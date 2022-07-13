快訊

經濟陰霾碰上地緣政治風險 台灣還能只靠護國神山？

台北市長最新民調！陳時中支持度領先 看好度卻輸蔣萬安

看見看不見，關於那些眼茫茫的視界：後浪賞〈不再清白〉

聯合新聞網／ 尼普利編輯室
不再清白（圖／尼普利 提供）
不再清白（圖／尼普利 提供）

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日
書名：《書上設計展2020》
作者：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2020年10月31日

對於視傳系的學生選擇畢業專題的方向我經常感到不解。非正式統計憑我個人感覺，大概有 7 成的人都選擇做印刷物，各種書啊、小冊子啊、報紙啊、繪本啊什麼的。但是同學，你知道當你出社會後，你的設計產出基本上就是這些品項，就算做到生無可戀為了溫飽你還是得做下去，那為什麼不趁學校專題這個做設計最自由的時間點，去做出一個跟別人都不一樣的東西呢？

也因此當我看到嶺東科大視傳系這個由蔡沛宸設計師、陳皓婷設計師、葉建昇設計師、李冠德設計師、李孟潔設計師、林憶凱設計師所設計的作品——《不再清白》時，一眼就非常喜愛！

不再清白（圖／尼普利 提供）
不再清白（圖／尼普利 提供）

他們利用視覺設計的藝術表現，呈現出人類得到眼睛病變後的各種視覺現象，並且在作品表現上，除了印刷以外，勇敢挑戰各種有趣的複合材質與製造技術。海報以抽真空的技術將物件與平面印刷結合，雖然技術上不難，但要找到這麼大台抽真空的機器也是不容易，而且我沒看過有海報設計是以這樣的形式出現。

不再清白（圖／尼普利 提供）
不再清白（圖／尼普利 提供）

雖說他們最後還是做了一本書，但好玩的是跳脫書籍是資料載體的概念，裡頭的文字並非去鉅細靡遺地描述眼睛病變現象（如果文字都是 wiki 上面複製下來的話不如不放），而是將一些看似說明的文字當成排版的元素，變成各種有趣難解的符號，裝幀上更大量加入各種透明/半透明材質，將許多眼睛病變現象以各種有趣媒材及設計呈現，讓你彷彿可以透過他們的設計去感同身受這些患者們的世界。書本只是將他們這些藝術表現集結成冊的結果，全部拆成小冊也都能各自成立。對我來說已經不是平面設計，而是一種 2.5D 雕塑品的境界，大大創造出視覺傳達設計未來的可能性。

不再清白（圖／尼普利 提供）
不再清白（圖／尼普利 提供）

衷心期待視傳系的同學可以跳脫平面印刷的範疇，去開拓「視覺傳達」的視野，找到全新的視傳設計表現方式！

→ 不再清白IG（@nolongerpure）

→ 不再清白FB（@Nologerpure）

→ 設計發浪後浪賞報導

設計團隊

嶺東科技大學 視覺傳達設計系

Advisor｜張露心

Designer｜蔡沛宸、李冠德、陳皓婷、李孟潔、葉建昇、林憶凱

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

患者 閱讀專題

延伸閱讀

【填問卷抽好禮】朱振南x南院藝術 唯變不變空白手札

日本竹久夢二式浪漫潮流 百年後再現北投文物館

他爬維基「公總IP」又有新發現！PTT鄉民紛道歉：韓國瑜是先知

影／朝陽科大資訊學院畢業專題聯展 站在人工智慧浪潮開端

相關新聞

看見看不見，關於那些眼茫茫的視界：後浪賞〈不再清白〉

《不再清白》利用視覺設計的藝術表現，呈現出人類得到眼睛病變後的各種視覺現象，並且在作品表現上，除了印刷以外，勇敢挑戰各種有趣的複合材質與製造技術。海報以抽真空的技術將物件與平面印刷結合。

【名單之後】李知灝／五分仔車上的喜悅：山田敦子獲知入選臺展的時刻

山田敦子，是「明治製糖株式會社」蒜頭工場場長山田權三郎次女。於「臺南第一高女」畢業後，前往日本，進入當時位於東京都本鄉菊坂的「女子美術專門學校」（現改制為「女子美術大學」）師範部求學。但在1933年3月，因病退學，僅獲得該校高等科「卒業免狀」返回臺灣，回到父親任職的蒜頭工場。

【新周刊】邢亞琪／在人間，用10年和陌生人說晚安

對一個人來說，10年意味著什麼？在淘寶店店主玖妹這裡，10年可能意味著和很多陌生人產生了交集，又和他們心照不宣地說了再見。 在過去的10年中，玖妹一直在做一件看上去輕鬆至極的事情：為那些下單了晚安計劃的陌生人，發送“晚安”短信。

說不盡、寫袂完、演袂了——傳奇人物廖添丁

從小開始，我身邊就開始有不少「說書人」，事實上，他們說的都不是從書上看來的。最早留下深刻印象的是我阿公，他不識字、話不多，閒來會跟我說些古早事；我媽媽也很厲害，她會在睡覺前，跟我說些看過的歌仔戲歷史故事。稍稍長大後，自己身邊有部收音機，不知何時開始，「吳樂天」成為我接觸過、最偉大的說書人，至今仍是。

何友倫／如何著手我的校園人權教育？

從一個策展者、博物館工作者、教育工作者角度出發的人權教育的提醒

【故事借閱所】借閱瑪麗亞‧凱莉的故事，見證傳奇歌后的誕生《花蝴蝶回憶錄》

只要對西洋流行音樂稍有涉獵的人，幾乎都能哼上幾句瑪麗亞凱莉的暢銷金曲，歡度聖誕節的時候，她的歌聲也總是縈繞耳際，這位創作能量豐沛的當代樂壇天后，到目前為止，拿過5座葛萊美獎、19首冠軍單曲、15項告示牌音樂獎，不過這回她寫的不是歌曲，而是自己的人生故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。