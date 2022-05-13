細數台南沿海，描繪出鯤鯓的起承轉合──〈數鯤島〉

用作品寫下地方的故事

書名：《書上設計展2021》作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日

〈數鯤島〉以「台灣台南鯤鯓」作為發想，從鯤鯓的地形到當地的人文特色，設計出這個品牌及系列產品。專刊記錄團隊參訪照片、調查文獻，及七位職人對家鄉的熱愛；訪問過程用影片呈現，讓觀者透過影音，深入當地。包裝運用書本的概念，猶如翻開書本走進鯤鯓當地，內容物包含各鯤鯓的絲巾、布章及徽章。「絲巾」一絲一絲的材質，代表人們情感猶如細線交錯，投射遊子返鄉情感，不只是包覆材質，更繫上對家鄉的敬重。「布章」呼應絲巾的構成，搭配品牌「徽章」，整體運用線條、交織、堆疊三大要素，藉〈數鯤島〉讓更多人看見家鄉的美好。

七鯤鯓特色品牌小冊（圖／尼普利 提供）

為我們生長的土地驕傲

團隊的特色在於挖掘原先不太瞭解的事物，透過畢業專題看見不一樣的台灣，雖然七個鯤鯓性質相同，但各有不同的人文特色，透過設計讓這些鯤鯓變得更加緊密及閃耀，也利用〈數鯤島〉這個品牌帶動當地，讓大家看到不一樣的台灣面貌。團隊想傳遞的不只是作品，更要讓人們見到我們生長的這塊土地有多麼美麗及對它的驕傲。

參考當地文化所設計出來的鯤鯓體（圖／尼普利 提供）

壹鯤鯓以鹽田記事為主題述說當地特色故事（圖／尼普利 提供）

※編輯觀點

地景因著人情，讓風華多了人文的溫度與厚度。如果說，世界就是一本書，旅行正是打開這本書的鑰匙，而〈數鯤島〉從一趟出遊開始，探究台南七個鯤鯓，並結合七位職人，帶出小人物生命裡執著專注的光彩、轉身又是改變的重生。若苦於靈感從何而生，出走與觀察，該是一個不錯的方式。安逸於舒適圈裡，不知不覺就鈍化了感知；圈外一片意想不到的視野，是得靠離開、甚至有點衝突，才得以遇見。準備好，出門闖闖了嗎？

七鯤鯓特色插畫與鯤鯓職人們（圖／尼普利 提供）

>>獲獎紀錄

2020—德國紅點設計獎 品牌設計類

2020—台灣國際學生創意設計大賽 視覺設計類│金獎

2020—台南設計獎 實務組│金獎

2020—美國 3x3 國際插畫大獎 插畫設計類 Student Show No.17 Winners │銅獎

2020—金點新秀設計獎 包裝設計類

數鯤島影片介紹

數鯤島網站

>>設計團隊

嶺東科技大學 視覺傳達設計系

Advisor｜秦安慧、黃煒仁

Designer｜謝欣潔、曾怡瑄、林育誠、盧芷吟、黃庭怡、何芝螢

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】