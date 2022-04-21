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【瓶說書】#36我不是自己的：赤裸裸的真實，真實到你幾乎不忍直視！

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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主講人：朱亞君寶瓶文化社長兼總編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）

播出日期：2021年12月8日

推薦好書：《我不是自己的》


文／寶瓶文化

書名：《我不是自己的》作者： 壹週刊．陳函謙 出版社：寶瓶文化 出版時間：2021年11月30日
書名：《我不是自己的》
作者： 壹週刊．陳函謙
出版社：寶瓶文化
出版時間：2021年11月30日

沒有人定勝天的命，又要怎樣「做自己」？

《壹週刊》最受矚目專欄「坦白講」，浮世眾生的破碎與縫補人生。


●他是盲人按摩師，卻被客人要求「做黑的」，同事被騙走百萬元，他只覺得自己不被當人看。

●他是徵信社老闆，看盡同業為賺暴利設局抓姦、謀財害命，依然勸和不勸離，只因他懂家庭破碎的艱辛。

●他是讓父母罰單、貸款繳不完的公子哥，直到跑車開到睡了一場長達九天的覺，才驚覺與死亡擦身的自己，過去玩的不是花天酒地，而是命。

●「你已經砍我三刀，不可以再殺我了！」她在鄭捷隨機砍人時，為按求救鈴而被砍傷，如果重來一次，依然要奮力阻止。

●「騙扁小子」黃琪、曲家瑞的老二情結、非法賺進百萬元的國中生、十二歲開始下海養家的性工作者、災害過後，一大家子裡的倖存者……

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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平凡的小人物，個個過著如戲的人生。在欲望與生死的邊緣，有人堅持有底線的尊嚴，有人交出自己的靈魂，向魔鬼做交易。

記者，逃亡者，出櫃者，為父頂罪，慣竊，關懷者，無法選擇父母的孩子……百餘則真實人物故事，收錄自《壹週刊》長期最受矚目、百萬人次點擊專欄「坦白講」與「壹號專題」。

生命是一連串的操之不在己，那些讓人不計代價填補的黑洞、一輩子揹著祕密贖罪的噩夢，一切對愛的渴求、如獸的欲望，都在資深人物記者陳函謙的筆下，幾近鮮血淋漓地呈現。


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寶瓶文化 父母 朱亞君 閱讀專題

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