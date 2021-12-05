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尋找生活重心，擁抱寫作從建立「儀式感」開始

聯合新聞網 / 橘世代
寫作教練鄭緯筌提醒，若想提升寫作技巧，可透過建立儀式感來強化動機。（圖／鄭緯筌（Vista）提供）
寫作教練鄭緯筌提醒，若想提升寫作技巧，可透過建立儀式感來強化動機。（圖／鄭緯筌（Vista）提供）

文/ 鄭緯筌（Vista）

我是一名寫作教練，長期在公部門、企業以及大學院校講授有關文案寫作的課程。自從在UDN橘世代開設了「寫自己的故事」6堂線上寫作課之後，不但有幸結識很多優秀的熟齡族朋友，彷彿也給自己開了一扇窗。

記得有人說我們無法改變生命的長度，這的確是莫可奈何的現實。但是看到大家所撰寫的文章之後，卻讓我深刻地感受到許多人波瀾壯闊的一生，也充分展現了生命的廣度與深度。

樂見大家能勇於自我挑戰，寫出自己的生命故事，但我也發現很多人寫作只憑一股衝動，一旦熱情消褪就無以為繼。寫寫停停是很多人寫作時的通病，對於寫作習慣的養成而言可說是一大致命傷。

區隔寫作時間與日常

如果您也想提升寫作技巧，可以透過建立儀式感來強化動機。在《小王子》一書中曾提到：「儀式感就是使某一天與其他日子不同，又或是某一時刻與其他時刻不同。」

嗯，什麼是寫作儀式呢？簡單來說，就是是您在坐下來寫作之前所執行的一系列動作。就像泡一杯咖啡或播放您最喜歡的音樂CD一樣簡單，藉此讓自己迅速進入到精力集中的狀態，得以全身心投入寫作之中。

國外有人對一群作家進行調查，發現他們會刻意將寫作時間與日常生活做區隔。據了解，許多作家不但花時間構思內容，也會一併思考他們的創作環境、所使用的文具狀態以及一天中效率最高的時間，甚至還包括了許多其他的因素，以便創作出最好的作品。

很多人耳熟能詳的美國暢銷書作家史蒂芬・金，就有獨特的寫作儀式。他固定在每天早上八點到八點半的時段吃維他命，聽自己挑的音樂，然後才好整以暇地開始整理手邊的稿件。他日復一日重複做這些事情，藉此強化自己的寫作動機。

培養創造性 有益腦力

而以《星塵》及《美國眾神》等著作享譽文壇的猶太裔作家尼爾・蓋曼則表示：「我試圖透過每個寫作專案改變自己的生活。用鋼筆來寫作很好，因為它可以讓我放慢速度，足以讓我的筆跡清晰易讀。此外，我也經常使用兩支不同顏色墨水的鋼筆，如此一來可以很直觀地知道自己每天到底寫了多少字？」

我很喜歡史蒂芬・金對於練習寫作的看法，他說：「寫作要從生活具體而微的小事開始，多閱讀才是關鍵！」

我鼓勵大家一起來寫作，如果您可以先培養自己的寫作儀式，並將其視為是一種有益的習慣，如此一來便可以讓生活更有重心，隨時準備好以最具創造性的方式來進行思考，同時能夠以最富有成效的方式來擁抱寫作。

我與橘世代合作開辦最新課程「寫你的書， 開創人生新名片」系列課程，結合線上教學可在家無限次數觀看，以及實體課討論交流。本課程將告訴報名學員，如何把散落在生命各階段的體悟，系統化集結成書。課程報名連結請點 bit.ly/3o3wnQN，或洽詢02-7721-6909按2。

●本文為橘世代授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「寫自己的故事／培養寫作儀式感 動筆記錄人生」，未經同意，請勿轉載。

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