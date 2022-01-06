【名單之後】孫淳美／「二科會」對臺府展西洋畫的影響：有島生馬

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／孫淳美（國立臺南藝術大學藝術史學系助理教授）

有島生馬 審查員 府展第2回

尋找有島生馬（1882-1974）與臺灣的關係，令人忍不住思考「二科會」對臺（府）展西洋畫作品風格的影響。雖然遲至1939年才受邀擔任「府展」第二回評審，臺灣媒體的藝文版對有島早已熟稔，有島對臺灣亦不陌生。

有島生馬原名壬生馬。長兄有島武郎（1878-1923）是一位深受社會主義思想薰陶的大正文人，與么弟里見弴三人皆活躍於1910年創刊的《白樺》雜誌。有島生馬原就讀於東京外語學院義大利語學系，畢業時受藤島武二啟蒙繪畫，1905年起赴義大利與法國習畫。1907年巴黎「秋季沙龍」(Salon d’Automne)舉辦塞尚(Paul Cézanne, 1839-1906)歿後首次回顧展，有島生馬與同期留法的日本藝術家如安井曾太郎、高村光太郎等，都成了塞尚作品的第一批見證者。在《白樺》雜誌創刊的第2-3號，有島生馬連載了〈画家ポール・セザンヌ〉（塞尚其人其作）。他的繪畫用色、技法也因此受塞尚漸層筆法的影響。《白樺》開啟大正時期介紹歐洲現代藝術、文學的濫觴，有島生馬也是最早塞尚專書《回想のセザンヌ》（關於塞尚的回憶）的日文翻譯者。[註1] 後印象派、現代藝術思潮陸續由《白樺》介紹至日本，創作精神、作品風格的分道揚鑣，讓這些因避歐戰(1914-1918)而返日的年輕「帰朝者」（海歸）決心脫離「文展」洋画第二科（展）室，1914年舉辦「二科會」首展，有島生馬計有《富士山》、《女の顔》、《鬼》等5件作品參展。[註2]

有島生馬，《白樺主催洋画展覽會》，彩色海報，1911年11月1-12日於東京「赤坂三會堂」，奈良縣立美術館藏。圖片出處：Erin Schoneveld, Shirakaba and Japenese Modernism, Art Magazines, Artistic Collectives, and the Early Avant-garde, Japanese Visuel Culture, vol.18, Edition Brill, 2018, ill. 136, p.170.

「二科會」的成立，猶如打開日本大正時期「新興（前衛）美術」的「潘朵拉盒子」，這股風潮也逐漸影響臺灣的西洋畫。[註3]「臺展」成立前，《臺灣日日新報》已行之有年關注「二科會」，自1918年刊出「二科會」第五回展覽會場的圖文報導，逐年追蹤。如1923年8月〈二科會に来た佛國の名畫〉（來到「二科會」的法國名畫）報導作品開箱，預告該會9月將於東京舉行的「日佛交換畫展」。[註4]1920年代的東京畫壇與巴黎交流密切，經年舉辦歐洲現代藝術原作聯展，我們從陳澄波留日當年東京觀展的圖錄收藏，可一窺當時盛況。有島生馬作品亦散見於陳澄波收藏的「二科會」展明信片。

有島生馬，《美麗的春日》，「二科會」第八回展(1921)。陳澄波舊藏美術明信片，中央研究院臺灣史研究所藏。

「臺展」創立以來，西洋畫部一直是新舊並陳的作品風格，如1927年第一回評審石川欽一郎展出承襲19世紀「自然主義」的風景畫《角板山道》、鹽月桃甫受馬諦斯啟發的「東方主義」裸女《夏》。[註5]該年特選其一廖繼春的《靜物》，我們看見了塞尚的蘋果與呈對角線斜鋪的花紋桌巾，其二陳植棋《海邊》的岩礁與水紋，刻劃出孟克式的扭曲線條。

處於日本洋畫新、舊交界的「二科會」共同發起人有島生馬，對臺灣留法藝術家多有提攜，1928年攜女赴法習音樂，邀臺灣畫家陳清汾同船啟航。[註6]四年後來臺參觀陳清汾「滯歐作品展」，在同一月份發表了2篇繪畫評論。除了評論陳清汾留法作品，也寫了一篇歡送另一門生劉啟祥赴法前作品的評析。

有島生馬，〈作品の見方及び批判—陳清汾氏個展に就いて〉，《臺灣日日新報》，1932年1月16日，第六版。

進入1930年代，石川退休返日，現代作風的鹽月桃甫在「臺展」評審日顯重要，日本「獨立美術協會」也同步於臺北舉行展覽，這些「新興」藝術在臺灣，除了形式以外，前衛精神的貧乏，曾引起如「砂丘上築樓閣」的評語。[註7] 然而此期間受邀來臺的評審，也有不少《白樺》、「二科會」成員及其同人。[註8]他們汲取現代藝術的包容態度，讓臺展後期的西洋畫，增添幾許「新興洋畫」的面貌。

桑田喜好，《サン．ドミニヨ》，1939。

1938年起，戰爭中開辦的「府展」西畫部作品，「野獸派」、「超現實主義」等風格逐漸展露頭角，如山下武夫《孤獨の崩壞》(孤獨的崩壞)。一方面見證《白樺》有島等作家群介譯現代思潮的普及，另方面是歐戰後「達達」、「超現實」的創作反思，引起戰爭期間年輕藝術家共鳴。遲至第2回「府展」才受邀來台的有島生馬，雖只展出後印象派風格的《池畔初夏》，當年西畫部除了山下以外，我們仍看到如特選的桑田喜好《サン．ドミニヨ》(聖多明哥)、入選的飯田實雄《曠原》、鶴岡義雄《網》等，亦流露曖昧、陰鬱的「超現實」風格。陳澄波亦有一「推選」作品《濤聲》原作留存至今，赭石岩礁、青藍海面交織白色勾勒浪花，的確是充滿現代性原創的色彩筆觸。

鶴岡義雄，《網》，1939。

陳澄波，《濤聲》，1939，私人收藏。