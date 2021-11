【名單之後】陳映禎／走在信仰的道路上──小田部三平的藝術與宗教

文/陳映禎(國立臺南藝術大學藝術史學系學士)

小田部三平 入選 臺展 第4、5、9、10回

府展 第1、3、6回

小田部三平, 《風景》,1931。

澄澈的天空下,離蔚的樹木交錯並置,四周瀰漫著溫潤的水氣,沿著緩坡向上行,直入眼簾的是一棟簡樸的洋房,恬靜地座落在翠柏的矮林中,一旁佇立的高聳電線桿好似肅穆的十字架,顯示了近代化的痕跡,畫家淋暢的筆觸描繪出柔和的自然之景。此幅入選第五回臺展的小品,出自在臺日人──小田部三平。小田部的畫中沒有華麗的建築、雄壯的山容,反倒是詳實地勾勒出季節的細微變化與樸質的風景,流露著恬淡自然的祥和之感。

不只是畫家,一窺日治時期長老教會的生活面貌

我們或許都曾佇立在美術館的畫作前,細細品味著畫筆構築而成的斑斕世界,透過畫家之眼看見過往的時代,但你是否想過當畫家放下畫筆後,會過著什麼樣的生活呢?

日本時代的臺灣自1927年起開始舉辦「臺灣美術展覽會」,入選官方比賽即代表藝術家的實力受到專業肯定,也使畫家們躍躍欲試,但我們經常忽略一點,入選官展的作品不全然是出於職業畫家之手,其中也不乏熱愛藝術的業餘畫家,小田部三平便是其中一例。小田部三平除了是畫家外,還有個特別的身分──臺北幸町教會(今濟南基督長老教會)的長老。[註1]

跟著小田部三平活躍的身影,我們可以一窺日治時期長老教會的生活面貌。長老是教會中的核心人物,需要管理堂會內外的事務,並推動各項福音工作,像是在內台信徒的聚會中擔任司儀、主禱、演講、宣教等,還曾變身導遊帶領信眾前往金瓜石春遊呢![註2]除此之外,小田部三平開設〈牧師的側臉〉(教役者の橫顏)專欄,書寫臺灣佈道者的生命故事與貢獻,並配上其繪製的肖像插畫。[註3]他也特別注重兒童的信仰及品格教育,其成立的「基督教童話協會」[註4],以戲劇、童謠、連環畫劇、傀儡戲等趣味的互動方式,使孩童認識基甸之劍等聖經故事[註5],帶領臺灣基督教青年會(YMCA)於官方活動[註6]中成果發表。

小田部三平與萱島泉、川平朝甫設立基督教童話協會的兒童集會照。 圖像來源:〈コドモの會〉,《台灣青年報》第94號,1937年5月5日,第2版。

小田部三平開設「牧師的側臉」專欄,介紹長老教會系統的佈道者。 圖像來源:小田部三平,〈教役者の橫顏〉,《台灣青年報》第105號,1937年4月5日,第5版。

貫徹信仰的藝術觀

小田部三平, 〈安平風景〉,1938。

小田部三平曾於《臺灣日日新報》發表〈藝術與宗教〉[註7]一文,以宗教與文化的角度,闡述藝術曾經因宗教而發達,直至十九世紀人們失去了信仰才對藝術產生純粹自由的繪畫使命。但小田部三平認為,真正的藝術必須如流經砂土後仍湧出的清泉般,是素樸的熱情與真實的產物,更是信仰的惠賜。人們能做的便是以繪畫、雕塑、文學、科學等不同的形式來傳達感恩,將永遠的生命具像化。事實上,小田部三平留存的畫作檔案中,從未直接以宗教題材創作,其藝術觀是以虔誠的心去感受,將信仰貫徹於生活中。

小田部三平雖然曾7度入選臺府展,但其繪畫並沒有特別受到畫壇及藝評家的矚目,我們僅能透過有限的史料,揣摩畫家身在變化無常的時代下之心境。小田部三平遣返回日本後,任職於國際基督教大學事務所[註8],並編輯《神的家族:回想臺北日本基督教會》兩冊,書中紀錄幸町教會的發展、當時傳教士與殖民政府間的衝突[註9],留下研究日治時期臺灣基督教的史料,繼續走在信仰的道路上。不知道他是否仍如當年紀錄下臺灣綺麗的自然景致般,持續提筆繪下東京三鷹迥然的風情呢?

小田部三平,《植物園小景》,1930。

