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雙北升3級警戒？專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

【瓶說書】#32　了不起的硬核媽媽：只有你想不到，沒有媽媽做不到！

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

主講人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）

播出日期：2021年9月22日

推薦好書：《了不起的硬核媽媽》

文／寶瓶文化

書名：《了不起的硬核媽媽》作者：格十三出版社：寶瓶文化出版時間：2021年8月30日
書名：《了不起的硬核媽媽》
作者：格十三
出版社：寶瓶文化
出版時間：2021年8月30日

地方媽媽求生神咒：

「老公我選的，孩子我生的，睡一覺起來都新的！」

做個媽媽多了不起？

你一天有二十五個小時。你是鬧鐘、司機、家政婦兼家庭教師。這廂氣得想把孩子塞回去，眨眼能化為慈母談心。雲配偶遠在天邊，你白眼著輕笑轉身，繼續雌雄同體，叱吒人間。

儘管常陷入「道理我都懂，卻還是當不好一個媽」的深深失落，但偉大的母性本能驅使我們，舉起拖鞋，連蟑螂都敢殺了，當了媽什麼也不怕了。

我們也想低調，但實力不允許啊。


［哪個媽不罵小孩］身為母親，暴躁恐怕就是融入血液的一種母愛的體現吧。但只要你別看，家裡就是乾淨的，只要你別聽，家裡就是平靜的，只要你別問，孩子和老公都是非常優秀的。

［沒有媽能躲得了］加入一個家長群組，每天群組裡的三百多句「謝謝」和「不客氣」以及「我們是溫暖的一家人」，構成了最偉大的人間真善美。

［是個媽都會走過］一個女人突然從社群朋友圈消失，不再上傳貼文……別擔心，只是因為沒太多新的內容可以晒。她的孩子長大，拒絕配合拍照了。


格十三要告訴每一位媽媽們

◎硬核媽媽的生存實力：

‧我們等待的不是開學，是優雅的重生。

‧我不是一個人在戰鬥。

‧只有你想不到，沒有媽媽做不到。

‧沒有誰能真正平衡好一切，只是有人笑著多扛起一個擔子而已。

‧在經歷了這些雜亂又煩人的倒楣事，以及讓內心無比惆悵的落差對比之後，所有人還能看到我們在笑。這就是生活。

◎機智媽媽的人際攻略：

‧孩子是一把雙刃劍。他能讓你成為社交場上一枝花，也能把你變成社恐卑微豆腐渣。

‧地方媽媽的基本素養：秀完了幸福，必須立馬吐槽苦悶。

‧當你和一個老母親聊天時，你說的每句話都會成為對方的弦外之音，久久迴盪，無法散去。

‧只有在另一個老母眼中，我們的隻言片語，才能被反覆品味、理解、斟酌、反饋，並能舉一反三、反覆琢磨，尋覓蛛絲馬跡。

‧在家長群組中，如果表現出沉迷學習不可自拔，但怎麼學也學不好的弱雞樣子，人緣會更好。

◎佛系母親的親子修練：

‧每天做一個求生欲滿滿的媽媽。

‧爸爸用意念提升孩子成績，然後以減壓為名帶孩子吃喝玩樂。

‧最破壞親子關係的事之一，就是我輔導孩子學習；最能挽救親子關係的事之一，就是孩子輔導我學習。

‧只要默念「再過幾年就該他教我了」，你就會對孩子產生一種微妙的尊敬。

‧親子關係，快活一秒是一秒。我不說話，歲月靜好。

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本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

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