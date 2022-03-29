【故宮文物月刊】增其彤采─乾隆年間臺灣府城萬壽宮之建設

文∣蔡承豪（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院提供

在清代，臺灣府城內有一座「萬壽宮」。它不是皇帝的宮殿，而是重要的儀典場域。國立故宮博物院典藏的清乾隆年間〈萬壽宮圖〉及〈恭修萬壽宮圖說〉，即分別以圖文見證了臺灣府城萬壽宮的壯肅風貌及修建經緯。

清 乾隆 蔣元樞 《重修臺郡各建築圖說》 恭修萬壽宮圖說 局部 國立故宮博物院藏

輪轉的賀壽空間

當朝天子的生日一般稱為萬壽節，又稱聖節，與元旦與冬至並稱為三大節。萬壽節當日，除了宮廷內有盛大的活動，京外地方官員則另建慶賀場所，迎奉象徵皇帝的萬歲龍牌，邀集官紳舉辦祝壽典禮。各地建築依規模大小，有萬壽宮、萬壽亭，或龍亭等各式名稱。除了作為典禮場所，還是接詔與宣讀時文武官員齊聚一堂聆聽聖訓的場域。

但臺灣初入大清版圖時並沒有類似的空間，遂先是利用府學的明倫堂暫作為聖節祝壽典禮場地。至臺廈道兼理學政陳璸（1656-1718）任內，在其主導下，終在康熙五十年（1711）於永康里興建了獨立的萬壽亭，繼任者並陸續修繕增添。然而，隨著雍正三年（1725）府城的環圍木柵築城後，前往郊外便成為一件繁瑣之事。且文武各官須在前一日齋沐，率所屬赴明倫堂習儀；儀禮當日的四鼓（凌晨一點到三點），再著朝服齊到城外萬壽亭行禮。萬壽聖節的前後三日，文武各官更要於五鼓（清晨三點到五點）時著朝服前去坐班。每次的往返，都帶來體力、護衛及運送人力等負擔。因此，臺灣縣知縣魯鼎梅以路程費時，府學明倫堂已經更繕、形制寬敞尊嚴等為由，與文武各官商陳改回明倫堂辦理，並自乾隆十七年（1752）起施行。

新建擘劃與發想重修

然而，明倫堂畢竟不是專用空間，專屬空間的建造則是由乾隆二十八年（1763）調任臺灣知府、被稱為府城「蔣公子」之一的蔣允焄來完成。歷經尋覓與評估，他決定在東安坊縣學之東新建萬壽宮。相關工程於乾隆三十年（1765）開工，隔年告成。蔣允焄將這份功業，以〈萬壽宮圖〉及〈萬壽宮記〉收入自己的著作《東瀛紀典》當中，透過文字與圖像，記錄了修建的始末與樣貌。

清 蔣允焄 《東瀛紀典》 萬壽宮圖 取自日本東京都立圖書館特別買上文庫藏清乾隆丙戌刊本，頁1b-2a。

但蔣允焄的建設並不是終點，下一個接棒者是另一位也被列為府城「蔣公子」之一的蔣元樞（1739-1781）。他在乾隆四十年至四十三年（1775-1778）間任知府，並曾兼署臺灣道。在他的〈恭修萬壽宮碑記〉中表示，萬壽宮自建成後，經過接近十年，受風雨日曬影響，壯麗規模已不如前，因而興起了增添彤采及設備的想法。

增添壯闊

雖然現在已無法見到蔣元樞所整修的萬壽宮樣貌，但仍有多個方式可以遙想其風貌。

一、蔣元樞《臺郡各建築圖說》圖冊中的〈萬壽宮圖〉及〈恭修萬壽宮圖說〉。

二、現存於臺南大南門外碑林中的〈萬壽宮圖碑〉。

三、司法博物館（原臺南地方法院）內，因臺南地方法院舊宿舍區進行工程時，所挖出的萬壽宮之花崗岩御路、石鼓和柱礎等構件。

而當中最能表現全貌者，莫過於是第一項。

司法博物館內現存之萬壽宮殘構，包含御路、石鼓……等。 蔡承豪攝

或許考量到一圖勝萬言，兩位蔣公子雖分別在記文中紀錄了興建與增修的理念，卻沒有說明詳細的建築規制。但透過兩圖的比對，則可大略比對出蔣元樞增修的項目。

萬壽宮整體為三殿兩護室結構，其入口位於圖的下方，即南面的方位。由於進入萬壽宮等同進入天子所居的宮殿領域，故前有照牆環繞，無法直接從正門進入，需由兩側藍頂黃簷的闕門進入第一進之前院。第一進中央的大門並無記載名稱，從其位置及樣式來判斷，可稱為三川門。若比較二蔣的圖片，可發現蔣元樞大舉改建了此門。

萬壽宮之三川門（下）、午門（上）。

穿過三川門來到第二進的空間，可見一華麗雄偉之門，記為「午門」，其規模相對三川門更大，且偉肅莊重，臺基高度亦昇。蔣元樞尚在飛簷的裝飾上增加了不少項目，並加以改建蔣允焄在屋脊所裝飾的雙龍，使之更為為壯麗。

通過午門，即到舉行典禮的主要區域。位在廣場中後方，量體最大的崇臺邃宇，安放龍牌的「祝聖殿」則盤有蟠龍，氣勢雄偉。基臺中央則為御路，位於中軸線上，有大面騰龍圖案浮雕（實物仍存於司法博物館內）。

上述莊重的柱上蟠龍、御路浮雕、豐富的雲頭柱等，皆是蔣元樞增建的成果，足見其在主殿上的用心。

萬壽宮之祝聖殿

結語

萬壽宮為府城過往的重要儀禮空間，物換星移，現今萬壽宮只餘若干構件。但典藏於故宮的〈萬壽宮圖〉，讓我們仍得以遙想當年的壯闊風貌。

本文摘錄自《故宮文物月刊》467期3月號