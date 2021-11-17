游姿穎／人權體驗營10周年！體會民主與自由的可貴

文｜游姿穎

為推廣青年世代對人權議題和白色恐怖的認識，自2012年起，人權館便辦理「青年人權體驗營」，期待藉由透過實地走訪歷史場域，和政治受難者面對面、聆聽過往口述回憶，深入理解那些學校沒教的歷史。走過十年，許多學員都因為曾經參與體驗營，而對人權發展有了更深一層的理解，甚至開啟不同的人生視野與未來方向。

學會接納和包容 尊重彼此不同聲音

曾參與過六七八屆人權體驗營的陳銘傑，高中時期因為接觸太陽花學運而對司法改革產生興趣，大學時選擇就讀法律系的他，剛開始對於綠島的過往和人權發展仍舊一知半解。帶著好奇心參與第一次的體驗營，卻讓他進一步思考什麼是人權？而這一代的我們又能做些什麼？

回憶起第一次來到白色恐怖綠島紀念園區的情景，陳銘傑直呼和想像中很不一樣。「原本以為會有很完整的歷史建物留下來，但園區其實很空曠，也感受不太到當時肅穆緊張的氛圍。」後來他才知道，有許多的建築物在戒嚴時期就被拆除或亟待修復。

但真正讓陳銘傑感同身受的是聆聽1970年代政治受難者陳欽生前輩口述當年的遭遇，「生哥是馬來西牙華僑，當因為遭受莫須有的政治迫害被關押在綠島，他訴說著自己的母親從馬來西亞來臺探望會面的情景，仍歷歷在目感觸很深。」

四天三夜的旅程回臺後，他也參加過「人權辦桌」但活動，「因為感觸很多，也想瞭解更多，因此第二年又回來體驗營當隊輔。」當隊輔時的陳同學會主動鼓勵學員們交流、討論，激盪不一樣的想法，因為他認為尊重不同的聲音，彼此傾聽、接納與訴說，這才是體驗營的目的。

對陳銘傑來說，人權體驗營不僅讓他認識過往被塵封的歷史、理解民主的真諦，也讓他認識綠島的美麗，「我後來也去綠島打工換宿、參加環島馬拉松，認識很多人、更開啟我不同的人生體驗，對於未來的路想走法律的路，也有了更明確而堅定的方向。」

人權種子發芽 照亮未來人生方向

目前正就讀政大法律科際整合研究所的孟嘉美，也是參與過四次體驗營的學員之一。談起與人權體驗營的緣分，她表示體驗營就像是她的引路人，為她指引了未來的職涯方向。

大學期就讀政治系的她，原本對未來出路有點茫然，因為大二時上了陳俊宏館長的課，也在因緣際會參加了體驗營的活動，就這樣開啟了孟嘉美對於轉型正義與司法改革的興趣。

「我記得我參與的那一屆主題是「記憶、遺忘與重生」，當時邀請了生哥（陳欽生）、則周老師、和蔡爺爺（蔡焜霖）和我們面對面接觸，我們這一代的人沒經歷白色恐怖、甚至也未能親臨過廢除刑法100條的改革運動，但透過走訪歷史現場與聽聞受難者口述，會覺得情感上有了某種程度的連結。」孟嘉美更認為，體驗營的「體驗」相當貼切，因為這個營隊不是給予知識，而是要你去感受、體會，像是一種展演的過程，在每個人的心中留下一些什麼。

「我那年回來後，不知道為何有種找到人生目標的感覺，覺得自己應該要更積極的做些事情。」因此她不僅回鍋體驗營當了兩次隊輔、一次工作人員，也修了人權教育相關學程，並參與司改會，到相關司改組織實習，甚至和學員一同將體驗營的經歷創作成《上溫暖的勇氣》專輯。「因為我希望不是只有那四天的感動，更希望讓影響力持續發酵。」

體驗營不僅讓年輕學子學習思辨，也為自由民主找到更多當代的意義，無論是留下感動，或用自己的方式讓歷史傳承下去，相信都會在他們的心中成為一種力量與勇氣。

在自己的家鄉 用自己的方式上一堂人權教育課

綠島紀念園區除了提供人權歷史現場的展示、導覽及推廣教育服務外，更希望與在地連結，因此在去年透過「在地扎根／人權種子青少年培訓」計畫，讓博物館人員與綠島國中合作，為校園青年學子提供體驗學習的機會，讓他們能跳脫書本知識，藉由生活的實際學習培養未來思考、應用、解決問題的能力，更重要的是更深一層認識自己的家鄉。

人權種子青少年培訓活動過程（圖／陳銘傑提供）

「我來到綠島之後，希望能夠讓我們園區跟地方的連結更加緊密，讓綠島不僅是遊客匆匆一遊的觀光景點而已。」談到計畫的緣起，白色恐怖綠島紀念園區管理中心主任廖佩芬表示，自己去年剛到任時，就拜訪當地的教育單位透過交流分享，從校長、老師的心聲中得知，希望博物館能扮演在地扎根的角色，讓綠島孩子利用博物館資源，建立終身學習的習慣與能力，也能強化對這家鄉土地的認同。

思考著要用什麼樣的方式與在地、學校連結，廖佩芬發現，園區的導覽員大多是都綠島國中畢業，如果學長、學姊能透過分享導覽的實務經驗，將相關訓練技能傳承給學弟、學妹，然後也讓孩子們知道，自己的家鄉曾經發生了什麼樣子的歷史故事，應該會是最棒又最親土的人權教育課。

綠島國中學生在人權館合影。（圖／陳銘傑提供）

綠島國中校長楊明政也認為，人權館在綠島成立後，期待園區走向在地深耕，讓園區成為學習場域的延伸。館方和老師一起合作來設計課程，不僅能更深入、貼切，也能透過有效的學習方法，讓學生更輕易理解。這次的培訓計畫除了有課堂上的導覽實務分享，更透過假日的戶外教學，讓學生實地走訪園區、練習用自己話來導覽解說。廖佩芬表示，「我們請學生自己寫解說的文字、用自己的方式表達，一開始他們可能很害羞或是結巴，但學生們都很認真，經過多次練習之後也發現態度越來越大方、有自信。」

楊明政也觀察，其中一位同學假日時會幫忙親戚的浮潛導覽，但自己覺得好像說的都不夠深入與專業，但經過這次的訓練，他就能立刻學以致用，用更深入淺出的話來為客人解說。「學習不只是背誦，更要讓孩子在過程中知道轉化知識、遷移知識，他們就會知道學習是有意義的。」楊明政開心地表示。

讓綠島國中畢業的學長姐當導覽員，傳承經驗與技能給學弟妹（圖／陳銘傑提供）

為了延續「人權種子青少年培訓活動」，今年園區也舉辦「導覽青年大使就是我」的活動，讓綠島國中的學生趁著寒假期間，擔任白色恐怖綠島紀念園區導覽員，實際參與定點解說，也給予他們一個展現的舞台。「把孩子們引導到園區，讓他們看到真實的場景去述說故事，就能產生臨場感，也比課堂上更深入學習，更能對家鄉理解認同。」未來廖佩芬也希望繼續推動，希望有更多在地扎根的計畫在島上實現，創造更多的可能。

青年人權體驗營至2021年已辦理10屆，有興趣的讀者可以在每年的5月前後關注國家人權博物館藝文活動平台

※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第4期〈人權體驗營10周年 體會民主與自由的可貴〉。