【瓶說書】#35當我的媽媽，漸漸成了我的孩子⋯⋯

文／寶瓶文化

一想到這個被我稱作「媽媽」的女人， 再也認不出我，再也不知道自己是誰， 我覺得非常惶恐…… 我該如何和這樣一個身還在、心已遠的媽媽相處？

書名：《我和我的失智媽媽──照顧好失智家人，並照顧好自己》 作者：陸曉婭 出版社：寶瓶文化 出版時間：2021年11月12日

陪伴失智母親十多年的作者，從「照顧者」的角度，真實錄下失智老人的一段生命歷程，細膩描述陪伴者的酸甜苦辣，以及實際的照護應對。

她是我的媽媽，現在也是我的小孩，我餵她吃飯，幫她穿衣、洗臉，帶她上廁所，我緊緊地和她牽手，給她安全感，我哄著她，讓她不覺得寂寞，開心笑出聲。

有時，委屈在心裡翻騰，吸去我的能量，但我會陪自己一下，不去認領她的辱罵。生病的挫敗、無助、羞愧……她只是想發洩，千萬別傻傻地把她的氣話當真。

我像呵護自己的孩子一樣去呵護她，把她當成小寶貝。在媽媽徹底斷開與這世界的連結前，我就是那條她與世界之間的連結線。

誰來照顧？如果全天候地全職照顧媽媽，長期下來，我還有可能重新融入社會嗎？

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

六、七十歲老人照顧八、九十歲老人，已成高齡社會的典型場景，亦正是本書的現實景況。作者年屆退休時，母親患了失智症，令她掙扎交戰：

▌這也是一部愛的紀實。母親認知恍惚，卻給了她機會重耕親情荒地，鼓起勇氣去愛，感覺像終於找回媽媽：

我該詛咒失智症呢，還是感謝它？如今媽媽會張開雙臂與我擁抱，這是我過去六十年不曾享有的啊！

▌身心俱疲，她曾想逃開！但又罪疚於「不孝」……幸好有一群照顧者同伴，讓她接納自己也會有痛苦、害怕和委屈：

我們不是聖人，就算產生逃離現況的衝動，也請理解，這只是我們處理不了自己情緒時的應對方式之一。

在這場生命的馬拉松考試中，我們全心照顧心愛的人，也請記得，要照顧好自己。

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