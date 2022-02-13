新年預言指引！〈三日教〉晶生晶世，讓水晶與你相癒

神祕的水晶療癒力

水晶礦石和宗教信仰具有療癒身心的效果，信仰是對於自身人生觀、價值觀、世界觀選擇而產生的認同與信念。過去大眾對水晶不了解，多數停留在老氣、昂貴等刻板印象，團隊透過汲取與水晶相關之歷史典故、特性、外觀等元素，創建一個以水晶為主軸的宗教—三日教。〈三日教〉世界觀中，晶神以三日為期，創造世間萬物，而中國象形文字中，晶，從三日，表光亮、明亮之意。

結合水晶療癒與宗教信仰，從宗教的世界觀，引發對水晶的好奇與興趣；搭配水晶占卜卡牌及經書，透過有趣的互動，感受水晶帶來的療癒，加深對水晶礦石的了解與認識。

書名：《書上設計展2021》作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日

當宗教遇上水晶

〈三日教〉擁有自己的價值觀和世界觀，晶經內的宗教故事融合了與水晶相關的傳說或歷史事件，從水晶神祇間的故事，帶出各個水晶的特色功效。通過占卜儀式，連結晶神的預言，引導世人找回迷失的自我定位，促使體驗者感受到水晶的療癒功效。

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單張卡牌，由左而右：拉長石、海藍寶、紫水晶（圖／尼普利 提供）

●引言人的話

設計上，能感受設計團隊對色彩使用的強烈企圖，以大膽衝突的配色與線條，勾勒出對主題的理解與想像，呈現的形式既有宗教的傳統氣質，也有當代討論水晶能量時，不可避免的神祕與朦朧感；藉由玩家對宗教以及未知事物的探索，理解水晶能量的細節與更多可能性。

概念上，我們認為團隊將水晶與宗教議題巧妙結合，並選擇以類似遊戲或桌遊的型態展演，淡化了宗教或玄學與一般人的距離感，是頗耐人尋味的思考方向；同時也提供了桌遊市場，乃至於玄學行銷上很另類、很當代的觀點。

〈三日教〉整體產出（圖／尼普利 提供）

﹝引言人小檔案﹞

雙好2 by Wu&Chen

於2011 年創立，設計類型以產品包裝、視覺形象、媒體設計為主，並於2014 年於臺北瑞安街創立餐飲品牌－貳房苑LivinGreen，由平面跨足空間設計與餐飲設計；設計作品含平面設計、策略行銷規劃、品牌識別設計、產品包裝設計、媒體代編與設計等。跨領域的設計作品，先後獲得國內外包含臺北市老屋新生非住宅類首獎、iF Design Award、Good Design Award、金鼎獎、金點設計獎、OTOP臺灣產品設計獎等肯定。Shopping Design、漂亮家居myHOME 等媒體評選年度設計團隊等。

晶經內三冊書籍展開示意（圖／尼普利 提供）

設計團隊

中原大學 商業設計學系

Advisor｜師嘉孝

Designer｜洪鈺婷、陳萱文、游詩妤、曾琮凱

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】