【故宮文物月刊】故宮的掐絲琺瑯組合器

文∣胡櫨文（任職於國立故宮博物院器物處）

圖∣國立故宮博物院提供

掐絲琺瑯器是一種在金屬胎上，使用金屬絲線框出裝飾紋樣輪廓，再反覆填燒琺瑯，最終打磨表面而成的工藝品。在中國，據信元代開始生產掐絲琺瑯器，一直到清代不輟。這漫長的幾個世紀之中，不同時期燒造的掐絲琺瑯器，琺瑯釉色、掐絲形貌各有不同。

國立故宮博物院收藏約五件器形相仿的掐絲琺瑯器，它們的上半部如青銅器尊的脰部，下半部則像青銅壺。這些作品不只器形相仿，配件的構成元素也相通。肩部常見獸首銜環繫耳或鳳耳，足皆為帶翅異獸。有學者辨識類似形貌的獸為「佛教化的麒麟」，然而，根據異獸「四足、有翅」的形象特徵，推測也可能是戰國時期來自西亞，有「如虎添翼」之義的辟邪。

17世紀組裝 掐絲琺瑯鳳耳壺尊 國立故宮博物院藏

這批壺尊造形的掐絲琺瑯器，有的器底有「景泰款」，有的則在底部刻上藏傳佛教特有法器「十字金剛杵」。「景泰」是明代宗朱祁鈺（1428-1457，1449-1457年在位）的年號，大約在十七世紀之後，相傳「景泰琺瑯」是最值得收藏的品項，導致作偽，或為早期掐絲琺瑯器加款的情形輩出。各式各樣的「景泰款」充斥，真偽迄今仍令人費解。這批掐絲琺瑯器底之十字金剛杵，多已不具金剛杵形貌，有強烈裝飾化傾向。

17世紀組裝 景泰款 掐絲琺瑯葡萄紋壺尊 國立故宮博物院藏

劉良佑在一九七七年的研究中，曾論述前述院藏「掐絲琺瑯壺尊」等，於同一器物上，存在不同時期掐絲琺瑯器風格特徵的情況。他發覺院藏三件掐絲琺瑯器有此現象，並提出「組合器」的概念，以解釋此現象。意即這些作品，是由匠人將不同時期的掐絲琺瑯古物，重新拆組、拼裝而成。他推測，這些組合器是在景泰（1450-1456）以後、萬曆（1573-1619）以前製作的，並強調不可依據掐絲琺瑯器局部狀況定年。很可惜的是，他並沒有敘明其判斷組裝時間的依據。楊伯達在討論一件藏於北京故宮博物院，可能是元代燒造的〈掐絲琺瑯纏枝蓮紋獸耳三環尊〉時，比對該器附加獸耳的形制，推測此種組合器，是在康熙時期（1662-1722）改舊器拼造。是比較有說服力的說法。

17世紀組裝 景泰款 掐絲琺瑯番蓮紋壺尊 國立故宮博物院藏

這些掐絲琺瑯組合器產生的歷史舞臺，是在十六、十七世紀，文物買賣市場興起一股「尚古」的氣氛中。明末清初，孫承澤（1592-1676）《春明夢餘錄》曰：

至內造如宣德之銅器、成化之窑器、永樂果園厰之髹器、景泰御前作房之琺瑯，精巧逺邁前古，四方好事者亦扵內市重價購之。

將景泰琺瑯與宣德銅器、成化窯器及永樂漆器相提並論，是往後「景泰琺瑯」成為掐絲琺瑯器代表的原因。本文所論之「掐絲琺瑯壺尊」，大多有景泰款，符合此時期的鑑賞需求。推測組合器是在市場需求下，因應掐絲琺瑯製作成本高昂，故改採拼裝舊器，添加景泰款的方式，製造而成。

值得注意的是，明清之際掐絲琺瑯器很可能經歷一段青黃不接的時期。時代相對可靠之康熙內府燒造的掐絲琺瑯器，間接驗證此點。

瑞士的學者Helmut Brinker及Albert Lutz，曾經出版關於康熙時期掐絲琺瑯器的看法。他們雖未說明這類作品的風格特徵，但其研究基礎上，學界達成對這類型作品樣貌的共識。傳世康熙款掐絲琺瑯器，大多風格一致：它們的釉色灰暗、器表砂眼較多，紋飾造形靈活、尚未出現盛清時格式化的現象。

清 康熙 掐絲琺瑯冰梅紋五供 國立故宮博物院藏

相較之下，尚有另一種較為精緻典雅的康熙年製掐絲琺瑯器，以冰梅地紋與古玩等主題組成，國立故宮博物院收藏的〈掐絲琺瑯冰梅紋五供〉，即為一例。這套作品的掐絲線條流暢，且琺瑯釉燒成的效果，遠較前述兩類作品更細膩，顯示康熙時期掐絲琺瑯燒造技術漸趨穩定。

清 康熙 掐絲琺瑯冰梅紋五供 國立故宮博物院藏

綜合上述，康熙時期掐絲琺瑯製作品質呈現顯著變化，或許早期未能恢復晚明水準，故用舊器改製。

本文摘錄自《故宮文物月刊》464期11月號，原題〈淺議院藏〈掐絲琺瑯鳳耳壺尊〉的組合製作時間〉