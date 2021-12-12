【故宮文物月刊】文人畫最後一筆─線上看溥心畬書畫

文∣劉芳如（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院提供

近代傳統派書畫大師溥心畬（1896-1963）曾在〈自述〉裡說：「 一生之學在於經學，餘事為詩，其次書法，畫再次耳。 」他對學生也強調：「 如果你們要稱我為畫家，不如稱我為書家；如果稱我書家，不如稱我詩人；如果稱我詩人，更不如稱我學者了。 」所以在他內心深處，始終是以當一名經師人師為職志。溥心畬過世後，詩人周棄子（1912-1984）在悼念文中大嘆：「 溥心畬死了，文人畫的最後一筆也畫完了！ 」自此以後，「文人畫最後一筆」儼然已變成溥心畬的代名詞。

今年值溥心畬誕辰125周年，國立故宮博物院特別在10月3至12月21日間，規劃推出「文人畫最後一筆─溥心畬書畫特展」。展覽沿用周棄子的話，以「文人畫最後一筆」為名，立意即在肯定溥心畬是中國近現代畫家中，能兼治古典詩文、經學、書法，且造詣最深的一位，堪推許為文人畫家的典範。

展覽共遴選故宮舊藏、受贈，及寒玉堂託管的溥心畬相關作品，凡九十九組件，區分成「古今連線」、「西山逸墨」、「丹青誌異」、「寶島采風」、「溥儒用印」五個單元，具體而微地構築溥心畬的書畫源流，以及他精采多元的藝術面向。

一、古今連線

溥心畬是由摹古入手的傳統派畫家，他的習畫歷程，閱讀其〈自述〉，可窺得梗概：「 家藏唐宋名畫……日夕臨摩……以書法用筆為之，逐漸學步。……初學四王，後知四王少含蓄，筆多偏鋒，遂學董、巨、劉松年、馬、夏，用篆籀之筆。 」

事實上他的仿古作品，並不僅只於學畫之初，而是從早年持續到晚年，始終不輟。本單元選展的溥心畬畫作，都是他來臺以後所繪，為便於比較，另外還搭配院藏古畫，並列展陳。

左圖：民國 溥心畬 松下賞月 寒玉堂託管 右圖：傳宋 馬遠 松間吟月 國立故宮博物院藏

二、西山逸墨

溥心畬別號「西山逸士」，「西山逸墨」的命題即緣此而得。本單元所選展的繪畫，不僅題材多元，畫法亦精麤不同，運筆使轉之間，充滿變化，意趣橫生。畫上並搭配俊秀的題詩，更顯典雅脫俗。

溥心畬書法的聲名經常被畫名所掩，其實他從四歲就開始執筆學書，成長的過程中，曾廣泛接觸歷代名家的書跡，故無論寫碑刻或法帖，均擁有極高的造詣。

民國 溥心畬 西山草堂古松並題 1962年作 寒玉堂託管

民國 溥心畬 朱筆書大悲咒 1960年作 寒玉堂託管

三、丹青誌異

鬼怪是溥心畬畫作中相當獨特的題材，他平素愛讀《西遊記》、《聊齋》、《山海經》等古典小說，也不時將故事人物繪成圖像，援以諷刺世人，不僅詼諧有趣，更寓意深刻。本次展出的小型冊頁，雖然尺寸不大，但筆墨清雅，人物造型可愛，令人耳目俱新。

左圖：民國 溥心畬 西遊記冊 第10幅 1952年作 寒玉堂託管 右圖：民國 溥心畬 鬼趣圖冊 第1幅 1959年作 寒玉堂託管

四、寶島采風

溥心畬渡臺以後，雖然定居於臺北，但授課之餘，仍經常遊歷覽勝，或者就地擷取素材，隨手拈來。十數年間，也累積下為數可觀，與寶島風物相關的作品。

對於一位傳統根柢深厚的畫家來說，即便是寫生，並不見得要規行矩步對景模擬，事實上，他在描繪物象時，除了掌握物形、物理，依舊維持其一貫用筆挺健勁秀、設色清雅的風格。這類作品，題材涵括風景、人物、蔬果、花卉和水族。丹青之外，每多輔以題記，寫景寄意，分外凸顯出無人能及的清逸奇氣。

民國 溥心畬 番人射鹿圖 寒玉堂託管

民國 溥心畬 變葉木賦 1959年作 寒玉堂託管

五、溥儒用印

溥心畬縱使在詩文、書法、繪畫各方面均能稱勝時流，但篆刻還是得請託高手代勞，讓作品蔚成「詩書畫印四位一體」的綜合藝術。本次展覽，除了書畫作品之外，同時也展陳寓臺期間，常用於溥心畬作品上的自用印章，類型囊括姓名章、字號章、堂號章和閒章等。

民國 陳巨來 溥儒四靈印 1949年作 寒玉堂託管

小結

溥心畬逝世迄今已五十八年了，對於他在近現代美術史上的定位，除了上世紀廿年代即有的「南張北溥」美譽，將他與張大千（1899-1983）並列為代表中國南方及北方藝壇的雙璧；後期臺灣美術界所習稱的「渡海三家」，則是將溥心畬、張大千與黃君璧（1898-1991）並列，分別標誌華北、華中、華南地區三位傳統派國畫的砥柱中流。三家之中，溥心畬又特別以經史、詩文造詣超絕，獨樹一格。溥心畬自己，或許不情願以畫家自居，但他能夠融冶詩、書、畫於一爐的特殊成長背景，還是在近現代美術史上，註記下不容抹滅的文人畫家地位。

本文摘錄自《故宮文物月刊》464期12月號，原題〈文人畫最後一筆─溥心畬書畫特展概覽〉。