用「藝術」的真誠，喚醒臺灣的人權記憶

文｜劉南芳（國立成功大學臺灣文學系副教授、2019-2021「臺南國際人權藝術節」總策畫）

2019年由國家人權博物館與國立成功大學合作舉辦首屆「臺南國際人權藝術節」，這是一個嶄新的嘗試，一方面藉由藝術展演讓人權議題能夠深入大專院校扎根，並發揮社會影響力，拓展人權教育的新面向；另一方面標註「人權」與「藝術」的結合，每一屆人權藝術節可以針對不同的主題來邀請創作者，展現臺灣與世界上相關藝術領域的作品，藉由主題式的探索彼此交流、見證臺灣藝術創作者思考的軌跡，並作為未來發展的借鏡。

2019年以「政治人權」為主題，共蒐羅了2010年後臺灣描寫二二八事件、白色恐怖等議題的戲劇作品共二十餘部；同時邀請了阿根廷、韓國、香港、新加坡、馬來西亞等地相關的戲劇創作者、研究者共同參與並發表創作論述，舉辦《記憶、人權、劇場》創作研討會，同時舉辦香港及臺灣兩地觀摩劇展、及介紹新加坡教育劇場的教學工作坊等。

國內外多元作品齊展演

1990年代以後臺灣關注「政治人權」的創作多以紀錄片為主，2010年前後開始有戲劇作品的產生，如「狂想劇團」之《逆旅》以及在綠島人權藝術季展演的短篇戲劇等；2015年以後以政治受難者或者以白色恐怖時期社會事件為主題的創作逐漸增多，如差事劇團的《幌馬車練習曲》、「同黨劇團」的《白色說書人》等；創作形式也日趨多樣，如沉浸式劇場《夢遊烏托邦》、臺語音樂劇《馬鞍藤的春天》等。日趨多元的作品傳達了藝術創作者對於臺灣政治人權的關注與不同的詮釋角度。

2019年香港天邊外劇團於成大鳳凰樹劇場演出《盧亭》。（圖／國立成功大學藝術中心提供；謝松諺攝）

在國外作品方面，特別邀請阿根廷導演Diego E. Rodrígoz發表專題演講，介紹以「五月廣場的母親」為題的創作，以及近年阿根廷人權戲劇的發展；與會的韓國導演張笑翼、新加坡「戲劇盒」導演許慧鈴、馬來西亞戲劇研究者黃愛明等也以自己的作品和當地人權議題的創作軌跡為題，透過影片觀摩等方式共同交流。2019年正值香港「反送中」運動，香港「天邊外劇團」突破種種困難來到臺灣，陳樹曦導演分享了《新聞小花的告白》一劇的創作理念（本劇獲得第28屆香港「舞臺劇獎」最佳製作、最佳劇本），同時劇團也帶來探討身分認同的現代戲劇《盧亭》在成大鳳凰樹劇場演出；臺灣另一場觀摩劇目為「臺灣歌仔戲班劇團」《馬鞍藤的春天》，由白色恐怖受難者陳新吉先生的同名回憶錄所改編。不同國家的藝術工作及研究者共同針對當地的人權作品展開對話與交流，交換彼此的創作心得、激發未來更多的可能性。

2019年《馬鞍藤的春天》演出劇照。（圖／台灣歌仔戲班劇團提供；余梓勤攝）

爭取人權經常伴隨著社會上的創傷記憶；我們透過自傳、口述歷史⋯⋯可以保存這段歷史，但是透過文學、紀錄片、戲劇等藝術媒介的再現，能讓許多個人的經驗拓展其影響範圍成為社會思考的議題。2019年人權館與成功大學共同催生了「臺南國際人權藝術節」，這樣的盛會並非只為保存「悲傷痛苦的回憶」，而是期待透過藝術媒介的詮釋，幫助學生及社會大眾瞭解歷史並且能進一步參與詮釋與創作、支持「人權藝術」。

「原鄉、他鄉」的視野：離散造就文化融合

第二屆「臺南國際人權藝術節」配合2020國際博物館日的年度主題「平等的博物館：多元與共融」（Museums for Equality: Diversity and Inclusion），以「遷徙中的人權」（Migrating Human Rights）為主軸，活動規劃是採取「原鄉、他鄉」的視野並從兩方面展開：一方面是臺灣人民向海外的遷移；第二方面是海外向臺灣、或是臺灣本地不同族群向城市的遷移，包括南洋移工移民、或是臺灣原住民等。這些遷移動機包括求學、工作、婚姻、依親等，面對不同族群文化的融合，探討移民如何建立自己的價值、爭取認同和生存權益，甚至為本族本鄉謀求福祉。

離散的旅途上造就了文化的融合、催促著國族身分的認同與思考，隨之浮現的人權問題也成了普世所關注的焦點。本屆藝術節是由「成大藝術中心」負責規劃，以三個展覽為主軸，結合「聲音」、「表演」與「教學」多元呈現：

《他鄉的聲音：「臺灣之音」媒介的力量特展》

呈現1970-1980年北美臺灣人追求原鄉人權與民主的努力。相關活動包括邀請1970年代華盛頓臺灣之音負責人李界木先生與馮昭卿女士的講座、以及學生劇展《抵抗的義務》等；學生透過對於這段歷史記憶的文件的理解，以「紀錄劇場」的方式在博物館展場演出、重現當年海外臺灣人為臺灣民主自由示威遊行的歷史記憶。

由協同策展人藍貝芝教授導覽《離散的紀實與紋理：劇場文件展》。（圖／林柏丞提供）

《離散的紀實與紋理-劇場文件展》

由樹德科技大學藍貝芝老師擔任協同策展人，邀請臺灣近二十年來關於移工移民的戲劇創作一同陳列，並舉辦創作研討會、工作坊、演唱會和展演。參與團隊包括臺灣近年從事移工戲劇創作的《再拒劇團》、《慢島劇團》、《演摩莎劇團》等；國際藝術團隊及藝術家包括巴西「被壓迫者劇場協會」亞洲代表謝如欣、澳門小城實驗劇團、「EX-亞洲劇團」印度籍藝術總監江譚佳彥、日本導演神里雄大、澳洲籍學者Francis Maravillas等。本系列的演出大多在展場內舉行，特別設置的表演區展現移工居住的狹窄空間，演員與觀眾近距離的接觸與演後座談，吸引了許多學生和社區民眾觀看和參與，報名踴躍，迴響也十分熱烈。

《裡／外：當代藝術展》

關注島內原住民族移動與認同，展現五位來自不同文化背景的藝術家作品，透過展場講座等多面向地探討當代原住民族所面臨的議題，例如：自我認同、文化資產及傳統信仰等，期待觀者對此議題有新的認識和視野。

南臺灣的人權藝術創作基地

「臺南國際人權藝術節」的規劃初衷是期待經由國際交流讓臺灣與世界的聲音接觸，互相聆聽、彼此觀摩；也期待經由人權戲劇的演出及展覽等多元途徑促進更多學生參與，進一步協助人權教育素材的開發，讓國立成功大學在南臺灣建立人權藝術創作的展演及研究基地。每年的活動雖然繽紛但是轉眼落幕，希望留在大家心中的記憶是要透過藝術詮釋為受壓迫者發聲，臺灣有許多努力的腳蹤已經與世界先進國家同步，這是我們寶貴的成果。香港浸信會大學黃國鉅教授（《新聞小花的告白》編劇）曾說過「以藝術的真誠對抗極權的虛假」，希望我們透過諸多的方式將我們的希望傳遞。

演摩莎劇團《便宜的人 移動的生活》。（圖／林柏丞提供）

※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第5期〈用藝術的真誠喚醒臺灣的人權記憶〉。