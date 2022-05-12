【名單之後】盧穎／流星般的花鳥畫家——黃華州

文／盧穎（國立中央大學藝術學研究所碩士）

黃華州 入選 臺展第8、10回，府展第1回

臺府展的畫家，有許多具師承關係的群體，例如石川欽一郎、木下靜涯等人與他們的學生，各自形成一類風格。其中一位重要的老師出身臺灣，即曾經修業於京都繪畫專門學校的呂鐵州，回臺後致力於繪畫教學，是臺展中少數臺籍的繪畫老師。呂鐵州主要在臺北、桃園一帶活動，他自日本歸臺後，先在大稻埕成立畫室，1934/35年設立「南溟繪畫研究所」，門下有許深州、林雪州、游本鄂、蘇淇祥、羅訪梅等人，都曾入選過臺府展。[註1]

我們今天的主角黃華州（本名黃寶福，1914/15-1938），同樣來自呂鐵州門下，於此學有所成者，老師都賜予「州」字雅號，如許深州、林雪州，「華州」之名便由此而來。[註2]英年早逝的他，未能來得及選擇是否以繪畫作為畢生職業，僅留下少數的作品便離開；甚至沒能趕上最後一件入選作品在府展展出。黃華州就讀桃園公學校時期便展現繪畫的興趣，在當時導師呂春成的啟蒙下，1928年，六年級的他以作品《家》，獲得國民新聞社主辦之御大典記念全國小學生成績品展的優等獎， [註3]之後他跟隨呂鐵州習畫，並在1934年進入南溟繪畫研究所。

《茄子》、《蛇木》、《仙丹花》

黃華州，《茄子》，1934。

在呂鐵州的教導下，黃華州數度有作品入選，主要是花草類的作品。不同於當時東洋畫兩大日籍老師（木下靜涯與鄉原古統）的局部特寫或對角線構圖的系統，黃華州作品的整體結構，中線基本上是垂直的，從呂鐵州的作品中可略窺其師承，成為臺府展中別具一格的表現方式。

黃華州的作品，較為接近小品之作，畫得多為單一種植物。對於植物的外型、不同景深的堆疊等作品的細節，似乎已能掌握老師在此類題材上的精髓。

由1934年的《茄子》到1938年的《仙丹花》，可以見到黃華州在繪畫上不斷精進的過程。《茄子》一作所選擇的生長時機，是茄子花期已盡、茄子開始結果之時，此時的黃華州年約二十，在輪廓與近、遠景的處理上，還稍嫌生澀。值得一提的是，這不僅是黃華州第一件獲得臺展肯定的作品，在開展初期《茄子》便已售出。[註4]或許也跟主題討喜有關，茄子（なすび）在日文中的發音和「達成」（成す）相似，具有好運和吉利的象徵。

黃華州，《蛇木》，1936。

1936年的《蛇木》，相形之下是比較難描繪的植物，蛇木及筆筒樹，是臺灣及東南亞地區特有的蕨類，因為枝幹布滿金褐色鱗片，所以又稱為蛇木。繁複的表面，是畫家需要一定程度的技巧方能表現得宜。這件作品中，除了畫面主要的蛇木之外，蛇木後方、畫面的右下角，都見有其他種類的植物，可見畫家在這段時間對於構圖、處理不同紋理的植物以及景深都有著明顯的進展。

1938年的《仙丹花》呈現出更為生動的花葉表現，不論是仙丹花不規則的葉子，或是牽牛花蜷曲的藤蔓，黃華州都展現了這些年來對於繪畫不斷進步的成果。

黃華州，《仙丹花》，1938。

花鳥畫家黃華州

黃華州花鳥畫，《臺灣日日新報》，1937年1月10日，夕刊版4。

從現存的資料看來，除了植物之外，黃華州也擅長畫鳥。當時的臺灣日日新報除了報導政令、時事之外，也有美術鑑賞的單元，不定期的刊出來自西洋、日本或臺灣的作品供讀者欣賞。一篇1937年的《臺灣日日新報》刊載有黃華州的作品，畫得應是一隻停在梅花枝頭的伯勞，輕盈靈動，頗得老師的真傳。

呂鐵州、郭雪湖、林玉山、陳敬輝、木下靜涯、黃華州合繪，《千歲壽花鳥長卷》，1937，私人收藏。圖片來源：賴明珠，《靈動・淬煉・呂鐵州》，臺北：藝術家出版社，第150-151頁。

他對於鳥類的描繪似乎駕輕就熟，一件與許多畫壇大師合繪的合作畫中，黃華州繪畫的部分即是枝頭的鳥。《千歲壽花鳥長卷》為呂鐵州、郭雪湖、林玉山、陳敬輝、木下靜涯、黃華州合繪的彩墨絹本。畫面右起依序為：郭雪湖畫白梅，黃華州畫鳥，陳敬輝描竹，呂鐵州繪朱槿，林玉山畫雀（白頰山雀），木下靜涯完成老松樹。此長卷是眾人在木下靜涯位於淡水的「世外山莊」聚會時留下的紀念，應為即興創作。[註5]

黃華州隨呂鐵州習畫數年，由上述作品的創作背景可見，黃華州可能是呂鐵州十分得意的學生，黃華州少數留下的作品，從最早的茄子到1937年的鳥、1938年的仙丹花，足見畫家對於創作的熱忱、努力以及天份。可惜的是，未來的發展隨著他生命的終結而留下未知，像流星般劃過戰間歲月。