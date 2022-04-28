【出版NFT移民．典範轉移】重新省思數位世界：LikeCoin創辦人高重建談分散式出版

文／高重建（LikeCoin創辦人）

NFT的應用層面極廣，但其核心離不開「憑證」兩個字。比如說，應用在出版，NFT可以體現為讀者擁有一本書的憑證。正是這個核心，補完了數位內容無限複製，且複製品跟原品毫無差別的特性，讓數位內容可以被「擁有」。

在分散式出版（DePub）[註1]的年代，我們可能會再一次見證超級書店Amazon的誕生。如果把出版物理解為更廣義的數位內容，Opensea[註2]就是暫時最接近「元宇宙Amazon」的存在。

談到Amazon，知名創業加速器[註3]AppWorks曾把NFT市場類比為元宇宙的電子商務，很有洞見。更有趣的是，除了正面的功用，這個類比連負面的元素都包含了：假貨。

開放的電子商務平台如淘寶網，假貨的出現實屬必然；而NFT作為元宇宙電子商務，不但不會例外，更因為仿冒和複製接近零成本，假貨比實體商品有過之而無不及。NFT作為憑證，可以證明買家的確有付費，真的持有著某筆數位內容，但並無法證明它是正貨，即由作者本人或獲授權方發售。這是一般人最容易誤解的一點。

➤Opensea，只是買賣；DePub ，確認產權與溯源

DePub分散式出版，可以拆解為兩個層次。一，產權與溯源，以ISCN[註4]（international standard content number）等技術記錄作品跟作者的關係；二，持有與買賣，由NFT證明鑄造者跟買家之間的關係。

理想上，NFT的鑄造者[註5]就是作者本人或授權方；但現實中，技術上任何人都可以鑄造哈利波特NFT。不少人專門拿別人的數位作品鑄造成NFT發售，賺得盤滿缽滿；更過份的「copy minter」，乾脆拿已有的NFT到另一條鏈再鑄造一次，完全就是現實世界裡「開發中國家的商人，販賣已開發國家名牌商品的A貨」在元宇宙中重演。

在當前的DePub生態，區塊鏈幾乎只應用在持有與買賣。很多人能理解NFT對於承載文化價值的意義，但沒有人能否認，NFT當前的火爆，最強的動能來自炒賣、來自發大財的機會，或至少是發大財的希冀。

至於產權與溯源，當然也是關注點之一，畢竟萬一買到A貨，很可能一文不值。然而，產業查驗正貨的手法，絕大部分非常中心化，鮮有應用到區塊鏈或者著重分散式共識，跟傳統電子商務由淘寶、蝦皮等「官方」替買家分辨正貨A貨，如出一轍。

若以為Opensea是分散式NFT市場，這是美麗的誤會。事實上，Opensea只是「賣NFT這種分散式產品的中心化市場」，在分辨正貨和封殺產品方面，可說是個毫不透明的一言堂。

（圖片翻攝自Opensea）

➤NFT移民：99.9%的數位原生內容，沒有存放於區塊鏈、IPFS等技術

把DePub理解為「產權與溯源」以及「持有與買賣」兩個層面，背後有個根本假設：出版物是「NFT移民」。

1990年代進入民間的互聯網，把世界人口分成「互聯網原住民」的Z世代，和「互聯網移民」如大學甚至更年長才首次上網的我輩。直至今日，還有人把互聯網稱為「新媒體」，但想深一層，互聯網問世已經30年，還會把它理解為「新」，恐怕反映的是當事人還站在「舊媒體」本位去看世界。

互聯網把資訊從物理限制解放，區塊鏈則更進一步，把資產從物理限制解放。我相信，隨著區塊鏈日漸普及，必定會讓歷史重演一遍：把世界人口畫分為不知電匯為何物的「區塊鏈原住民」，以及從銀行和傳統金融體系一路走來，成功過渡到密碼貨幣的「區塊鏈移民」。

使用者分兩代，內容也一樣。互聯網初期，出版商忙著把報紙、雜誌和書本上網，成為「數位移民內容」。30年後的今天，越來越多創作和報導從問世的當下就活在網上，是「數位原生內容」。

但正如很多對互聯網瞭如指掌的Z世代都對區塊鏈一竅不通，目前99.9%的數位原生內容，並沒有存放於區塊鏈或星際檔案系統（IPFS）[註6]等技術，跟分散式共識並無關係。這很大程度上是因為感受不到這份需求。

➤一切數位的東西都煙消雲散了，用「內容保育」對抗遺忘

我長期科普區塊鏈和分散式技術，兩岸的人都能聽懂，但台灣人不會覺得明天《報導者》會被封站，或是《自由時報》會被關停，更不會擔心台新銀行會凍結自己的資產，於是都以烏克蘭、香港等「外國案例」去理解箇中邏輯，屬於抽離的明瞭。然而對於香港人來說，那既是切膚之痛，又是生活日常，那種理解是從內而外，深刻的體會。

香港《蘋果日報》、《香港電台》、《立場新聞》、《眾新聞》，還有多不勝數的媒體，在過去一年通通被消失，而數位內容的消失要比紙本刊物停售還要徹底百倍——後者是不再有未來，前者簡直是連過往都被抹煞。就如香港《蘋果日報》，30多年的內容，一夜之間隨著關站徹底消失，彷彿不曾存在過。

《立場新聞》關站公告（圖／Openbook閱讀誌 提供）

「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」港人把諸多被消失的公民媒體備份於區塊鏈，永久保存。然而，雖然技術能保證從寫入區塊鏈那一刻起這些備份再也不可竄改，卻無法保證它們跟原始內容絲毫不差——可能存在著格式變動引起的失真，甚至是刻意滲入的改動。

除了保存內容以外，把內容上鏈，最常見的原因當然是鑄造NFT發售。創作者、出版社和發行商等，紛紛把手中的「IP」鑄造成NFT變現。這些內容無論是動漫、照片，還是音樂，都是已發表過的，發表的當時並沒有寫在區塊鏈，甚至不是數位原生。

不論出發點是歷史保存還是文化變現，以上談及的都是「NFT移民」，是將源於紙本、互聯網的內容，遷往元宇宙。就如實體世界的移民，這些內容並非誕生於元宇宙，區塊鏈上的紀錄屬於後補，資料可能有謬誤，也可能作假。對於歷史保存，這些誤差會產生假訊息；對於文化變現，這些誤差會產生A貨。

以上問題，正是「內容身分證」ISCN存在的理由，也是「NFT移民」作為憑證的邊界。

➤NFT原住民：更適合的NFT製作工具將會出現

即然有NFT移民，會不會也存在NFT原住民？答案是肯定的，而且，我認為將成為創作與報導的新趨勢。

事實上，市面上部分生成式藝術（generative art）[註7]，或者「為NFT而NFT」的內容，在誕生那一刻已經是NFT，直接寫在鏈上，即可說是「NFT原住民」。

說個真實笑話。話說有次我要簽一份文件，想要找支筆卻遍尋不獲，結果只找到Apple Pencil。作為文字工作者，我有時還會用「執筆」、「筆誤」之類的說法，但那些說法已成典故，實際上我都是「按鍵」寫作，偶有「鍵誤」，畢竟我已經沒有用原稿紙20年以上，都是直接敲鍵盤入文。我甚至懷疑，牙牙學語就拿著iPad的新一代是否知道原稿紙長什麼模樣。

（圖片來源：pixabay）

當然，還在用實體紙筆的死硬派依然存在，我也羨慕寫得一手好字的文化人。無論是為了紙筆的質感和筆觸、為了保留傳統，還是單純改變不了習慣，都是沿用紙筆的充分理由，畢竟那是個人選擇。可是，從實用的角度，無論是編採、排版、發表，直接用數位媒介創作都高效得多，客觀且無可爭議。紙筆和書法是優秀的文化，不應該消失，但它會從工作和日常使用中式微，卻是必然。

從實體到數位如此，從數位原生到NFT原生，也將如此。當NFT用來承載的內容形式越來越多，買賣越來越普及，優勢越來越明顯，文書處理軟體自然會提供諸如「儲存為NFT」的功能，甚至，連那都太刻意了，系統自動就會在背後把作品儲存為NFT。

事實上，今天的技術已經足以驅動這樣的軟體，也許目前它還太難用，「汽油費」[註8]還太高，需求還不夠大，可是，以上全部都會隨著時間的推演而改變。別忘了，很多現在每天敲鍵盤的人也曾經覺得，那些又貴又難用又沒有溫度的文書處理軟體，永遠都比不上紙筆。

以上說「為NFT而NFT」，並無貶義，不過的確反映了一種「異化」的現象。理論上，表達、創作、報導本身是一回事，以什麼媒介承載、什麼方式變現是另一回事。現在NFT盛行到一個地步，變成先鎖定要賣NFT，才反過來考慮做什麼創作，否則作品就會名副其實「沒有市場」。這種怪現象，就如同先鎖定要賣一瓶什麼，再考慮製作什麼飲料，可算是「媒介即是訊息」[註9]（the medium is the message）的另類體現。

加拿大學者麥克魯漢的「媒介即訊息」說影響傳播理論甚鉅。（圖／Openbook閱讀誌 提供）

不過，相信這只是NFT起步之初的現象，當大家越來越適應，或者越來越厭倦現有的NFT生態（誰會有興趣不斷買頭像？），產業自然會發展出更符合創作初衷的NFT，和更整合在內容生產流程的NFT製作工具。

➤ NFT書？仍顯生硬，舊瓶裝新酒，有賴出版業者的華麗轉身

類似的想法，已經有產品初步實現，比如Numbers Protocol的Capture[註10]、LikeCoin的depub.SPACE[註11]，都讓用戶製作「NFT原住民」，也把內容創作的語境和脈絡，整合到NFT元資料當中，創作與銷售過程，無縫融合。

（翻攝自depub.SPACE）

相信日後會有越來越多傳統內容，找到有機融合NFT的方式，比如「NFT書」，直接的做法當然是把ePub鑄造成NFT發售，但這就好像互聯網初期，傳統媒體把整份報紙連排版都保留直接以pdf上網，雖然也帶來便利，但就十分生硬。將來的「NFT書」是繼續由Amazon一手包辦，沒經驗也沒包袱的新創闖出新路徑？還是由傳統出版社華麗轉身而創造？就看誰能把「舊酒新瓶」演繹好。

當原住民成為NFT的主流，DePub裡「產權與溯源」以及「持有與買賣」兩個層面的分野將越來越不明顯，從創作的紀錄到受眾的收藏都用上區塊鏈，分散式共識變得端對端。

儘管身為技術樂觀主義者，我還不至於樂觀得相信假訊息與假貨會在NFT原住民的思維中消失，但至少，產業可以利用鏈上數據的輔助去分辨是非真假，甚至有望出現分散式NFT市場、出版社和事實查核組織。

➤去中心化不是去中介化，分散式出版不代表出版社職能消失

談到出版社，有些人會假定出版社將在分散式的年代消失。事實上，「去中心化」decentralization跟「去中介化」disintermediation是兩個截然不同的概念，分散式出版的模式不代表就沒有出版社的立足點，至少，我不這樣認為。

我總相信，只要一個人或組織持續產生價值，他就會在典範轉移後繼續存在。舉例來說，自從智慧型手機當道，使用者只會到App store下載應用程式，行動電信商不再是焦點。然而電信商並沒有因此消失，反而透過提供頻寬，比先前更加賺錢。相對來說，假如一個角色只是粵語所謂的「食老本」，或者難聽地說，「占著茅坑不拉屎」，在舊體制裡苟且偷安，總會在新的典範中被淘汰，但那跟去中心化可沒有什麼關係。

出版社的職能方方面面，雖然部分的確可能在分散式年代消失，比如結算很可能會由智慧型合約代勞，但內容伯樂、編輯、策展、推廣等需求，卻不會因為出版變得分散式而消失。如果真有出版社被消失，恐怕是掌握不到在新的典範下怎樣做好以上職能，而不是這些職能不再被需要。

（攝影師：Ron Lach，圖片來源：Pexels）

➤新典範轉移：虛擬世界並非附屬於物理世界

作為文字工作者，我自己也一直在找方法在新世紀存活下來。我並沒有什麼必勝之道，但我深信，面對區塊鏈的普及，傳統出版社、創作者和報導者首先要深刻理解數位世界的本質，並且視之為實體世界以外各有優劣的存在和載體，而非附屬於「真實世界」的「虛擬世界」。

舉個例子，著作權的英文「copyright」，本意是「copy」的「right」，複製的權利；你寫了一本書，你才有權把書複製，讓更多人擁有這本書。copyright是源於實體世界的邏輯，但若一成不變地照搬到數位世界，會產生各種問題。

實體世界因為複製有成本，也因為分發的前提是擁有高質量原始版本再付出成本複製，copyright的落實才有基礎。但在數位世界中，任何內容都可以接近沒有成本無限複製，而且複製品跟原品比特（bit）不差，連「擁有」的概念都變得模糊，copyright是擁有的延伸概念，就更顯得硬套。

部分傳統媒體還在尋找互聯網盛行下數位內容的商業模式之際，NFT再次牽起新的典範，一方面重新帶來「擁有」的概念，另一方面卻又保留了數位內容無限複製的特性。禁止複製不再是創造收入的前提，擁有的動機不再源於得以觀賞，才剛站穩的數位內容商業模式，又再面臨挑戰。

NFT的大勢已成，細節卻還有待從業者跟參與者共同尋找與落實。只要放下定見，深刻體會分散式共識帶來的優點，出版社、報導者和創作者定能在分散式出版的新典範活下來，並且過得更好。

備註： 1.分散式出版（DePub）：Decentralized Publishing。分散式出版的「出版」指的是更廣義的發表作品。相較於去中心化金融（DeFi，Decentralized Finance）解放金錢，將貨幣與金融服務從中央銀行手上釋放，分散出版則是要把發表作品的職能，諸如教材、出版、發行從中心機構（如威權政府或中心化網站）解放。 詳細可見：https://ckxpress.com/iscn-tutorial/ 2.Opensea：是目前全球最大的NFT交易平台。不需透過邀請，任何人都可以免費建立和購買NFT幣，只需在帳戶初始化或商品售出後支付處理交易的Gas費。較受歡迎的交易品項包括： 圖像、CIF等平面藝術品、音樂類、網域類、虛擬世界類、交易卡片、收藏品、運動類、公共服務。 3.創業加速器：原文為Accelerator或Startup Accelerator，針對新創公司在固定期間內提供早期投資、輔導、訓練課程的公司或機構，並在訓練結束後帶領受培育公司向眾多創投進行簡報，以爭取投資機會。 4.ISCN：全寫 International Standard Content Number，是每筆內容在 LikeCoin chain 區塊鏈上註冊的元資料（metadata）。 用途有如書籍出版所用的國際書號 ISBN，註冊獨一無二的 ISCN，附帶包括作者、日期、授權方式、內容指紋等元資料。因為區塊鏈的特性，ISCN 和元資料不可篡改。 5.鑄造者：將某物製成NFT的人，稱為該NFT的鑄造者。 6.星際檔案系統：（InterPlanetary File System，IPFS）是旨在實現檔案的分散式儲存、共享和持久化的網路傳輸協定。 7.生成式藝術：指部分或全部使用自動創作系統（autonomous system）創造的藝術。 8.汽油費：Gas Price，原指使用者在以太坊網絡上執行活動時，需要支付的以太幣 數量，後來泛指在區塊鏈上執行活動時，需要支付的虛擬貨幣，不限定在以太坊上。 9.媒介即是訊息：由加拿大學者麥克魯漢提出的一個傳播學概念，意思是人們理解一則訊息時，會受到其傳播方式的影響，傳播媒介的形式本身早已附著在該訊息當中，訊息與傳播媒介之間有著共生關係。 10.：為 Web3 打造的第一款區塊鏈相機APP，也是第一款專門儲存圖片資產的虛擬錢包。使用體驗和普通的照相沒有不同，但拍照的同時可以記錄下照片的所有權和當時拍照的背景資訊（包括創作者、經緯度、時間戳記）。 11.depub.SPACE：是建基於 LikeCoin 的去中心化 Twitter。使用者在上面所寫的內容，都會自動變成 ISCN，直接上鏈 IPFS 。

本文為Openbook閱讀誌授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「【出版NFT移民．典範轉移】重新省思數位世界：LikeCoin創辦人高重建談分散式出版」，未經同意，請勿轉載。