將油彩化作對土地的熱愛　人權故事繪本的創作

文｜徐慈臨

圖片提供｜財團法人陳澄波文化基金會

聽見畫中的優美歌聲

2017年2月，「屹立不搖」繪畫特展在總統府展出，歷經將近七十年的藏匿、守護、修復與解讀後，陳家後代子孫摸索歸納出陳澄波前輩的畢生主要訴求，其實就在於美學教育推廣。陳澄波文化基金會董事長陳立栢繼承父親陳重光的志願，擔起家族使命，全力延續素未謀面「阿公」的理念，讓世人瞭解「陳澄波」不僅只是存於案卷和歷史洪流中的受難畫家，更是一位本該閃耀於世卻英年殞落的國際級藝術家及教育家。

談到教育推廣，陳立栢認為最重要的是「教具」，孩子們該透過什麼樣的載體來接觸、瞭解文藝和歷史呢？─閱讀，是最直接且良好的方式，屏除沉重距離感，還可採用多元的表現手法與體裁增添趣味。「走進畫中世界：陳澄波藝術教育套書」包含了以陳澄波畫作為主體的兒童繪本《戴帽子的女孩》及《紅色在唱歌》；談論畫作修復的知識型繪本《會說話的畫》；青少年小說《靈魂裡的火把》及《供桌上的自畫像》。五本書類型主題各異，作者陣容堅強，閱讀年齡層從國小高年級涵蓋到高中，受到教師與學子們喜愛，將陳澄波化作圓心，繪出了豐富多彩的同心圓。

書名：《戴帽子的女孩》作者：林滿秋繪者：陳澄波出版社：典藏藝術家庭（小典藏出版社）出版時間：2014年2月10日

套書獲獎無數、年年再刷，陳澄波的作品與故事開始受到矚目，也吸引其他媒介的創作者駐足觀賞，紛紛聯繫基金會，希望求得授權再詮釋。同心圓逐漸向外擴散出漣漪，產生巨大而廣泛的傳播效應，如此無窮的潛力，是陳立栢在初始階段未能預料的驚喜。

基金會多年來致力以各種合作形式推廣陳澄波前輩的美學教育和理念，2011至2012年，與紙風車劇團合作，以唐吉訶德隱喻陳澄波的生命故事，分別於高雄市立美術館、臺北市立美術館演出兩場《幻化油彩的唐吉訶德》音樂劇；2014年與2017年分別舉辦了「北迴歸線下的油彩」與「聽！紅色在唱歌」兩場系列音樂會，以國樂演奏融合陳澄波畫作影像，呈現視聽合一的盛宴；近年更有獲得「臺灣歷史小說獎」首獎的話題作品《陳澄波密碼》，以及陳澄波版本的Modern Art現代藝術桌遊。傳播載體不斷更新，貼近時下年輕人的生活與娛樂習慣，讓歷史與文藝不再令人望而生畏「硬梆梆」。

基金會也分別與淡水區公所及嘉義市文化局合作規劃，在淡水禮拜堂前藝術穿堂廣場和嘉義市文化局音樂廳前廣場設立「陳澄波戶外美術館」。淡水是陳澄波曾經頻繁造訪、寫生、將自然美景經由投射綻放於畫布之上的地點；嘉義則是他心心念念、自生至死靈魂始終與之共存的原鄉。戶外美術館不僅展示了陳澄波的藝術，更呈現出他眼中的在地往昔印象與珍貴歷史軌跡。

滔滔畫海，工程浩大

70年前留存至今的畫作與資料，有許多成了紙片和碎屑，光整理、辨別、分類、拼湊，便是艱鉅的大工程。

林滿秋回憶當時受邀加入套書作者陣容，覺得企劃內容非常有意義，並主動提出希望能創作繪本與小說兩種不同體裁的作品。基金會給予很大的創作自由，也非常大方，提供各種畫冊和資料供林滿秋運用。對於繪本方向，他們有一定的共識─不要求低年級孩子能瞭解歷史事件，而是以認識畫家的角度，熟悉陳澄

波的獨特繪畫風格。陳澄波的畫作數量非常多，在不斷閱讀資料的過程中，戴帽子的女孩一直出現在視野裡，不知是因為炎熱的南部豔陽太過耀眼，抑或曾在日本習畫的陳澄波喜歡描繪這樣的日式風格。

林滿秋決定以女孩為主角，讓孩子們跟隨她的身影，走訪臺灣美景。雖然小讀者在閱讀本書時不會知道陳澄波是個「悲劇」人物，但她還是將〈阿里山遙望玉山〉的橫幅跨頁場景放在最末，希望能有一個光明的結局。

藏畫亦藏話的女人

林滿秋撰寫的另一本作品是傳記小說《供桌上的自畫像》，以陳澄波前輩的遺孀張捷女士為主角，她說：「這個女人值得全臺灣的人去關注她，我們欠她太多了。」張捷只讀過幾年小學，教育程度不高，卻認命知命，瞭解她的丈夫並支持他追逐夢想。

1931年陳澄波與家人攝於上海，左起為六弟陳耀棋、長子重光、陳澄波、次女碧女、妻張捷、長女紫薇

林滿秋感嘆道：「二二八是陳澄波生命的終點，也是張捷人生挑戰的起點。」面臨巨變後，她就像一座山，以一己之力咬牙將家撐起，盡心盡力保存丈夫留下的畫作，把畫藏在不見天日的房中，也把話埋藏在心裡，可說是「沒有張捷就沒有陳澄波」。但揮之不去的無形恐懼與生活壓力始終壓著她，直到晚年心房瓦解，傷口才逐漸顯露出來。

「她是一個很厲害的『老太婆』。」講到自己的「阿嬤」，陳立栢玩笑地說著，隱含著巨大的欽佩和敬愛。1979年11月，張捷與家屬於臺北舉辦了陳澄波遺作展，展期結束隔天，高雄便爆發美麗島事件。在那個政治氛圍仍肅殺緊繃的年代，一位八十歲的婦人勇敢完成畢生夙願，傳統女性美德與剛毅堅韌和諧地在她身上並存。

點亮供桌上的油彩化身

在林滿秋眼中，陳澄波的畫作顏色飽和溫暖，畫面中常出現阿嬤背著孫子、父女牽手散步等日常景象，彰顯著藝術家眼中的家鄉美麗而充滿生命力，而他必定寬厚溫和、重視家庭與親情且關懷熱愛土地。「雖然陳澄波的命運非常戲劇化，但我覺得他是個幸福的人。」林滿秋說，他有一位在身後支持自己實現夢想的好太太，有乖巧懂事的好兒女，雖然快30歲才遠赴日本學畫追夢，也不負妻子期望獲得大獎，在藝術界闖出響亮名號。

家中供桌上的阿公自畫像，曾經是陳立栢的兒時陰影，被香燻得漆黑陰森，看了就怕。家族創傷幾十年無法平復，療癒過程非常漫長，對過往閉口不談，直到長大後，陳立栢才漸漸知道曾經發生的事情。未曾與阿公謀面的他認為，陳澄波是個純真而直接的人，對自己的理想非常堅持，也許個性中還帶著一些衝動因子。

陳澄波的第一幅風景油畫主題是北迴歸線；最後一幅則是描繪玉山上的靄靄積雪，也許是巧合，抑或是日思夜想的執著，但臺灣的「位置」與「東亞精神」，確實在陳澄波心中難以撼動。東亞精神是在面對西方強權文化時的自我定位，從地理看來，臺灣處於北迴歸線與黑潮的交界處，這便是一項獨特的定位。陳澄波與當代青年們追尋屬於臺灣的價值，而我們應當完善留存前人的智慧與成就，沒有累積就沒有文化，站在前輩肩上才能望得更遠。

走出傷痛的主動性

陳澄波過世後，陳家人卑微生存著，但也唯有繼續生存，才有機會等到說出故事那一天。陳澄波受難那一年，長子陳重光仍在大學就讀，經歷了校園白色恐怖的六四事件，直到畢業後進入校園任職，仍持續受到調查監管。即便後來為亡父開畫展、出版畫冊，能展出的畫也相當有限，不能有任何政治聯想。陳重光的兒女也都是白恐受害者，被監視、帶走問話無數次，陳立栢亦有過頻繁做惡夢的時期，但他俏皮地說：「不要以為老闆會因為你昨晚做惡夢就同意你今天請假！」從父親手中傳承家族使命，陳立栢彷彿一座能量源源不絕的火車頭，始終帶領著眾人向前奔馳。被問及受難者與家屬該如何走出苦難，他說：「惡夢無法成為不能正常生活的藉口，『走出』是自己的決定，『苦難』是自己的詮釋，是否要走出、如何走出，還是操之在我。」

陳澄波油畫作品〈我的家庭〉

「如果陳澄波沒有死在二二八，他能夠安然度過白恐時期嗎？」答案似乎是「否」，已發展成熟的人格個性，在那樣的時代氛圍中，無論時間早晚，可能都必須面對相同的命運句點。但陳立栢認為自己能做的，就是將這個句點變成逗點，修復阿公的大量遺物與作品，將其全面數位化並推廣到國際，充實了他的時間與心力。林滿秋說：「即使陳澄波文化基金會投入大量金錢，現在還不太容易看得出成果，但基金會與人權館，都在各自以不同的方式付出，長久下來積少成多，總能發揮力量。」也許出版的書籍能夠觸動更多人、撫慰治癒其他受難前輩，讓他們有勇氣說出自己的故事，面對過去的傷痛。

陳立栢認為，人權必須和政治觀念脫勾，才會成為「真正的人權」。直到今日，因政權勢力傾軋、意識形態和思想場不同，所產生的殺害與迫害仍持續在世界各地發生，以微縮時間的角度看來，不論受難者和遺族如何痛苦，未來都有可能等到追究賠償責任、真相大白的那一天，但人權不該只是以時間長短和損傷部位換算成賠償金額這般廉價，如何討伐迫害過程中的扭曲人性，並將這份傷痛成為世代共同的記憶傳承下去，才是更真實的課題。

在還原陳澄波史料的過程中，基金會發現有許多當代藝術家資料佚失，「名單之後─臺府展史料庫」便是因此而生，調查、研究六百多位日治時期臺府展參展藝術家的參展作品與生平，其中蘊含歷史情感、土地倫理和永續發展等深刻價值。《東西名人》雜誌曾做過一則「薪火相傳」專題，陳澄波生前非常喜歡梵谷，而他的長孫陳立栢在這個專題中，與梵谷的同名曾孫分別受訪，卻有著相似的人生軌跡：原本各自有傑出的事業，在回到家鄉後不約而同拾起祖輩遺留的作品，想讓全世界看見其中閃爍的光芒。

《陳澄波全集》共計十八卷，從2012年迄今已出版十三卷，預計在2022年、邁入第十年之際，出版完剩餘五卷，並舉辦全集出版完成發表會；基金會也將推出以臺灣山海地理景觀為主軸的《集合！》系列漫畫，還要將阿嬤的故事改編成戲劇《藏畫的女人》，雖然形式尚未確定，但忙碌的火車頭將維持步調，繼續不斷飛馳。

陳澄波油畫作品〈阿里山遙望玉山〉

※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第5期〈將油彩化作對土地的熱愛人權故事繪本《戴帽子的女孩》〉。