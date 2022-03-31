快訊

基隆採「類普篩」被批雙標 陳時中回應了

俄宣布停火！下午3時開放人道走廊 讓馬立波平民撤離

【名單之後】陳坤毅／畫布裡的記憶密碼——張啟華與《海岸通り》

聯合新聞網 / 陳澄波文化基金會
張啟華，《旗后福聚樓》，1931。
張啟華，《旗后福聚樓》，1931。

文／陳坤毅（打狗文史再興會社理事）

張啟華　入選臺展第7回

九十多年前的一個春天，一位來自南臺灣港都的少年人，不顧家人反對，負笈東京日本美術學校攻讀西洋畫。踏上尋夢之路的他，最終如願成為高雄首位留日且出身在地的畫家，往後更在南方美術發展過程中，扮演極為關鍵的角色。

1910年出生於高雄前鎮的張啟華，幼時就讀苓雅寮公學校期間，即已表現出圖畫天份，自臺南長老教中學（今長榮中學）肄業後，在1929年決定留學日本，並受教於名家大久保作次郎，亦在其鼓勵之下，參與了兩次槐樹社展覽會，更是當中最年輕的臺籍畫家。[註1]

以家鄉風景大放異彩

張啟華入選第一屆獨立展的作品《椰子》。圖片來源：《臺南新報》，1932年4月15日(版6)。
張啟華入選第一屆獨立展的作品《椰子》。圖片來源：《臺南新報》，1932年4月15日(版6)。

廖繼春，《有椰子樹的風景》，1931，臺北市立美術館藏。圖片來源：臺北市立美術館。
廖繼春，《有椰子樹的風景》，1931，臺北市立美術館藏。圖片來源：臺北市立美術館。

在日本學藝期間，張啟華曾趁著寒暑假返臺，和亦師亦友的廖繼春，相約至高雄取景寫生，描繪家鄉的畫作完成後也受到不少肯定。其中一個寫生地點，推測可能為高雄驛前的噴水池[註2]，廖繼春所繪的《椰子のある風景》入選第十二回帝國美術展覽會，張啟華的作品《椰子》則展出於獨立美術協會第一屆展覽會，兩幅畫作皆呈現當時步出車站所見之景緻，儘管作畫視角不同，椰子樹的熱帶氣息與噴水池的沁涼氛圍，仍將南國的強烈色彩表露無遺，只可惜《椰子》已毀於戰火。

另一處確切之寫生地點，位於旗后（後）的岸邊道路（今旗津輪渡站一帶），主角是高雄著名的「福聚樓」酒家，一旁的碼頭曾為商船輻輳之地，與熱鬧的廟前大街相連。張啟華完成《旗后福聚樓》，在1931年獲得日本美術學校的校際展覽會首獎，[註3]後來又將畫作名稱改成《海岸通り》，參加第七回臺灣美術展覽會並且入選。[註4]可是同一場景由廖繼春所繪之作品，則未曾見於世人，亦可能在戰爭中佚失。

揮灑畫筆到經營家計

1932年張啟華自日本美術學校畢業後歸鄉，並在高雄愛國婦人會館舉辦個人展，該空間曾為高雄重要的美術展覽場所，不僅可見宮武辰夫、山田新吉、橫山精一、高畑文石、呂壁松、李學樵等名家的展出紀錄，還包含有高雄白日會的展覽活動。此時期張啟華除了入選臺展外，也再度於第二屆、第三屆的獨立展中展出，成績斐然。

然而，在其美術生涯開始嶄露頭角之際，成為高雄地方知名仕紳林迦的女婿，由於有負擔家計的需求，不得不先放下畫筆，拾起記事用的鋼筆，任職於高雄興業信用組合以及林迦物產株式會社。一直到戰後生活較為優裕時，不必為衣食操勞，才重新專注在美術的創作與推廣。

顏料堆疊的趣味線索

張啟華，《旗后福聚樓》，1931，高雄市立美術館藏。圖片來源：高雄市立美術館。
張啟華，《旗后福聚樓》，1931，高雄市立美術館藏。圖片來源：高雄市立美術館。

原名《旗后福聚樓》的《海岸通り》可說是張啟華最為著名的作品之一，躲過無情的戰火，為世人留下描繪古早高雄風貌的重要畫面。旗后是高雄發展的濫觴地，曾經萬商雲集，數十家旅館、酒家、娼樓大多建於臨海之地，憑欄眺望可見水天一色，但隨著市區擴張的情形而不復早年盛況。張啟華畫筆下的福聚樓已見老態，稀落的船帆與路人，呈現遊廓（合法風化區）轉移後地方的衰弱樣貌。

福聚樓建築早期可能為洋商的辦事與倉儲用空間，[註5]兩個相連硬山式屋頂中間設置入口，部分開窗可見百葉窗的使用，還有洋式灰泥粉刷的牆面，皆為早期高雄港區洋行建築的特徵。畫中顯眼的門廊，二樓欄板疑似有些字樣，由於取景角度的緣故，僅能看清楚左側部分，上頭有幾個片假名組成的字串，仔細判讀後確認是「ユニオンビール（Union Beer）」，即日本麥酒鑛泉株式會社所生產啤酒，這個廣告字樣透露當時福聚樓內可以品嚐到的微醺氣味，不僅有臺灣米酒或日本清酒而已。

《旗后福聚樓》畫作中的「ユニオンビール（Union Beer）」字樣。
《旗后福聚樓》畫作中的「ユニオンビール（Union Beer）」字樣。

日本麥酒鑛泉株式會社生產ユニオンビール的廣告。圖片來源：朱家煌先生提供。
日本麥酒鑛泉株式會社生產ユニオンビール的廣告。圖片來源：朱家煌先生提供。

此外，根據長年跟隨張啟華的畫家張金發表示，張啟華曾描述過畫作中從另一個角度寫生的作畫者，即是當天同行的廖繼春，[註6]這個被記錄下的歷史性一刻，究竟對面畫布所勾勒的風景是什麼模樣，至今仍十分耐人尋味。

《旗后福聚樓》畫作中廖繼春的身影。
《旗后福聚樓》畫作中廖繼春的身影。

#名單之後060

參考資料及延伸閱讀：

1. 照史（1985），《高雄市人物評述第二輯》。高雄：春暉出版社。

2. 林保堯（1998），《臺灣美術全集第22卷—張啟華》。臺北：藝術家出版社。

3. 林佳禾（1999），《捐贈研究展：美術行者─張啟華》。高雄：高雄市立美術館

4. 陳奕愷（2013），《典雅．奔放．張啟華》臺中：國立臺灣美術館。

5. 陳坤毅（2019），〈〈旗後福聚樓〉歷史記憶重建－城市考古的二三事〉，《藝術認證》，88，頁32-39。

備註：

[1] 陳奕愷，《典雅．奔放．張啟華》（臺中：國立臺灣美術館，2013），頁43。

[2] 第二代高雄火車站位於今哈瑪星地區的鼓山一路、臨海三路口，創建於1908年，站房前曾設置有噴水池，周邊種植具南國風情的樹木，現已不存。

[3] 林保堯，《臺灣美術全集第22卷—張啟華》（臺北：藝術家出版社，1998），頁20。

[4] 〈舊作を出品〉，《臺灣日日新報》，1933年10月25日（第7版）。

[5] 陳坤毅，〈〈旗後福聚樓〉歷史記憶重建－城市考古的二三事〉，《藝術認證》，88（2019），頁32-39。

[6] 林佳禾，《捐贈研究展：美術行者─張啟華》（高雄：高雄市立美術館，1999），頁35。

日本 美術館 高雄市 陳澄波 閱讀專題

延伸閱讀

319與茶有約　高雄茂林「原。森。茶席」 體驗山林裡原生山茶文化

高雄路燈不敵強風倒塌壓8機車 險擊中路人驚險畫面曝光

台中火災6死 高雄列管高風險「寄宿舍」展開稽查

高雄路燈「遭擊落」 燈座連根拔起砸倒多輛機車

相關新聞

從改名潮到占星熱——當代臺灣算命的流行變化

1970年代末，臺北市政府驀然發現了一個奇怪的社會現象：在那幾年之間，市民們為了扭轉個人運勢而跑來申請改名的案件，不知為何變得越來越多，甚至擠爆了政府公報的版面。日漸增加的改名業務，讓一票公務員忙得人仰馬翻，戶政事務所也幾乎變成了改名事務所。當年那些忙著處理改名案件的戶政人員大概也沒有想到：盛行於1970年代末的這股改名風潮，其實只是一個開端。

換一枚時光的紀念品——郵幣社

郵幣收藏是一個浩瀚的世界，那些細小物件猶如人類古今中外歷史與政治的殘片。以近代中國貨幣為例，除了主要的鈔票硬幣，還有咸豐時期的官票、清末的鐵路債券、民國的銀圓券——那些稍縱即逝的政權、喧騰一時的經濟政策、不再存有的生活型態，都遺留下了可實際捧在手上的證物。

【名單之後】陳坤毅／畫布裡的記憶密碼——張啟華與《海岸通り》

九十多年前的一個春天，一位來自南臺灣港都的少年人，不顧家人反對，負笈東京日本美術學校攻讀西洋畫。踏上尋夢之路的他，最終如願成為高雄首位留日且出身在地的畫家，往後更在南方美術發展過程中，扮演極為關鍵的角色。

【故宮文物月刊】增其彤采─乾隆年間臺灣府城萬壽宮之建設

文∣蔡承豪（任職於國立故宮博物院書畫文獻處） 圖∣國立故宮博物院提供

【名單之後】王德合／常久常春，臺展中的「塔山」事件

根據1939年臺灣日日新報〈基隆舉辦常久戰畫展〉報導所述，常久常春曾擔任軍隊畫家而知名。然而日籍人士於戰後返日，相關資料多散失或成禁忌，常久常春遂也成了歷史的缺角，有關其繪畫及生平研究付之闕如，作品樣貌僅能由歷年臺展、府展專輯黑白圖錄推敲了。

【瓶說書】#35當我的媽媽，漸漸成了我的孩子⋯⋯

在這場生命的馬拉松考試中，我們全心照顧心愛的人，也請記得，要照顧好自己。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。