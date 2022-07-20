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【瓶說書】#39 每一個憤怒的人，都是受傷的人

聯合新聞網／ 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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主講人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）

播出日期：2022年3月16日

推薦好書：《願你擁有憤怒的自由》

書名：《願你擁有憤怒的自由》作者： 叢非從 出版社：寶瓶文化 出版時間：2022年3月14日
書名：《願你擁有憤怒的自由》
作者： 叢非從
出版社：寶瓶文化
出版時間：2022年3月14日

文／寶瓶文化

怒火是淚水，是一個人潰堤的委屈、恐懼、挫敗、自責……

它正無助地對你說：「請你看看我！」

憤怒暴露了一個人內心的「地雷」，藉著憤怒，我們靠近它、修復它──

處理憤怒，就是深度清理我們的「內在戰場」。

「都是他的錯！」「他竟然不聽我的！」「他怎麼能不愛我！」……我們生氣時，幾乎是反射性地冒出這些念頭。你可知這就是理解憤怒的關鍵？

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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●「都是他的錯！」（所以他應該改。）→但其實這是「你認為」。為什麼他必須遵照你的規矩呢？

●「他竟然不聽我的！」（不把我放在眼裡。）→你比較厲害嗎？人家為何非得以你的意見為主？

●「他怎麼能不愛我！」（我付出了那麼多。）→你的付出，對方一定要回報嗎？

事實上，這些是長久以來貼在我們內心深處、難以察覺的「標籤」。不但驅使我們直覺式評價他人、要求他人，更以此苛責自己，不符合期待的，一律嫌棄。由於害怕弱點一旦被發現，會被討厭，我們極力掩藏。因此，叢非從心理師說：

「憤怒是一個人看起來最強大的時候，但也是一個人最不設防、最脆弱的時候。」

然而，剝開憤怒的外衣，那是一個人遍體鱗傷之下的深深渴望，與最在乎的真相。透過家庭、親子、職場等眾多案例拆解，我們層層向內探索，能讓堵塞的愛流動起來，使憤怒轉化為關係改善的良性動力。

看見、理解，而後轉化──當你對自己真正接納，便是擁有了情緒自由的寶藏。

本集完整版影片：


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