看見看不見，關於那些眼茫茫的視界：後浪賞〈不再清白〉

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日

對於視傳系的學生選擇畢業專題的方向我經常感到不解。非正式統計憑我個人感覺，大概有 7 成的人都選擇做印刷物，各種書啊、小冊子啊、報紙啊、繪本啊什麼的。但是同學，你知道當你出社會後，你的設計產出基本上就是這些品項，就算做到生無可戀為了溫飽你還是得做下去，那為什麼不趁學校專題這個做設計最自由的時間點，去做出一個跟別人都不一樣的東西呢？

也因此當我看到嶺東科大視傳系這個由蔡沛宸設計師、陳皓婷設計師、葉建昇設計師、李冠德設計師、李孟潔設計師、林憶凱設計師所設計的作品——《不再清白》時，一眼就非常喜愛！

不再清白（圖／尼普利 提供）

他們利用視覺設計的藝術表現，呈現出人類得到眼睛病變後的各種視覺現象，並且在作品表現上，除了印刷以外，勇敢挑戰各種有趣的複合材質與製造技術。海報以抽真空的技術將物件與平面印刷結合，雖然技術上不難，但要找到這麼大台抽真空的機器也是不容易，而且我沒看過有海報設計是以這樣的形式出現。

不再清白（圖／尼普利 提供）

雖說他們最後還是做了一本書，但好玩的是跳脫書籍是資料載體的概念，裡頭的文字並非去鉅細靡遺地描述眼睛病變現象（如果文字都是 wiki 上面複製下來的話不如不放），而是將一些看似說明的文字當成排版的元素，變成各種有趣難解的符號，裝幀上更大量加入各種透明/半透明材質，將許多眼睛病變現象以各種有趣媒材及設計呈現，讓你彷彿可以透過他們的設計去感同身受這些患者們的世界。書本只是將他們這些藝術表現集結成冊的結果，全部拆成小冊也都能各自成立。對我來說已經不是平面設計，而是一種 2.5D 雕塑品的境界，大大創造出視覺傳達設計未來的可能性。

不再清白（圖／尼普利 提供）

衷心期待視傳系的同學可以跳脫平面印刷的範疇，去開拓「視覺傳達」的視野，找到全新的視傳設計表現方式！

→ 不再清白IG（@nolongerpure）

→ 不再清白FB（@Nologerpure）

→ 設計發浪後浪賞報導

設計團隊

嶺東科技大學 視覺傳達設計系

Advisor｜張露心

Designer｜蔡沛宸、李冠德、陳皓婷、李孟潔、葉建昇、林憶凱

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】