【瓶說書】#38 林靜芸醫師的生活哲學：無齡的人，無論多老都不叫做老！
主講人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）
播出日期：2022年2月23日
推薦好書：《不老的挑戰：創造理想的老後》
文／寶瓶文化
林靜芸是台灣第一位女外科醫師，有「整形教母」之稱，是全台公認的整形外科權威。
她與心臟外科權威林芳郁醫師結褵多年。丈夫身體力行「妻子的美麗是先生的責任」。她則從醫學專業出發，在生活中由內而外，具體實踐一套「天天年輕」的養生主張。
邁入七十歲的林靜芸，人生字典沒有「退休」一詞。她身體硬朗，熱愛工作，心靈開闊，熱情生活。身為台灣第一位女外科醫師，她堅持的信念是：
→「做自己擅長的事，隨時挑戰自己，不必是別人眼中的『我』。」
年輕時幫六十歲的病人整形，被資深醫師質疑為何幫老人整容。但如今，還有九十五歲的患者上門求診。到底多老，叫做老？她的見解鏗鏘有力：
→「如果說人生像場球賽，年齡不過是球衣的背號！」
兒女出色又孝順，令人稱羨。不過，她與先生活得獨立，不依賴孩子。這是我們每一個人都應該有的生存智慧：
→「最該照顧你的人，是你自己。只有自己不會離開自己，自己照顧自己是最有效率的照護。」
從自我成長、醫美專業等層面，她分享不管幾十歲，都要追美、追愛、追健康的獨特觀點，激勵熟年讀者創造「無齡生活」，享受理想的後青春，成為熟齡族優雅養生的師法對象。不管幾歲，不但都要保有健康，還有對愛的渴望、美的追求、成長的需要！
◎林靜芸醫師青春樂活的6大心法：
1.人生猶如馬拉松，任何年齡都能一圓夢想，任何年齡都可以挑戰自己。
2.專注、熱情地活在當下，經營自己的舞台，激發成就感，生活有動力。
3.健康是「減法」，「減少破壞」就是最好的養生。
4.微小的改變，只會有微小的不便，但日積月累就能帶來關鍵性的好處。
5.老來打扮是「為自己」。打扮後，不用別人誇，我們自己就整天心情好。
6.人生要不要快樂，是自己的決定！
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