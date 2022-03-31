【名單之後】陳坤毅／畫布裡的記憶密碼——張啟華與《海岸通り》

文／陳坤毅（打狗文史再興會社理事）

張啟華 入選臺展第7回

九十多年前的一個春天，一位來自南臺灣港都的少年人，不顧家人反對，負笈東京日本美術學校攻讀西洋畫。踏上尋夢之路的他，最終如願成為高雄首位留日且出身在地的畫家，往後更在南方美術發展過程中，扮演極為關鍵的角色。

1910年出生於高雄前鎮的張啟華，幼時就讀苓雅寮公學校期間，即已表現出圖畫天份，自臺南長老教中學（今長榮中學）肄業後，在1929年決定留學日本，並受教於名家大久保作次郎，亦在其鼓勵之下，參與了兩次槐樹社展覽會，更是當中最年輕的臺籍畫家。[註1]

以家鄉風景大放異彩

張啟華入選第一屆獨立展的作品《椰子》。圖片來源：《臺南新報》，1932年4月15日(版6)。

廖繼春，《有椰子樹的風景》，1931，臺北市立美術館藏。圖片來源：臺北市立美術館。

在日本學藝期間，張啟華曾趁著寒暑假返臺，和亦師亦友的廖繼春，相約至高雄取景寫生，描繪家鄉的畫作完成後也受到不少肯定。其中一個寫生地點，推測可能為高雄驛前的噴水池[註2]，廖繼春所繪的《椰子のある風景》入選第十二回帝國美術展覽會，張啟華的作品《椰子》則展出於獨立美術協會第一屆展覽會，兩幅畫作皆呈現當時步出車站所見之景緻，儘管作畫視角不同，椰子樹的熱帶氣息與噴水池的沁涼氛圍，仍將南國的強烈色彩表露無遺，只可惜《椰子》已毀於戰火。

另一處確切之寫生地點，位於旗后（後）的岸邊道路（今旗津輪渡站一帶），主角是高雄著名的「福聚樓」酒家，一旁的碼頭曾為商船輻輳之地，與熱鬧的廟前大街相連。張啟華完成《旗后福聚樓》，在1931年獲得日本美術學校的校際展覽會首獎，[註3]後來又將畫作名稱改成《海岸通り》，參加第七回臺灣美術展覽會並且入選。[註4]可是同一場景由廖繼春所繪之作品，則未曾見於世人，亦可能在戰爭中佚失。

揮灑畫筆到經營家計

1932年張啟華自日本美術學校畢業後歸鄉，並在高雄愛國婦人會館舉辦個人展，該空間曾為高雄重要的美術展覽場所，不僅可見宮武辰夫、山田新吉、橫山精一、高畑文石、呂壁松、李學樵等名家的展出紀錄，還包含有高雄白日會的展覽活動。此時期張啟華除了入選臺展外，也再度於第二屆、第三屆的獨立展中展出，成績斐然。

然而，在其美術生涯開始嶄露頭角之際，成為高雄地方知名仕紳林迦的女婿，由於有負擔家計的需求，不得不先放下畫筆，拾起記事用的鋼筆，任職於高雄興業信用組合以及林迦物產株式會社。一直到戰後生活較為優裕時，不必為衣食操勞，才重新專注在美術的創作與推廣。

顏料堆疊的趣味線索

張啟華，《旗后福聚樓》，1931，高雄市立美術館藏。圖片來源：高雄市立美術館。

原名《旗后福聚樓》的《海岸通り》可說是張啟華最為著名的作品之一，躲過無情的戰火，為世人留下描繪古早高雄風貌的重要畫面。旗后是高雄發展的濫觴地，曾經萬商雲集，數十家旅館、酒家、娼樓大多建於臨海之地，憑欄眺望可見水天一色，但隨著市區擴張的情形而不復早年盛況。張啟華畫筆下的福聚樓已見老態，稀落的船帆與路人，呈現遊廓（合法風化區）轉移後地方的衰弱樣貌。

福聚樓建築早期可能為洋商的辦事與倉儲用空間，[註5]兩個相連硬山式屋頂中間設置入口，部分開窗可見百葉窗的使用，還有洋式灰泥粉刷的牆面，皆為早期高雄港區洋行建築的特徵。畫中顯眼的門廊，二樓欄板疑似有些字樣，由於取景角度的緣故，僅能看清楚左側部分，上頭有幾個片假名組成的字串，仔細判讀後確認是「ユニオンビール（Union Beer）」，即日本麥酒鑛泉株式會社所生產啤酒，這個廣告字樣透露當時福聚樓內可以品嚐到的微醺氣味，不僅有臺灣米酒或日本清酒而已。

《旗后福聚樓》畫作中的「ユニオンビール（Union Beer）」字樣。

日本麥酒鑛泉株式會社生產ユニオンビール的廣告。圖片來源：朱家煌先生提供。

此外，根據長年跟隨張啟華的畫家張金發表示，張啟華曾描述過畫作中從另一個角度寫生的作畫者，即是當天同行的廖繼春，[註6]這個被記錄下的歷史性一刻，究竟對面畫布所勾勒的風景是什麼模樣，至今仍十分耐人尋味。