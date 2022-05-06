亞太地區幽微歷史的聲音 風雨同行：亞洲人權創傷記憶線上特展
文｜展示教育組 張文馨 圖｜國家人權博物館
近代史上亞太地區許多國家，歷經殖民、戰爭、獨裁、威權統治，甚至種族滅絕等人權迫害歷史，部份國家至今仍受到過去因外國勢力干預、宗教、部族所引發武裝衝突動盪不已，帶給社會莫大的集體創傷，而攸關個人、家庭以及族群的創傷記憶少為人知，也並非主宰論述的官方或是主流媒體所關注對象。如何從幽微歷史找回話語，轉化困難歷史與創傷記憶為當今及未來世代的人權資產，則需要跨越世代、種族、宗教的不同社群共同努力。
「風雨同行：亞洲人權創傷記憶線上特展」是由國際良知遺址聯盟（International Coalition of Sites of Conscience, ICSC）亞太地區網絡會員，來自七個國家的十二個人權組織與博物館所共同協作，並由斯里蘭卡拉蒂卡·赫蒂拉齊（Radhika Hettiarachchi）擔任策展人。
國際良知遺址聯盟（以下簡稱良知遺址聯盟）是國際博物館協會（ICOM）的附屬機構，並且具有聯合國經濟及社會（United Nations Economic and Social Council, ECOSOC）理事會諮詢地位。1999年成立以來，致力串聯起全球保存人權歷史及創意記憶之遺址、博物館、紀念館、人權組織等機構，持續推動轉型正義、社會正義及人權倡議等全球行動。他們透過建議全球網絡、提供獎助、培訓等各種形式，增能世界各地的人權遺址、博物館及人權組織的專業能力。本館則是在108年正式加入良知遺址聯盟（ICSC），成為其三百多個會員機構會員之一，也是臺灣目前唯一的機構會員。
為了讓亞太地區各國會員有機會呈現所關切的人權議題與工作，包含過去及現在曾有或正在發生的人權侵害事件、當事人及家屬的口述、記憶、資料及文物保存，並且促進會員之間的相互合作、認識與瞭解。良知遺址聯盟亞太地區網絡於2019年達蘭薩拉年會上，決議邀請亞太地區的會員來共同協作策展，並藉展覽內容邀請當地民眾共同來關注歷史、當代正在發生的人權事件與議題。展覽內容有別於各國官方論述以及主流大敘事，強調的是歷史及社會上隱藏、邊緣、消失之聲音，呈現歷史及社會中攸關種族、性別、階級、殖民主義、特權交織議題與展示敘事，期能促進同理、肯認、治療、理解，探尋多重真相，並且倡議多元的歷史論述，更希望讓所有人跨越差異，促成人性連結、希望與同理。
真相、記憶和正義
阿富汗向來被視作「帝國的墳場」，長年飽受政治及武力衝突，社會動盪不安。官方卻很少公開完整呈現基本教義派殘暴行徑，無助平民如何遭致暴力蹂躪。阿富汗人權民主組織（The Afghanistan Human Rightsand Democracy Organization, AHRDO）從2011年展開的「記憶盒」紀念計畫，蒐集並記錄過去四十年來，來自阿富汗各地區，不同衝突時期受難者的物品、敘事及故事，撐出安全的空間，讓所蒐集數千筆受難者的苦難記憶得以被保存、公開展示，希望社會大眾正視受難者的苦難，反擊根深蒂固有罪不罰的逍遙法外文化。
性暴力作為戰爭武器
原處於東部的孟加拉人為從巴基斯坦獨立，在1971年獨立戰爭期間，遭遇來自西巴的軍隊，與當地接應的共謀，將性暴力與性侵當成文化滅絕的戰爭武器，試圖讓孟加拉族裔女性生下西巴人的後代族裔，改變孟加拉族的種族與身份認同。然而，這些受到暴力對待的女性，卻被孟加拉社會認為是不堪的象徵，遭到家族掃地出門，也因為受暴懷孕，卻面對社會的歧視與羞辱。展示呈現性暴力倖存者的口述故事，揭露受害者所遭遇的屈辱真相，回復其尊嚴。
穿越死亡：代間對話與治療
紅色高棉執政期間（1975年至1979年），近兩百萬柬埔寨人（四分之一的人口）死於處決、飢餓、強迫勞動、營養不良及刑求。柬埔寨和平研究院（The Peace Institute of Cambodia）、和平青年組織（Youth for Peace Cambodia）、仁濟組織（Kdei-Karuna）透過展示呈現少數民族，如占族（Cham）、越南裔人、下高棉人遭受暴力及性暴力迫害的故事，提供倖存者觀點，保存歷史，希望社會能記取戰爭代價，避免未來暴力衝突重蹈覆轍，建構記憶、尋求真相，亦有助於受迫害地區跨世代居民所承受的代間創傷，帶來療癒與和解。
轉型正義的延滯
尼泊爾內戰始於1996年2月，尼泊爾共產黨發起「人民戰爭」（People's War，1996年至2006年），社會經歷十年武裝死傷慘重，估計超過一萬七千的人喪失性命，一千五百人「被」失蹤，二萬人遭到酷刑。遲至八年後，官方才成立「真相與和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission）及「強迫失蹤問題委員會」（Commission on Enforced Disappearances），但其未照顧到受難者家屬需求，引起許多爭議。尼泊爾當地的非政府組織-失蹤者家屬網絡（the Network of Families of the Disappeared）與尼泊爾女性之聲（Voices of Women Nepal）以受難者為中心，透過說故事方式，為受害者尋求真相與平反。
保存「被」消失的文化資產與身份認同
2021年，中國共產黨大肆慶祝「西藏和平解放」七十週年。然而，自1951年以降七十年間，中共對於藏人（博巴）活動的監視及掌控情形日愈嚴峻，強迫失蹤與逮捕事件層出不窮。藏人（博巴）不僅語言權遭到剝奪，更面臨宗教壓迫與文化滅絕的危機。藏人（博巴）抗爭及自焚事件日增，當地信仰宗教機構與文化中心逐漸減少。西藏（圖博）（Tibet Museum）博物館透過典藏西藏（圖博）歷史、文化資產，並保存流亡藏人（圖博）生命紀錄，駁斥中共官方論述，建構去殖民化的歷史論述，強調西藏（圖博）社群的國族與身份認同立場。
跨國移動者：移民歷史的包容和排他
臺灣於1989年從東南亞引進第一批移工，1992年通過《就業服務法》後，移工人數開始穩定成長。時至今日，在臺移工人數已突七十一萬人。儘管移工是臺灣經濟的重要推手，但臺灣社會不是視而不見，就是將他們視為勞動機器。特展呈現移工真實生命故事，他們用自己的手機錄下工作的一天，分享個人照片，對照大眾認知中對移工卑微、次等人的形象，展現了移工面對嚴峻處境時，堅忍、尊嚴及人性的面貌。展示部份內容亦來自本館國際人權博物館聯盟亞太分會（FIHRM-AP）「2020移動人權」共學培力講堂的共學成果。
歷史非表面所見：隱匿的敘事
因著複雜的種族政治及宗教歷史背景，斯里蘭卡自1983年起歷經長達二十六年的內戰衝突。斯里蘭卡的女說女史計畫（Herstories Project）、國際民族研究中心（International Centre for Ethnic Studies）及社會發展研究所（Institute of Social Development）共同推動一項計畫，聚焦於平民的個人生命經驗，透過述說親身經歷，讓個人聲音擺脫掌控，讓隱藏的敘事復活。尤其戰爭勝利的一方為宣揚戰功輝煌，鞏固其主宰歷史論述的正統地位，不在「大敘事」裡的聲音，經常遭到抹煞勾消，湮沒無聞。透過保存、建檔個人敘事，得以讓真相還歸民主，奪回自身的生命、能動性與位置。
※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第5期〈亞太地區幽微歷史的聲音 風雨同行：亞洲人權創傷記憶線上特展〉，欲看更多線上特展內容，可至風雨同行：亞洲人權創傷記憶線上特展/網址：https://sharedjourneys.online/點閱。
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