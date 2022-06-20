【瓶說書】#38 林靜芸醫師的生活哲學：無齡的人，無論多老都不叫做老！

文／寶瓶文化

書名：《不老的挑戰：創造理想的老後》 作者： 林靜芸 出版社：寶瓶文化 出版時間：2022年2月11日

林靜芸是台灣第一位女外科醫師，有「整形教母」之稱，是全台公認的整形外科權威。

她與心臟外科權威林芳郁醫師結褵多年。丈夫身體力行「妻子的美麗是先生的責任」。她則從醫學專業出發，在生活中由內而外，具體實踐一套「天天年輕」的養生主張。

邁入七十歲的林靜芸，人生字典沒有「退休」一詞。她身體硬朗，熱愛工作，心靈開闊，熱情生活。身為台灣第一位女外科醫師，她堅持的信念是：

→「做自己擅長的事，隨時挑戰自己，不必是別人眼中的『我』。」

年輕時幫六十歲的病人整形，被資深醫師質疑為何幫老人整容。但如今，還有九十五歲的患者上門求診。到底多老，叫做老？她的見解鏗鏘有力：

→「如果說人生像場球賽，年齡不過是球衣的背號！」

兒女出色又孝順，令人稱羨。不過，她與先生活得獨立，不依賴孩子。這是我們每一個人都應該有的生存智慧：

→「最該照顧你的人，是你自己。只有自己不會離開自己，自己照顧自己是最有效率的照護。」

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

從自我成長、醫美專業等層面，她分享不管幾十歲，都要追美、追愛、追健康的獨特觀點，激勵熟年讀者創造「無齡生活」，享受理想的後青春，成為熟齡族優雅養生的師法對象。不管幾歲，不但都要保有健康，還有對愛的渴望、美的追求、成長的需要！

◎林靜芸醫師青春樂活的6大心法：

1.人生猶如馬拉松，任何年齡都能一圓夢想，任何年齡都可以挑戰自己。

2.專注、熱情地活在當下，經營自己的舞台，激發成就感，生活有動力。

3.健康是「減法」，「減少破壞」就是最好的養生。

4.微小的改變，只會有微小的不便，但日積月累就能帶來關鍵性的好處。

5.老來打扮是「為自己」。打扮後，不用別人誇，我們自己就整天心情好。

6.人生要不要快樂，是自己的決定！

本集完整版影片：