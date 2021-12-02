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【名單之後】王德合／隱於街市的廟堂巨匠──周雪峰

聯合新聞網 / 陳澄波文化基金會
日治時期的西園軒。照片來源：林學文收藏、陳俊哲翻攝提供。
日治時期的西園軒。照片來源：林學文收藏、陳俊哲翻攝提供。

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。

即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／王德合；受訪者／周國賢

周雪峰　入選　臺展第3、5、7回。

周雪峰（1897-1973），本名圭元，字啟元，號雪峰。自幼父母雙亡，公學校三年級即輟學，放牛時喜愛和玩伴捏塑泥偶玩耍。及長，拜朴子藝師陳文通為師，學習廟宇彩繪、雕塑、書法等傳統技藝，學成後自行創業，開設「朴子西園軒書畫表具店」。

今日的「西園美術店」仍屹立於朴子市中正路上，由周雪峰的兩個兒子周國賢、周國能繼承經營，建築已改建為鋼筋水泥樓房。為能深入認識周雪峰大師，筆者與周國賢先生約定訪談。訪談前，先自行前往東石副瀨村的富安宮，及鄰近「西園美術店」的配天宮、天公壇，拍攝周雪峰雕塑的神像與壁面彩繪作品。在配天宮，筆者遇見一群國中的孩子，正由導覽老師帶領於廟中走讀。地方學逐漸受重視，並成了教育中重要的一環，令人欣慰。

周雪峰，天公壇「關聖帝君」，庚子 (1960) 年。
周雪峰，天公壇「關聖帝君」，庚子 (1960) 年。

到訪「西園美術店」以後，周國賢先生了解筆者來意，遂非常熱誠地介紹他所知道的父親成就，並帶我走訪散落於當地民居中的父親遺作。然而，他也遺憾地表示，父親去世時自己年歲尚輕，對父親的作品及相關史料懵懂未識、保存有限，殊為可惜。

周國賢先生建議我找當地的文史工作者陳俊哲中醫師，陳醫師多年來蒐集諸多相關史料，並公開分享於「朴子郡@生活圈」臉書社群。我們立刻前往陳醫師宅邸拜訪，卻撲了空。這才發現，原來筆者剛剛在配天宮遇見的導覽老師就是陳醫師，真是個用心踐履的在地文史專家。本文部分圖檔及史料，即由陳醫師提供，感謝其用心與無私！

周雪峰自幼即跟隨陳文通藝師學藝，傳統藝師多兼具文人與藝匠身分，詩文、書畫、雕塑、剪粘等多有涉獵，加上周氏極具天分，因此創作面向甚廣。1952年，時年55歲的周雪峰由眾人公推，負責朴子「天公壇」的建廟工作，周雪峰也將這座廟視為畢生力作。類似這樣由藝術家主責修廟的故事，也令人想起李梅樹於1947年受託修建三峽祖師廟的經典案例。

周雪峰，左：「南極仙翁」壁畫；右：「麻姑獻壽」壁畫，己亥 (1959) 年。
周雪峰，左：「南極仙翁」壁畫；右：「麻姑獻壽」壁畫，己亥 (1959) 年。

天公壇中，除神像、壁面彩繪、山門石獅等出自周雪峰之手，其他匠師亦均為一時之選。此外，天公壇的建設過程，還邀請了嘉義地區的詩書高手在廟內題聯，使之成為文藝薈萃之所。天公壇主體大致完成於1955年，爾後周雪峰仍逐年製作神像、壁畫、廟柱書法雕刻等，直至1973年辭世前仍持續不輟。可惜後來因牆壁漏水，多數周氏繪製之壁畫遭粉刷塗覆，目前僅留「南極仙翁」、「麻姑獻壽」兩面壁畫。周氏廟宇作品除天公壇外，具代表性者，尚有配天宮媽祖神駕與馬童將軍、東石副瀨富安宮的日本巡查——義愛公、關子嶺碧雲寺天公廟玉皇大帝等雕塑作品。

周雪峰與其作品《朝趣》合影，1931年。照片來源：周國欽收藏、陳俊哲翻攝提供。
周雪峰與其作品《朝趣》合影，1931年。照片來源：周國欽收藏、陳俊哲翻攝提供。

周雪峰不以廟宇匠師而自滿，他積極多方學習並參與地方社團與文藝活動，提升自己的文化素養。1927年「臺灣美術展覽會」開辦，在官方及媒體的推動下，能入選或獲獎成了社會地位的晉升之道。林玉山在臺展的傑出表現，或也對嘉義地區的傳統畫家起了帶領作用。之後，周雪峰亦積極參與台展，分別以作品《獵犬》入選第3回臺展、《朝趣》入選第5回臺展、《婦女圖》入選第7回臺展。1930年，春萌畫會成立，周雪峰與同鄉好友吳梅嶺一同加入，並參與第2至第6回展出。

周雪峰與其作品《關公敗走麥城》合影 1934年。照片來源：周國欽收藏、陳俊哲翻攝提供。
周雪峰與其作品《關公敗走麥城》合影 1934年。照片來源：周國欽收藏、陳俊哲翻攝提供。

1934年，周雪峰再以作品《關公敗走麥城》參加第8回臺展。不過，據周國賢先生的說法，這件作品因在關刀上使用金線與金箔，被評審覺得像是「工藝類創作」而未獲入選。周氏自此未再參加臺展與府展。之後，周雪峰轉而參與臺、日其它書畫展覽會，並曾多次獲獎，備受肯定。

日本戰敗退出臺灣，藝術市場蕭條與藝壇風氣丕變。不過，民間宗教信仰活動在戰後隨之復甦，周雪峰莊嚴且栩栩如生的神像雕刻也隨之供不應求，忙碌的神像雕刻工作，雖然改善了生活，卻也使周雪峰不得不逐漸停止了繪畫創作。如果他能留下更多的繪畫創作，臺灣美術史想必也會因此增色不少吧！

#名單之後024

參考資料：

林文智，《大匠師周雪峰的藝術與地方生活之關係》，南華大學建築與景觀學系環境藝術碩士班碩士論文，2010年。

陳俊哲，〈天公壇與西園社──不羈的天才藝師周雪峰〉，2015年，朴子郡@生活圈網誌


朴子 醫師 文史工作者 陳澄波 閱讀專題

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周雪峰（1897-1973），本名圭元，字啟元，號雪峰。自幼父母雙亡，公學校三年級即輟學，放牛時喜愛和玩伴捏塑泥偶玩耍。及長，拜朴子藝師陳文通為師，學習廟宇彩繪、雕塑、書法等傳統技藝，學成後自行創業，開設「朴子西園軒書畫表具店」。

戰爭結束了，但歷史的創傷才正要開始－李雙澤〈終戰の賠償〉

【我們為什麼挑選這個藏品】 　　當殖民者離開，過去處於「文明」弱勢地位的殖民地，是否就能開始擁有自身的歷史記憶、開始擁抱屬於自我的生活？遍覽全世界那些脫離殖民者掌握的國族所經歷的歷史後，恐怕你會發現答案不只是否定的，甚至是荒謬的。 　　1978年1月，一篇刊於《台灣文藝》革新號第四期的中篇小說〈終戰の賠償〉，以兩萬字的篇幅，構築了一場牽連日本人、菲律賓人、華僑、臺籍日本兵等眾多異國角色，如何利用歷史的錯亂串演出的騙局。這篇小說生動揭露出：在二戰結束後的殖民地獨立風潮中，弱小國族在帝國強權霸凌下的悲哀，並沒有就此如同主流思考想像的好轉，反而是更加扭曲變形。強烈的文學性與不畏戒嚴氛圍下的被殖民歷史反思，使得這篇小說榮獲了當年的吳濁流文學獎。 　　而這篇小說就如同作者鮮明的才華與主張一樣──勇於反思「自我是什麼」、並親自嘗試如何「實踐現實」。他的作品、他的主張、他的嬉笑怒罵與努力，放諸今日，仍可與這塊他深深關懷的島嶼反思與同行，他是臺灣民歌運動的催生者──李雙澤。

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