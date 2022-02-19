【故宮文物月刊】橙黃橘綠好年冬

文∣衣若芬（作者為新加坡南洋理工大學人文學院副教授）

圖∣國立故宮博物院提供

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春節是大發諧音梗創意的最佳時機，我們吃的白蘿蔔（菜頭，好彩頭）、鳳梨（旺來）、蘋果（平安），柑橘（吉利），無不象徵好兆頭。尤其是柑橘，粵語「柑」和「金」諧音；溫州話「柑」和「官」諧音，功名利祿，要什麼有什麼，吃柑橘就對了。

蘇東坡（1037-1101）也是玩諧音梗的高手，他寫了〈黃甘陸吉傳〉，把黃柑和綠橘比喻為兩個隱士，隱士入朝做官，因嫉妒而齟齬，再溝通而和解。「橙黃橘綠」遠接屈原〈橘頌〉詠橘的擬人化品格，還增添了色彩相映的畫面感。

宋代畫家筆下的「橙黃橘綠」比如林椿（約活動於1174-1189）〈橙黃橘綠〉（國立故宮博物院藏）、樓觀〈霜林嘉寶〉（國立故宮博物院藏）、馬麟〈橘綠圖〉（北京故宮博物院藏），都是賞心悅目，生動逼真。

宋 林椿 橙黃橘綠 冊 國立故宮博物院藏

此外，傳為趙令穰（約活動於1070-1100）的〈橙黃橘綠〉冊頁，對幅有南宋高宗（1107-1187）的題詩，寫了蘇東坡的詩〈贈劉景文〉：

荷盡已無擎雨蓋。菊殘猶有傲霜枝。一年好處君須記。正是橙（棖）黃橘綠時。

如果你熟悉這首詩，可能馬上注意到後兩句，不是「一年好景君須記，最是橙黃橘綠時」嗎？皇帝是不是記錯了？讓我們通過「文圖學」的方式，細讀文字和圖像文本。

傳宋 趙令穰 橙黃橘綠 冊 國立故宮博物院藏

宋高宗和我們讀的不是同一個版本的蘇東坡詩集，翻翻現存較早的南宋蘇東坡詩集、筆記叢談、以及葉夢得（1077-1148）的詞〈鷓鴣天〉，就曉得當時有的通行版本寫的就是「一年好處君須記，正是橙黃橘綠時」呢。

「君須記」的「君」，是這首詩受贈的人劉季孫（字景文，1033-1092）。許多關於這首詩的賞析都言過其實，把劉景文形容成落魄愁苦的文人，以為蘇軾詩在同情劉景文，這完全扭曲史實，卻是影響極大。

其實劉景文出身軍武世家，祖父劉漢凝從宋太宗出征，立下汗馬功勞；父親劉平是將官，劉景文因而獲優選，蘇軾形容劉景文： 「篤志好學，博通史傳，工詩能文」 ，家藏圖書字畫，還曾經送給蘇東坡當生日禮物。

〈贈劉景文〉寫於北宋哲宗元祐五年（1090），蘇軾在杭州擔任刺史（相當於市長）。那年劉景文五十八歲，蘇東坡五十四歲，兩人都已步入中晚年。就像詩篇開頭的「荷盡已無擎雨蓋」─盛夏過去，荷葉凋零；「菊殘惟有傲霜枝」─殘落的菊花還有不畏風霜的枝幹，這兩句詩突顯的是庇護和支撐，久歷官場的兩人心知肚明，要在宦海起伏中不隨波逐流，明哲保身絕非易事，有「擎雨蓋」的青年時光不再，只有靠自己卓然挺立，殘而不亡。

所以，〈贈劉景文〉是一首人生秋冬之季，中老年人彼此勉勵「倍萬自愛」，收穫生命果實的詩。這樣文字充滿視覺性，內容飽含「正能量」的作品，很合適作為畫文學作品的「詩意圖」素材，即使畫家未必就是趙令穰，仍值得玩味再三。

可能是高宗本人或是宮廷畫家建議，選取了〈贈劉景文〉作畫。我們看到流向遠方的溪河，水邊叢生野菊，夾岸結實纍纍的橙橘，具現了蘇東坡的詩中風景。點綴其間的水鳥，為畫面增添動態生命，使得看似靜止的物象有了幽遠的遐思。繪畫和題詩互為文本，在對幅彼此映襯，形成觀看時文字和圖像的往復循環，展現抒情韻味的「無聲詩」。

於是，「君須記」的「君」不只是劉景文，蘇東坡的友誼私情被也正值人生過半的高宗轉化為「老而彌堅」的公理和志氣。所有觀者都能自行代入，在虛化留白的畫中意興遄飛。

至於林椿畫令人垂涎的〈橙黃橘綠〉，雖然沒有題詩和相應的處境道理，也由於蘇東坡詩的「一年好處君須記，正是橙黃橘綠時」，被南宋詩人沿襲，比如「好處分明是，橙黄橘綠時」；「處處橙黄橘綠，家家蓴菜鱸魚」，彷彿有了「好處」「當下即是」的吉祥隱喻。

收成「橙黃橘綠」，過個豐盛的大好年。以後春節，你也可以把〈橙黃橘綠〉的圖像寄贈親友，再多多發明你的諧音梗賀詞呀！

本文摘錄自《故宮文物月刊》466期1月號，原題〈詩意無聲畫有形─傳趙令穰和林椿〈橙黃橘綠〉的文圖學解讀〉。