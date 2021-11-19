【名單之後】陳映禎／走在信仰的道路上──小田部三平的藝術與宗教

文／陳映禎（國立臺南藝術大學藝術史學系學士）

小田部三平 入選 臺展 第4、5、9、10回

府展 第1、3、6回

恬淡自然的風景

小田部三平， 《風景》，1931。

澄澈的天空下，離蔚的樹木交錯並置，四周瀰漫著溫潤的水氣，沿著緩坡向上行，直入眼簾的是一棟簡樸的洋房，恬靜地座落在翠柏的矮林中，一旁佇立的高聳電線桿好似肅穆的十字架，顯示了近代化的痕跡，畫家淋暢的筆觸描繪出柔和的自然之景。此幅入選第五回臺展的小品，出自在臺日人──小田部三平。小田部的畫中沒有華麗的建築、雄壯的山容，反倒是詳實地勾勒出季節的細微變化與樸質的風景，流露著恬淡自然的祥和之感。

不只是畫家，一窺日治時期長老教會的生活面貌

我們或許都曾佇立在美術館的畫作前，細細品味著畫筆構築而成的斑斕世界，透過畫家之眼看見過往的時代，但你是否想過當畫家放下畫筆後，會過著什麼樣的生活呢？

日本時代的臺灣自1927年起開始舉辦「臺灣美術展覽會」，入選官方比賽即代表藝術家的實力受到專業肯定，也使畫家們躍躍欲試，但我們經常忽略一點，入選官展的作品不全然是出於職業畫家之手，其中也不乏熱愛藝術的業餘畫家，小田部三平便是其中一例。小田部三平除了是畫家外，還有個特別的身分──臺北幸町教會（今濟南基督長老教會）的長老。[註1]

跟著小田部三平活躍的身影，我們可以一窺日治時期長老教會的生活面貌。長老是教會中的核心人物，需要管理堂會內外的事務，並推動各項福音工作，像是在內台信徒的聚會中擔任司儀、主禱、演講、宣教等，還曾變身導遊帶領信眾前往金瓜石春遊呢！[註2]除此之外，小田部三平開設〈牧師的側臉〉（教役者の橫顏）專欄，書寫臺灣佈道者的生命故事與貢獻，並配上其繪製的肖像插畫。[註3]他也特別注重兒童的信仰及品格教育，其成立的「基督教童話協會」[註4]，以戲劇、童謠、連環畫劇、傀儡戲等趣味的互動方式，使孩童認識基甸之劍等聖經故事[註5]，帶領臺灣基督教青年會（YMCA）於官方活動[註6]中成果發表。

小田部三平與萱島泉、川平朝甫設立基督教童話協會的兒童集會照。 圖像來源：〈コドモの會〉，《台灣青年報》第94號，1937年5月5日，第2版。

小田部三平開設「牧師的側臉」專欄，介紹長老教會系統的佈道者。 圖像來源：小田部三平，〈教役者の橫顏〉，《台灣青年報》第105號，1937年4月5日，第5版。

貫徹信仰的藝術觀

小田部三平， 〈安平風景〉，1938。

小田部三平曾於《臺灣日日新報》發表〈藝術與宗教〉[註7]一文，以宗教與文化的角度，闡述藝術曾經因宗教而發達，直至十九世紀人們失去了信仰才對藝術產生純粹自由的繪畫使命。但小田部三平認為，真正的藝術必須如流經砂土後仍湧出的清泉般，是素樸的熱情與真實的產物，更是信仰的惠賜。人們能做的便是以繪畫、雕塑、文學、科學等不同的形式來傳達感恩，將永遠的生命具像化。事實上，小田部三平留存的畫作檔案中，從未直接以宗教題材創作，其藝術觀是以虔誠的心去感受，將信仰貫徹於生活中。

小田部三平雖然曾7度入選臺府展，但其繪畫並沒有特別受到畫壇及藝評家的矚目，我們僅能透過有限的史料，揣摩畫家身在變化無常的時代下之心境。小田部三平遣返回日本後，任職於國際基督教大學事務所[註8]，並編輯《神的家族：回想臺北日本基督教會》兩冊，書中紀錄幸町教會的發展、當時傳教士與殖民政府間的衝突[註9]，留下研究日治時期臺灣基督教的史料，繼續走在信仰的道路上。不知道他是否仍如當年紀錄下臺灣綺麗的自然景致般，持續提筆繪下東京三鷹迥然的風情呢？

小田部三平，《植物園小景》，1930。