錫的仕途來看，他於康熙三十八年薦南書房行走，是康熙皇帝身邊的文職官員。康熙朝中期因編纂書籍之需，召進南書房入值的翰林人數逐漸增加。雖然仍須透過自己的努力獲得功名，但具有閱覽朝廷藏書資源及親近皇帝的優勢。蔣廷錫在薦南書房行走時僅舉順天鄉試，至康熙四十二年會試落第，但經皇帝詔以殿試後賜二甲進士，選庶吉士。原本未過會試的蔣廷錫，因康熙皇帝恩准獲得在翰林院學習的資格，拿到進內閣的門票，即是「逢高枝引」的最佳寫照。

〈藤花山雀〉所繪的靈芝、白頭翁及椿樹皆是具有長壽寓意的動植物，椿樹更是為男性長輩（特別是父親）祝壽的象徵。〈藤花山雀〉定年範圍，正好符合康熙皇帝六十歲大壽誕辰，及康熙五十二年三月開始由朝廷主導為皇帝慶生的「萬壽盛典」活動。蔣廷錫亦參與由清初六家「四王吳惲」之一的王原祁（1642-1715）負責編纂之《萬壽盛典初集》，想必也為慶祝活動大為出力。

放眼至當時康熙朝的政治狀況，康熙四十七年（1708）九月皇帝第一次廢黜太子，雖於隔年三月復立，後又於康熙五十一年十月廢黜。皇位繼承問題引發皇子鬥爭，並拉攏朝臣們結黨，成為康熙朝晚期政治不穩定的因素。〈石上藤〉最末二句「何處堪托身，為君長萬丈」，或許也隱含皇帝希望身邊親近的官員（特別是能看懂詩畫寓意的翰林）應專注於康熙皇帝身上，不要任意與皇子結黨的暗示。

本文摘錄自《故宮文物月刊》 468期3月號。