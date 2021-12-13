內外錯置？帶你重新審視公私間的空間關係：後浪賞〈城室計畫〉

每年挑選後浪賞作品的時候，總是會有一兩組作品讓我毫不猶豫就選入後浪賞，實踐工設胡東凱設計師的「城室計畫」就是這樣的作品。

他從都市這個水泥叢林的宏觀角度切入，以空間設計的語言為概念主軸，將都市中隨處可見的物件如鐵皮屋、排煙風管、三角錐等元素作為核心，設計出一系列家具。胡東凱認為，東亞都市中廣泛存在公共空間的挪用，比如說安全島菜園、騎樓變成小吃攤，或是有人會在路邊洗衣服、挖蚵仔等，這些私領域進入公共空間的日常風景，對長久生活於其中的人來說不值一哂，但卻成為最具當地特色的風景一隅。

書名：《書上設計展2020》作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日

這樣公私混合的街景啟發他這個作品計畫的靈感，反其道而行邀請一些平常存在於大家印象中的公共物體進入私領域，比如說排煙風管變成沙發椅，三角錐變成桌子、鐵皮屋成了室內屏風等。胡東凱的設計論述很有趣，「原本正式人造環境中清楚的內／外界線，因為非正式的大量介入，其位置不斷推移修改之外，界線本身也被管線、設備、動線等等不斷穿插破壞，......『公用』的私人用途佔用公共空間的狀況，有時被共用的概念取代，於是出現一種介於公有與私用之間的灰色空間。」

城室計畫（圖／尼普利 提供）

他試圖在城室計畫中去模糊既定印象中空間的內外關係，藉由家具這個載體去呈現出一個模糊內外界線的空間，再去探索人類在區分公私領域的界線定義。當這些公共建構進入私領域後，存在於物體上帶有的公共屬性將會重新定義私有空間。那這裡到底是戶外？還是室內？會讓住在其中的使用者開始感到困惑，甚至開始思考起空間裡公共與私人之間的關係性，進而探討市民對都市樣貌積極自發性功能改造的現象。

城室計畫（圖／尼普利 提供）

胡東凱的作品與其說是家具設計，不如說是一個有趣的藝術計畫。他的重點不在家具是否好用的機能性，而是一個藝術創作脈絡的具體呈現，也是思辨設計（Speculative Design）的一種延伸。我特別喜歡通風管沙發椅的金屬紋理，那是經過多層次的酸洗加工與細緻打磨等工序出現的結果，非常非常美！或許台味的當代美感就存在於我們認為俗氣的表層之後，經過細心製作也能成為經典。

他甚至與其他同學一起在校外策劃了一個藝術展，「後製造：都市自然作為原產地」，這些新世代的創作者以都市為新自然礦場，從人造物當中取材，觀察、採集、思考、製造，把自己的作品當作對這個生活場域的回應，發展出新生產關係——後製造。

● 城室計畫IG（@urbanroom.project）

● 設計發浪後浪賞報導

設計團隊

實踐大學 工業設計系

Advisor｜曾熙凱

Designer｜胡東凱

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】