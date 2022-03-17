【名單之後】王德合／常久常春，臺展中的「塔山」事件

文／王德合

常久常春 入選 臺展第1、3、4、5、6、8回，府展第2回。

日治時期，嘉義畫家參加臺展、府展成績優秀，《臺灣日日新報》遂以「嘉義乃畫都」為標題報導展覽訊息，[註1]嘉義的繪畫成績備受矚目。這其中最大的功臣，當屬林玉山等人籌組的「春萌畫會」。春萌成員多為臺灣人，常久常春是少數參與其中的日籍畫家，他分別曾參與第2、4、6 回春萌畫會的聯展，[註2]並七次入選臺展和府展，是日據時期嘉義地區極具代表性的畫家。

1929年春萌畫會發起人參觀第三回臺展合影留念 前排右起：朱芾亭、蒲添生、黃靜山、施玉山、林東令。後排右起：潘春源、常久常春、林玉山 圖版出處：〈附錄三：春萌畫會文史資料〉，《春萌畫會暨墨彩新象展》（嘉義市：嘉義市政府文化局，2015），頁186。

根據1939年臺灣日日新報〈基隆舉辦常久戰畫展〉報導所述，常久常春曾擔任軍隊畫家而知名。[註3]然而日籍人士於戰後返日，相關資料多散失或成禁忌，常久常春遂也成了歷史的缺角，有關其繪畫及生平研究付之闕如，作品樣貌僅能由歷年臺展、府展專輯黑白圖錄推敲了。

常久常春早期作品以工筆花鳥、仕女畫見長，作品細膩優美，並以此類型作品入選第1、3、4、5回臺展。

「日本山岳會」於1905年成立，之後各地相繼成立登山俱樂部，不少知名畫家亦參與其中，象徵國粹主義的山岳寫生繪畫逐漸蔚為風尚，自日本來台的畫家也流行旅行寫生。[註4]常久常春居住於高山環繞的嘉義，不免也受此風影響，他立志以五年時間記錄台灣壯闊山景。1932年他以作品《新高山》入選第6回臺展，1934年再以《塔山》入選第8回臺展，《塔山》一作甚至引發「二曲一雙的東洋畫只入選一曲」的爭議事件。

常久常春，《塔山》，1934。

塔山乃阿里山山脈的最高峰，海拔2663公尺，是鄒族人心目中的靈山。1934年，常久常春以兩枚屏風組成的六尺巨作《塔山》入選第8回臺展。當他接到入選通知後，卻又接到了主辦單位來電告知：「因會場的空間有限，只能展出一半。……作品的價格上，當初整幅定價為一千圓，但是因展出為半幅，所以金額調整為五百圓」。作品被宣布入選後，卻又因展出空間不足而只能展出半張，價格也剩一半，這對畫家來說是莫名的屈辱。報載：「常久認為作品明明經過了神聖的審查，但究竟為何會在入選發表之際，又宣佈另一半是落選的？實在無法理解這其中的企圖。況且只陳列一半根本是對藝術精神的汙辱。不管是多麽具有破綻的畫作，都有它神聖的價值。與其只陳列一半，還不如直接宣布落選或取消入選資格還比較好。就這樣，常久向主辦單位提出了撤回作品的要求。」[註5]

《塔山》完整原作，《臺灣日日新報》，1934-10-24(版2)。

擔任評審委員的鄉原古統則回應：「以單曲的方式讓作品入選，意涵了拯救作者之意」、 「為了培育更多新生代畫家，所以才讓原本是二曲一雙的畫作只入選一曲」。這樣的說辭，當然難以讓常久常春心服，他也嚴正地表達立場：「我創作這二曲一雙的作品，顧名思義就是兩幅雙生畫作合而為一成一幅完整的作品，是不可分割的。……忽略作者的想法，並試圖去強制陳列只有一半的作品，在官僚形式的作法上未免也太沒常識了」。儘管最後他仍委曲求全接受展出，不過他也自勉：「藉由此事的犧牲，我將會持續精進我自己，在未來時返回自己的名譽」。[註6]

原本是臺展常勝軍的常久常春，在經歷了《塔山》事件後，卻沉寂了五年，直到1939年才再度以《中支印象》入選第2回府展。是因《塔山》事件影響畫家的創作表現？抑或是評審心存芥蒂而讓其作品難獲青睞？這恐怕仍待更多的研究論證了。

常久常春，《中支印象》，1939。