座標，一個故事開始的地方：後浪賞〈時間博物館〉

「時間博物館」的印刷物包裝上印刷著一行字：座標上的位置、故事開始的地方。不知為何，非常吸引我。試著把那幾個神秘未解的座標數字輸入瀏覽器，原來是台南市左鎮區。設計團隊黃宇脩設計師、黃嘉宏設計師、林芝妤設計師將團隊成員老家的一幢老房子當作一個採集標的，將藏匿於其中的歷史與文物以一種考古的方式挖掘紀錄，再加以歸納整理。

書名：《書上設計展2020》作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日

「時間博物館」作品分為平面印刷物與立體裝置，他們以電影《星際效應》當中對於時間的概念投射為軸線，將許多事件的發生點連結成線，最後集合成量體，就成了「時間博物館」的方塊立體。這也是一個小型博物館的模組，作者在現場也宛如博物館導覽員。他們鎖定台灣最早人類聚落之一、如今人口流失與老化問題卻日益嚴重的台南市左鎮區，在一間老房子裡採集物件與歷史，希望透過這個模組架構裡的展示、聆聽、觸摸、感受體驗，在巡禮觀看方體時，能一探時間文物的故事，也能與自己過去生活經驗反饋與呼應。

時間博物館（圖／尼普利 提供）

時間博物館（圖／尼普利 提供）

平面的部分堪稱這年我看到的視覺設計表現之最！他很好地將「museum」英文字加以扭曲轉化，組合成一些難解的外星文字，堆疊成一個被壓縮的方塊，同時使用許多帶有星際電影感的襯線/ 非襯線字體，那些漂移的數字與線條組合成一個彷彿蟲洞般的黑色空間，像是穿梭時間旅行一般，時間與空間被擠壓在一起，成一束不解的圖像，做成動態效果想必更是驚人，非常非常吸引我的眼球！主要擔任視覺平面設計的黃嘉宏在學生時代便已展露驚人才華，以學生之姿就開始接案工作，甚至也與設計師朋友共同經營「設計好朋友」這個年輕設計社群，在網路上分享設計資訊。他的設計人生未來才正要發光發熱！

時間博物館（圖／尼普利 提供）

設計團隊

崑山科技大學 視覺傳達設計系

Advisor｜陳淏煬

Designer｜黃嘉宏、林芝妤、黃宇脩

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】