【名單之後】王子碩／在聖堂中與《聖堂》再次相遇──許贊育1932原畫2020再現

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／王子碩（聚珍臺灣總監）

許贊育 入選 臺展第6回

身為文史愛好者，透過對於在地的文史知識解析現代已消失的畫作地點，往往是一件有成就感的事。1932年《第六回臺灣美術展覽會圖錄》中收錄的這幅許贊育的入選作品《聖堂》，就是其中一例。

圖中以穿過大門門柱間的路徑，撐著陽傘的行人漫步在充滿植物的庭院，庭院後方是帶有尖拱門窗，卻有傳統漢式屋頂結構的建築。這個現代已大幅改變的地景，許多人恐怕已難以辨認，卻是老一輩臺南人的記憶，這就是臺南太平境教會改建前的樣貌。

日治初期太平境教會，門口有小橋，右一為巴克禮牧師（Thomas Barclay）。（圖翻攝自太平境教會展示牆。）

1858年清國與列強簽訂《天津條約》，臺灣三港口因此對列強開放，在清國治下與世隔絕將近兩百年的臺灣，終於在大航海時代之後再一次對世界揭開神秘面紗。西方宣教師因此得以來到臺灣，卻面臨極大危險，除了死亡率極高的傳染病，還要面對對外來宗教極不友善的臺灣居民，隨時都可能喪命。蘇格蘭長老教會馬雅各醫師於1865年來到當時的臺灣首府臺南宣教，在看西街設立醫館不到一個月就被造謠以人體器官製藥，遭憤怒群眾包圍攻擊只能逃往旗後（今高雄旗津）宣教。幾年後才輾轉又重返府城，於今青年路城隍廟西側一帶建立亭仔腳街教堂，之後信徒日增、幾經變革，日治後亦面臨市區改正使亭仔腳街教堂部分拆毀。1901年由吳道源捐位於測候所旁太平境街區域的地，信徒與巴克禮牧師（Thomas Barclay）進行募款起造教堂，隔年竣工，命名為「馬雅各紀念教會」，為長老教會在南部最重要的據點，枝開葉散為許多教會的源頭。教會造型融入臺灣漢式建築的紅瓦，甚至有廟宇常見的圓柱、柱珠。

太平境教會落成時，臺南尚未進行大規模的市區改正，當時教會正門面對前方的溪流「枋溪」，甚至還設了渡河的小橋。幾年後太平境旁的三界壇街由防火空地演變為圓環，圓環中央為促成臺灣快速現代化的關鍵總督兒玉源太郎壽像，堪稱臺南市最核心的中心區域，也使得太平境教會成為臺南人長久記憶的一部分。

1930年代臺南市中心圓環（今湯德章紀念公園）樣貌，太平境教會位於圓環旁。（原圖引用自《日本地理大系 臺灣篇》P.134，日本東京改造社，1930）

畫作中的門柱為太平境教會早期的大門所在。太平境教會於1950年代拆除舊建物重建為新貌，舊門柱造型雖有改變但目前依然存在著，即位於今太平境教會左側巷子（中山路23巷）裡面，見證了設立時周遭大馬路（今公園路）尚未開闢，以河流流經之窄巷為場域入口的城市變遷脈絡。

許贊育，《聖堂》，1932。

許贊育與《聖堂》

許贊育生於1911年，祖先自澎湖移民來臺。父親許水連懸壺濟世，漢學根基深厚，母親呂珠於太平境教會服侍，在父母薰陶下，許贊育有了父親以書法為主的藝術薰陶、又有母親給予堅定信仰，成長後進入臺南神學院成為傳道。臺南神學院的求學經歷，也讓許贊育的藝術涵養由書法擴及素描、水彩、油畫。之後於員林與霧峰長老教會長期牧會，藝術與信仰成為許贊育一生的支柱。由此不難理解，許贊育為何選擇太平境教會《聖堂》作為參加臺展的畫作題材。

畫作中大門門柱現貌，位於今太平境教會側邊窄巷內。（2020筆者拍攝）

《聖堂》真跡再現

看著臺展圖錄中的黑白圖片，不由得好奇原作到底是什麼樣貌？這個疑問，在2020年初一次筆者以介紹陳澄波畫冊為主題的演講，會後聽眾提問中意外露出曙光。當時在臺下聽講的黃和隆牧師向我表示，他曾在太平境教會看過一幅油畫可能是陳澄波作品。

聽到消息大感驚訝的我，立刻與太平境教會侯良信長老聯繫，在侯長老協助下在除夕前一天至太平境教會歷史館內直接參觀，畫作果然並非陳澄波作品，但卻是許贊育的《聖堂》真跡！

許贊育，《聖堂》，1932，太平境教會歷史館藏品，與臺展圖錄內的影像完全一致。（2020筆者拍攝）

在歷史館中典藏1965年的老照片裡，發現《聖堂》這幅畫當時就掛在太平境教會禮拜堂二樓牆面上。顯然許贊育在這幅畫獲獎後，就將這幅入選臺展的珍貴畫作獻給了教會，並成為教會的重要文物，陪伴信徒渡過多年光陰歲月。

88年後，我們在聖堂中與《聖堂》再次相遇，親身感受繪者虔誠信仰與其別具意義的安排。

1965年教會老照片中，《聖堂》掛在禮拜堂二樓牆面。（翻攝自太平境教會歷史館）

※ 本文特別感謝太平境教會侯良信長老大力協助。