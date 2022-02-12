文／莊欣宜

每個人都是一本書，或薄或厚，但都是獨一無二，這些成長故事、打拚經驗和人生智慧是無價的回憶與借鏡，但該如何保存精采，將人生多采多姿，起伏跌宕做分享與傳承？《橘世代》推出「《人生故事》幫您寫回憶錄：一份最值得珍藏的人生禮物」獨家服務，由採訪過上千位素人或名人，有20多年豐富寫作資歷的專業寫作者，透過親身訪問，將您的人生經歷，化為動人文字，讓回憶成為送給自己或家人最珍貴的禮物。

或許您是白手起家，一生拚搏而有了今日的成功；或者是桃李滿天下，或有無可取代的專業；或是單純想幫親愛的父母或長輩保留回憶；甚至是想完成一份留給子孫的傳家叮嚀，不論初衷為何，都是希望將經驗傳承，也讓愛延續下去。

小時候的老照片是最珍貴的全家福。（圖／讀者提供）

自己當主角 永久珍藏

「《人生故事》幫您寫回憶錄」適合想紀念過往美好或中年後的所有人，並因應每個人的故事主題與風格，提供不同選擇，從中挑選最貼近需求的方案，從費用、主題篇幅、文章字數，到回憶錄內容的敘事方式，由哪位寫作者操刀皆可選擇。最後，我們也會為您量身製作「精裝版個人回憶錄」，提供永久珍藏。若您想分享自己的故事，進而影響更多人，可選擇特定方案，讓回憶錄刊登在《橘世代》網站。

家族阿祖90歲拍下了全家福。（圖／讀者提供）

「回憶是無形的，而文字是有形的。」當回憶不再被述說或不被記錄，將只塵封在記憶裡，隨著歲月逐漸被淡忘，不妨把握機會，讓您的人生精采故事，再度活過來！進一步了解「《人生故事》幫您寫回憶錄」服務內容，請點擊連結：https://event.udn.com/lifestory/或電洽02-7721-6909按2。

●本文為橘世代授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「無價的人生禮物 幫您量身製作回憶錄」，未經同意，請勿轉載。