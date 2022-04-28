【名單之後】磚木取夥／有川武夫與他筆下帶有異樣美的《納曾利面等》

文／磚木取夥

有川武夫 入選 府展第1-4、6回

總督賞 府展第5回

書寫有川武夫，像是拿著望遠鏡搜尋星空，從漆黑裡找尋遠方的閃爍光芒。大部分留下的痕跡零星而淡，隨著歲月流逝，更增加了看清畫家形象的難度。

可是，不同於生平事蹟，有川武夫的畫作，像一道透著力道的光，穿越時空進到我們心裡。

入選第六屆府展的作品《納曾利面等》，就是這樣的一幅畫。

四只日本傳統的樂舞面具懸掛在牆上，露出不同的表情，畫面上還有大幅度的留白。若把這幅畫放在當屆所有入選作品中來看，也是相當特殊。評論者王白淵刊載在《臺灣日日新報》的一篇文章這樣敘述著：「有川武夫的『納曾利面等』，配著許多的面具，我很難理解這樣特殊的趣味。但是畫面中似有某種異樣的美，對此有癖好者可能會覺得有趣吧！」。[註1]

「納曾利面」（右二）實為日本自奈良、平安時代流傳至今的表演藝術「納曾利」當中，舞者所戴的面具。這種樂舞表現的是龍的形象，以悠緩尺八、造型突出的服裝及緩行的舞蹈為特色。畫中的另外三幅面具，由左至右，則分別是低眉的菩薩、怒目的「抜頭 、以及擁有鳥喙的崑崙八仙。這些面具在登台時，皆成為了神靈的形象。

北爪有鄉，《納曾利面》，國立臺北科技大學藏。圖片來源：日治時期臺北工業學校特藏文獻圖表數位典藏計畫。

在有川武夫入選第一屆至第六屆府展的作品當中，這幅《納曾利面等》是特殊的。前五屆作品的風景寫生、靜物作品，並沒有呈現出此幅畫作中，從面具透露出的直接情感。

第六屆府展在1943年10月舉辦，正值第二次世界大戰期間。此前兩年，有川武夫皆在《新竹州時報》上刊登了文章。1941年的〈新竹州學校美術展に就いて〉及1942年的〈畫面に躍る大戰の意欲〉，[註2]題目看起來是評論當時新竹州美術教育現況，但內容切入的角度則符合了《新竹州時報》創辦的目的，即宣傳日本開始進行的東南亞地區及太平洋地區的戰爭。

有川武夫的聲音，也符合了日本開啟整個東南亞戰爭後的輿論走向。戰爭時期，即便是畫家，也需要在作品裡反應所謂的「時局色」。論者甚至主張，「如果對時局密切觀察的畫家，不管其畫題為何，一定可以在作品中表現出此緊張的精神」。[註3]按照這樣的想法，《納曾利面等》這幅完成於二戰期間的畫，主題雖然與戰爭無關，然而畫家本身對於戰爭的思考與感受，是否也會隱隱體現在這幅畫裡菩薩低眉、納曾利瞠目的神情呢？

納曾利舞樂面，1211，真清田神社藏。圖片來源：維基百科。

無論如何，注視著這幅畫，的確會感受到一些無法具體說出來的「異樣的美」。如面具神情多變，人也有很多面向。

有川武夫的另一個面貌，是溫暖的老師。在新竹師範學校任職期間，擔任學生舍監的有川武夫，遇見了身體孱弱的一個學生，他是日後的知名畫家蕭如松。據說，有川武夫為蕭如松在起居上提供了協助，也在畫技上進行過教學。[註4]

戰爭過後，有川武夫返回了他出生、成長的日本廣島縣，擔任了許多所中學的校長，後來任職於武田學園擔任事務長兼講師，做了許多教育行政工作，同事對他本人的評論也是溫和、謙虛，不願與他人爭執的人，同時工作認真，為同事提供了許多協助，更時常在辦公室加班到晚上。[註5]

據說是離不開酒與畫筆的有川武夫，在1967年10月時，和同事山田敏雄老師提及「最近的酒沒有辦法喝得太多」，11月診察後便得知罹患了食道癌，入院治療但病情仍迅速惡化，隔年的4月14日病逝，享年60歲。[註6]而在他35歲畫下的《納曾利面等》，現在只剩下黑白的電子檔案可以瀏覽。而這幅畫，現在是不是仍藏在人間的哪個角落，仍然目光如炬地，繼續觀照著世界，並且能夠繼續多告訴我們一點，曾經有過的那段過往呢？答案，還遺留在歷史當中，等待我們的仔細找尋。