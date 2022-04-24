【故宮文物月刊】一個關於《平定準噶爾回部得勝圖》銅版畫的收藏故事

文∣方慧潔（任職於國立故宮博物院展示服務處）

圖∣國立故宮博物院提供

國立故宮博物院（以下簡稱故宮）典藏兩套《平定準噶爾回部得勝圖》銅版畫，一套是三十四幅的完整本，另一套則是僅十三幅的試印本殘本。這兩套作品來自國立北平圖書館，其身世來路與入藏經過等諸多環節，值得一探究竟。

《平定準噶爾回部得勝圖》一定要知道的事

這套銅版畫描繪的是1755年至1759年間，乾隆皇帝為了平定邊疆叛亂，征戰習稱「西域」地區—即分據天山南、北路的準噶爾與回部，所發動的一連串異域戰事。意氣風發的乾隆皇帝為了宣揚、紀念戰事武功，命西洋傳教士郎世寧（Giuseppe Castiglione, 1688-1766）等人起稿繪製《平定準噶爾回部得勝圖》（以下簡稱為得勝圖）十六張，於1765年送往歐洲刻印銅版。

法國商船抵法後，將中國皇帝的訂單向上呈報，由皇家建築總監馬利尼侯爵（Marquis de Marigny）取得法王路易十五（Louis XV, 1715-1774在位）首肯，令知名銅版畫家柯升（Charles-Nicolas Cochin, 1715-1790）擔任總監，籌組雕刻團隊進行刻印。直至1777年，清宮才全數收齊十六塊銅版和三千兩百張印圖。

對於得勝圖銅版畫的裝裱和呈現，乾隆皇帝另有打算。他撰寫序文，為每一張畫配一首御製詩，另命大學士傅恆（1722?-1770）等人共同題寫〈臣工跋〉。這些文字以木版刻印，紙張大小同銅版畫。清宮裝裱的版本以詩配畫，各十六幅，前後各有御筆序和諸臣工跋，共計三十四幅。（圖1）

圖1 平定準噶爾回部得勝圖正式本－阿爾楚爾之戰詩與畫 阿桂於此役中追擊大小和卓 國立故宮博物院藏

本院收藏一份得勝圖分賞清單，記錄乾隆皇帝五次賞賜對象，對象從皇子皇孫、滿洲與蒙古親王、軍機大臣、各地總督和巡撫、以及藏書家等，共計送出一百零一份。（圖2）除了賞賜，乾隆皇帝還將得勝圖陳設於各處行宮，以彰武功。在後來的外交場合裡，得勝圖也成為乾隆皇帝重要的贈禮。

圖2 賞給得勝圖名單 國立故宮博物院藏

從賞賜阿桂到入藏平圖

故宮的館藏途徑十分多元，早期為了方便管理，文物的編號方式以標示文物來源為首，例如「故」字號代表北京故宮博物院，「中」字號則是國立中央博物院。本院收藏兩套得勝圖銅版畫，文物編號皆以「平圖」開頭，意味著來自國立北平圖書館（以下簡稱北平圖書館）。

北平圖書館在1930年代初期的出版品中記錄當年度購入之古本輿圖共得三十四種，其中「 主要者有清阿桂舊藏乾隆御製銅版武功圖，如平定回疆、金川、廓爾喀、安南、台灣五種。 」同年《國立北平圖書館館刊》中所載之新購輿圖目錄，《平定回部得勝圖》收入四套，列為首位的即是阿桂舊藏，來自乾隆皇帝的賞賜，原文如下：

平定回部得勝圖 乾隆年間 奉敕繪製 銅版印本 圖十六頁 詩十六頁 序一頁 空板一頁

又一部 殘存十三頁

又一部 德人沙為池縮印本 三十三頁

又一部 日本滿鐵大連圖書館影印本

得勝圖入藏之際，正值日軍進逼東北，動盪漸起，北平圖書館亦揀選珍籍分批運出，然而四部得勝圖的命運大不相同，二部被認為在轉運過程中佚失，餘二部則於1949年隨著故宮文物載運抵臺，文物編號保留了「平圖」以示來路。

正式本vs.試印本

落腳臺灣的這兩套得勝圖，恰可作為正式本與試印本的對照。根據學者研究，正式本的圖面下方可見一排拉丁字母，左下方為繪者姓名與繪製日期，正下方會有「柯升監修」字樣，以及右下方置雕刻師姓名與完成日期；試印本則是在雕刻過程中，隨著不斷增修的細節而刷印查看的未完成本。院藏正式本原係章佳．阿桂（1717-1797）藏本，院藏的另一套十三頁殘本為試印本，在進入北平圖書館初期即被視為法國印本，其完成度明顯較阿桂藏本為低，畫面下方亦無任何文字。（圖3）

圖3 平定準噶爾回部得勝圖試印本－阿爾楚爾之戰 國立故宮博物院藏

從常理來看，法國刻印、呈繳清宮的銅版畫全為正式本，為何會出現試印的半成品？試印本所牽引出來的是法國雕刻團隊在刷印過程中私藏與互相餽贈的低調過往，去世後才漸散出數量不一、不成套的銅版畫。

結語

本文中的兩套得勝圖在因緣際會之下進入北平圖書館，最後安居在外雙溪的國立故宮博物院，不定期隨著展覽計畫展出，讀者或許在下次見到它們時，會停下腳步，想起那個曾經意氣風發的乾隆皇帝，想起這個收藏故事。

●本文摘錄自《故宮文物月刊》468期3月號，原文：〈院藏《平定準噶爾回部得勝圖》銅版畫來路探尋〉。