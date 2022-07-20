【瓶說書】#39 每一個憤怒的人，都是受傷的人
主講人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）
播出日期：2022年3月16日
推薦好書：《願你擁有憤怒的自由》
文／寶瓶文化
怒火是淚水，是一個人潰堤的委屈、恐懼、挫敗、自責……
它正無助地對你說：「請你看看我！」
憤怒暴露了一個人內心的「地雷」，藉著憤怒，我們靠近它、修復它──
處理憤怒，就是深度清理我們的「內在戰場」。
「都是他的錯！」「他竟然不聽我的！」「他怎麼能不愛我！」……我們生氣時，幾乎是反射性地冒出這些念頭。你可知這就是理解憤怒的關鍵？
●「都是他的錯！」（所以他應該改。）→但其實這是「你認為」。為什麼他必須遵照你的規矩呢？
●「他竟然不聽我的！」（不把我放在眼裡。）→你比較厲害嗎？人家為何非得以你的意見為主？
●「他怎麼能不愛我！」（我付出了那麼多。）→你的付出，對方一定要回報嗎？
事實上，這些是長久以來貼在我們內心深處、難以察覺的「標籤」。不但驅使我們直覺式評價他人、要求他人，更以此苛責自己，不符合期待的，一律嫌棄。由於害怕弱點一旦被發現，會被討厭，我們極力掩藏。因此，叢非從心理師說：
「憤怒是一個人看起來最強大的時候，但也是一個人最不設防、最脆弱的時候。」
然而，剝開憤怒的外衣，那是一個人遍體鱗傷之下的深深渴望，與最在乎的真相。透過家庭、親子、職場等眾多案例拆解，我們層層向內探索，能讓堵塞的愛流動起來，使憤怒轉化為關係改善的良性動力。
看見、理解，而後轉化──當你對自己真正接納，便是擁有了情緒自由的寶藏。
本集完整版影片：
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言