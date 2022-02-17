【名單之後】李知灝／「南畫家」伊坂旭江與他的詩文創作

文／李知灝（國立中正大學臺灣文學與創意應用研究所助理教授，兼圖書館藝文中心主任）

伊坂旭江 入選 臺展第1回（3件）

伊坂旭江，本名伊坂新之助，出身日本秋田縣士族，[註1]少時曾授業於名畫家寺崎廣業。在臺期間曾輾轉於臺北、嘉義、臺南、高雄等地任官。1909年5月，擔任民政部通信局雇員，翌年7月通過「臺灣總督府普通文官試驗」。1917年轉任覆審法院書記，1920年8月轉任臺南地方法院書記兼供託局嘉義出張所會計主任，1923年轉臺南地方法院書記兼供託局高雄出張所所長。[註2]1930年退休後返回日本東京，1933年一度回臺訪問故舊[註3]，後返回日本本土居於福岡、橫須賀等地[註4]。

伊坂旭江在臺期間，畫作曾多次見報，今天的藝術史研究者，將之歸類為「南畫家」。甚麼是「南畫」呢？

伊坂旭江，《皇澤》，1927。

日本藝術史上所謂的南畫，係「以中國文人畫的作畫理念為規範，攝取以南宗畫為首的明清繪畫的各種樣式」，所發展出來的一種繪畫風格。[註5]明代文人董其昌《畫禪室隨筆》中，以唐代佛教禪宗分南北宗比喻，認為唐代山水畫也分南北宗，北宗從李思訓父子的著色山水向下開展，南宗則從「始用渲淡，一變勾斫之法」的王維開始起步。

南畫在日本江戶時代盛行於幕府文人之間。跟西畫不同，南畫強調氣韻、意境等概念，透過繪畫來反映文人的理想世界。在日治時期的臺灣，南畫在題材上也突破傳統的山水花鳥，出現具地方特性或現代事物之描寫。

伊坂旭江，《伯牙待成連》，1927。

從1915年伊坂旭江在《臺灣日日新報》上刊載的作品看來，可以發現當時他的作畫題材仍多為傳統南畫的山水花鳥。後來，在臺灣的官展舞臺上，這位畫家只於1927年首回臺展提出《皇澤》、《伯牙待成連》、《不老長壽》等三幅作品。不過，《皇澤》一作，似乎展現了突破傳統南畫的新變。這幅畫描繪臺灣本地的村落飄揚著日本國旗，據伊坂旭江自述，這幅畫「是在看到本島村落節慶樹木連綿國旗飛揚的情景時有感而畫的，如果能在畫的背後，多少顯現一些在皇澤的披被下的恩惠及太平的情景，那就太好了」。[註6]這番話顯現了伊坂旭江在政治傾向上擁護皇權的立場，連帶使其畫作呈現出不同於傳統南畫的題材與畫面。

伊坂旭江，《不老長壽》，1927。

除繪畫外，伊坂旭江也創作漢詩與俳句，作品見於《臺灣日日新報》、《臺南新報》，並與知名文士如日本的豬口鳳庵、石上三年、臺灣的魏清德等人交遊唱和，名顯於當時。如《臺南新報》在1925年就曾刊其〈秋山〉詩，呈現南畫「詩中有畫」、詩畫兼修的功力。詩中寫道：

時雨一過金氣濃，欲燃紅葉映青松。偶移吟杖前山上，畫意詩情各萬重。[註7]

詩作描寫秋天登高望遠，紅葉映襯長青松樹的景象如現眼前。而詩人優游其間，更向前山走去，又能看到那些不同的美景呢？詩末留下多重的想像空間，就如同南畫中的留白，讓讀者想像詩人所見之景致，呈顯出詩畫交融的情境。

伊坂旭江旅居嘉義期間，林玉山先生曾師事之，學習花鳥禽獸、四君子（梅、蘭、竹、菊）等傳統南畫之題材，琢磨繪畫技巧，並體驗南畫文人詩畫兼修的重要。

也因為南畫文人詩畫兼修的特性，讓我們能透過詩作，更深入了解畫家的心緒。從部分作品中，可看到伊坂旭江在臺期間對於長期居於基層難以晉升有所感嘆，並且對日本本土產生思鄉之情。如此心緒在其〈乙丑春聯帖〉詩二首中即可得見：

燈下苦吟忘素貧，公餘戲筆樂天真。未看宦海風波定，柏酒間迎乙丑春。 遠遊二十幾星霜，故國山河不得忘。每遇令辰深客恨，無心兒女喜春裝。[註8]

詩作中自述，作詩、作畫雖可排遣他在職場上的鬱悶之情，卻無法排遣他對日本故國河山的思念。或出自對故國的鄉愁，伊坂旭江在1930年退休後即返回日本本土定居。伊坂旭江本身是佛教日蓮宗之信徒，退休返回日本後曾繪製日蓮上人畫像，「分贈於知己，大小凡百二十枚」。[註9]傳言其後出家為僧，不知其所終。[註10]