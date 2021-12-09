【名單之後】磚木取夥／出身新竹北埔姜家的鄧騰駿與他的兩幅府展入選作品

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文／磚木取夥

鄧騰駿 入選 府展第4、5回

若有所思的神情，講究的衣著，搭配一副圓形黑框眼鏡。在照片裡，我們可以看見這樣的鄧騰駿。這張照片，出自鄧騰駿那位在臺灣攝影史上佔有一席之地的兄長──鄧南光（本名鄧騰輝）之手。他們兩人，皆來自赫赫有名的新竹北埔姜氏家族。

北埔姜家，是近代新竹開發史上深具影響力的一個大族。出身於這樣一個名門大姓，鄧騰駿的知名度無法與鄧南光媲美。然而，這位畫家其實曾經，在日治末期的「總督府美術展覽會」上，留下了兩度入選的紀錄。

鄧騰駿，《龍柱と花賣娘》，1941年。

據古少騏《看見北埔 鄧南光》一書所述，鄧騰駿分別入選第4、5回府展的兩幅作品，皆在北埔慈天宮取景。[1]《龍柱と花賣娘》中，一名女子身著旗袍、手捧鮮花，他身後的龍柱上，則有一條朝天仰頭的龍，正生動地張著嘴。時至今日，我們在慈天宮裡依然可以找到這根龍柱。《裏道》中的窄巷，左側牆面可見和慈天宮外牆相同的斗砌磚牆，構圖中央則有兩個孩子，正往巷子的深處走去。

從這兩幅作品當中，我們也可以一窺鄧騰駿在北埔的生活景象。有趣的是，慈天宮其實與北埔姜家息息相關。這座廟在清末的興建，便得力於姜氏家族的資源投入，慈天宮前方大街上，也正是由姜氏家族所經營的「榮和商號」。

鄧騰駿，《裏道》，1942年。

鄧騰駿的這兩幅畫，或也體現了北埔姜家與在地廟宇的緊密連結。如果我們實地去尋訪慈天宮的龍柱，還會在其中一根柱子上頭發現一行刻字，寫著「信婦姜門胡氏奉」。「胡氏」，指的是姜榮華的妻子胡圓妹，在輩份上，鄧騰駿還得稱呼這位和祖父姜滿堂同輩的「胡氏」一聲「堂伯婆」呢！[2]

1913年出生的鄧騰駿，排行老么，一生幾乎都留在北埔。鄧騰駿曾在日本求學，白天在東京法政大學念法律，晚上在東京美術學校修習油畫，返台後，以前述的兩幅畫入選府展。1942年，和來自高雄的妻子謝富美成婚，後來又任職於北埔鄉公所。可以說除了求學階段，鄧騰駿的一生皆與北埔相依。

鄧騰駿和妻子謝富美之間，另有一段故事。據說當時，即將滿三十歲的鄧騰駿遲遲沒有對象，在講究門當戶對的時代裡，鄧騰駿將全新竹適合對象都認識了一輪也沒有下文。直到遇見謝富美，從9月相親後，12月就去迎娶她了。

鄧騰駿迎娶謝富美。圖像引用自古少騏撰文、鄧南光攝影，《看見北埔·鄧南光》，頁102。

而從相親到迎娶之間，鄧騰駿有一個多月的時間沒有聯絡也沒寫信，這讓謝富美感到疑惑。婚後，謝富美才開口問起這件事情。沒想到鄧騰駿的回答竟是：「我畫一幅畫畫得很入神，很累」。婚後，鄧騰駿仍醉心油畫，直到妻子希望鄧騰駿能有份工作，他才開始在鄉公所工作，創作也開始減少。[3]

透過鄧騰駿的作品與故事，我們看見了北埔姜家的一個歷史剖面。這個熱衷公眾事務，重視子女教育，人才輩出的地方望族，不僅曾經培育出醫師、政治工作者、攝影師，同時還曾經培育出一位躋身近代臺灣畫壇的畫家——鄧騰駿。