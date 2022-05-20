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【瓶說書】#37 要怎樣才能夠談一段正常、健康、幸福的感情呢？

聯合新聞網／ 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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主講人：張純玲（寶瓶文化副總編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）

播出日期：2022年1月12日

推薦好書：愛情創傷來自童年創傷──走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》

文／寶瓶文化

書名：《愛情創傷來自童年創傷──走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》 作者： 黃惠萱 出版社：寶瓶文化 出版時間：2022年1月3日
書名：《愛情創傷來自童年創傷──走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》 作者： 黃惠萱 出版社：寶瓶文化 出版時間：2022年1月3日

童年的傷，我們太過熟悉、太早吸收進我們的呼息與血液裡，甚至那可能是我們唯一知曉的親密互動方式，以至於我們誤以為那是愛，又或我們總試圖在彌補童年時的匱乏，誤認為那些匱乏，可以在伴侶身上獲得，但這卻反而讓我們更容易戀上病態情人。


▌她戴墨鏡，身上傷痕累累。她不懂為什麼她的愛情和家庭一樣，都以憤怒、威脅、暴力對待她。

→　她是被家人嚴苛對待的「受害者」，原本期待男友可以成為自己的「拯救者」，但他後來卻成了對自己暴力相向的「加害者」。

▌她戀上媽寶情人。她不斷照顧男友，男友何時才會長大？

→　她是期待被照顧的「受害者」，以為自己樂觀耀眼的男友可以成為「拯救者」。沒想到長久相處，自己成了男友的「拯救者」。

▌若結婚，她要孤單的媽媽一起住，但男友抓狂，不想過買一送一的婚姻生活。

→　她是媽媽的「拯救者」，不可以為了男友拋下母親，母女緊密連結的結果，本該親密的男友成了母女關係的「加害者」。

經營愛情團體及講座多年的黃惠萱心理師，想告訴女孩們：療癒之路是接納心裡自小被忽略的童年時的自己，而除了專業又溫柔的「自我調整基本功」，她也提出實用的「關係藍圖」，其中的「停止回應」及用「新方式說話」，對於想擺脫愛情桎梏與泥沼，找回自知、自尊、自愛的妳，更有無限助益。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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女孩們，從停止威脅自己的內在語言開始，逐步改變：

‧　清理生命中的黑暗史，「重新解讀關鍵經驗」

‧　回溯愛情史，對照原生家庭互動，找出規律

‧　增進自我觀察，練習「平衡」且「全面」地認識自己

‧　練習對他人和對自己說「不」

‧　在與他人的互動中，練習「停止」回應（「讓我想一想」不等於「拒絕」）

‧　減輕「權威」與「自我中心」濾鏡

‧　練習用「新的方式」說話：用說話劃出界線，說出自己真正的心意

‧　讓「新回應」幫你擺脫受害者角色

‧　放下拯救者角色，讓彼此都做自己


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本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


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