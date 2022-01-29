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【故宮文物月刊】國立故宮博物院銅器展覽的設計蹤影

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
「鑑古─乾隆朝的宮廷銅器收藏」展陳空間　作者林姿吟攝
「鑑古─乾隆朝的宮廷銅器收藏」展陳空間　作者林姿吟攝

文∣林姿吟（任職於國立故宮博物院展示服務處）

圖∣作者拍攝、器物處提供

國立故宮博物院的各式院藏文物中，銅器的特點就是須置於低濕環境，具文物展示的難度。本文以古銅器的展覽「鑑古─乾隆朝的宮廷銅器收藏」為例，分享執行過程中有關濕度控制的關照歷程，與其他如照明規劃、視覺設計與陳列效果的幾個展示設計考量。

濕控

為確保能有更穩定的控濕環境，該展運用了三種濕度控制樣態：一、將展櫃內溼度從環境濕度降到文物可以接受的低溼，二、同櫃不同材質的濕控，三、具多種濕度要求的複合材質文物之調濕處理等三種手法。

要符合銅器文物可以陳列的展櫃內控濕，第一道關卡是以空調進行大環境除濕，控制在50%左右，第二道關卡再於所有展櫃內規劃微環境處理機制，設計收納位置擺放除濕劑。（圖1）為將濕度調降至45%以下，並提高展櫃密閉性以延長展場濕度變化波及展櫃內的時間，設計機動更換除溼劑的抽屜或維修門。

圖1　留意觀看，在展場可見各式除濕劑、調濕盒的身影。　作者林姿吟攝
圖1　留意觀看，在展場可見各式除濕劑、調濕盒的身影。　作者林姿吟攝

第二個是濕度需求不同的異材質共處一櫃的問題。礙於無法將濕度需求不同的文物擺放在不同展櫃中，在展櫃內擺放銅器區域再另加做一層維修門，做櫃中櫃的方式，以減少破壞低濕環境的機會，銅質文物展示區放置除濕劑除濕，而紙質文物展示區則放置調濕劑加濕。

為此，若在展場中仔細觀察，有些展櫃背板上，分布著細細的接縫線（圖2），其實是上述配合更換除濕劑而設計的維修門所形成的線條，展場在幾座新作展櫃背板上皆可見，這隱約的細節透露出濕控在銅器展場中存在的線索。

圖2　第三單元「亞醜器」展櫃、「國子監祭孔十祭器」展櫃維修門背板拼接線。　作者林姿吟攝
圖2　第三單元「亞醜器」展櫃、「國子監祭孔十祭器」展櫃維修門背板拼接線。　作者林姿吟攝

照明

遠古的銅器乍看黝黑，細觀時會發現在茶褐色外觀下，有時帶著或綠或藍的華麗色彩。故本展的照明策略，設定在既讓觀眾更容易看到這些銅世界上的微妙色彩與質感，又同時兼顧提升展廳照明亮度的政策，運用不同於多數使用低色溫情境式照明，以增加思古氛圍的遠古銅器展示方式（圖3），挑選高色溫高顯色的燈具，採均亮照明。（圖4）

圖3　以低色溫的焦點光營造神秘氣息的美國大都會藝術博物館（MET）的銅器展示。　作者林姿吟攝
圖3　以低色溫的焦點光營造神秘氣息的美國大都會藝術博物館（MET）的銅器展示。　作者林姿吟攝

圖4　「鑑古展」展場照明完成樣貌。　作者林姿吟攝
圖4　「鑑古展」展場照明完成樣貌。　作者林姿吟攝

目前LED照明產業發展，符合博物館照明使用條件的色溫最高僅到4000K，為求更高色溫的顯色，本案的基礎均光照明採用傳統螢光燈具Panasonic 5000K AAA等級的博物館專用燈，重點投射光源採含擋光片Philips LED 3000K投射燈，顯色都>Ra95 ±2。（圖5）

圖5　你有看到銅器身上的華麗色彩嗎？　作者林姿吟攝
圖5　你有看到銅器身上的華麗色彩嗎？　作者林姿吟攝

視覺設計

展覽的視覺設計概念以媒合青銅器與線繪圖關係來傳達探索主題，表現手法從密室探照光探索文物細節的表現，逐漸轉變到呈現考古學家透過描摹原器細節來探索的行為，設計上透過描圖紙描摹器物概念，同時帶出青銅器與《西清古鑑》的關係，也加入靈光乍現時紀錄的最佳幫手便條紙符碼。（圖6）摺頁的設計，內容上介紹幾個青銅器認識的小知識，在設計上運用了方格紙、手寫字體與考古地圖的元素（圖7），甚至在封面的放大鏡印刷，運用了臺灣印刷界快消失的熱感應油墨，摩擦後顯露線繪圖的驚喜，讓民眾也參與了一種探索的樂趣。

圖6　展覽海報設計　器物處提供
圖6　展覽海報設計　器物處提供

圖7　以人類學者工作環境為發想之展覽摺頁。　器物處提供
圖7　以人類學者工作環境為發想之展覽摺頁。　器物處提供

陳列設計

考慮多元展示效果的可能性，策展人規劃銅鼎測量的陳列效果，增加民眾參觀的活潑性也避免參觀疲勞。取與《西清古鑑》及《西清續鑑》中可對應之七件銅鼎資料，（註）擷取頁面所紀錄的尺寸與之對照（圖8、9），在民眾觀展時增添體驗當年銅器測量的精準度認識。其實互動不見的一定要手動式或多媒體手法，本設計用觀察法來完成互動，在疫情之際，也不失為誘發樂趣、主動用心的互動方式。

魔鬼藏在細節中，博物館裡的展陳裡也是，似隱卻現，等待著觀眾一起來發現並發出會心的一笑。

圖8　測量銅鼎陳列樣貌。　作者林姿吟攝
圖8　測量銅鼎陳列樣貌。　作者林姿吟攝

圖9　商代晚期〈射婦桑鼎〉與《西清古鑑》紀錄尺寸之對應。　作者林姿吟攝
圖9　商代晚期〈射婦桑鼎〉與《西清古鑑》紀錄尺寸之對應。　作者林姿吟攝

註：分別為商代晚期〈亞羌父戊鼎〉、商代晚期「〈射婦桑鼎〉、西周早期〈獸面紋鬲鼎〉、西周晚期〈伯筍父鼎〉、春秋早期〈邿伯鼎〉、春秋〈蟠夔紋鼎〉、西漢〈弦紋鼎〉。

●本文摘錄自《故宮文物月刊》465期12月號，原題：〈似隱卻現—「鑑古展」中的展示設計蹤影〉

「鑑古—乾隆朝的宮廷銅器收藏」展覽介紹：

展出時間：2020月12月1日起

展出地點：國立故宮博物院北部院區 常設304展廳

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