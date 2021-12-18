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【瓶說書x總編說書】死亡是身為人的最後考驗，一場漫漫人生的總清算

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）

播出日期：2021年9月1日

推薦好書：《死亡癱瘓一切的知識──臨終前的靈性照護》

文／寶瓶文化

書名：《死亡癱瘓一切的知識──臨終前的靈性照護》作者：張明志 出版社：寶瓶文化 出版時間：2021年8月25日
書名：《死亡癱瘓一切的知識──臨終前的靈性照護》
作者：張明志
出版社：寶瓶文化
出版時間：2021年8月25日

有些人一路走得自在安穩，

有些人愈到生命末期，愈是焦慮惶恐。

現代醫學難解的心靈困境：

醫者、患者與家人如何面對即將迎來終點的生命，

給予顧全「身、心、靈」的照護？

科學有其盡頭，醫學也非萬能。曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年的張明志醫師，觀察到許多癌末病人所經歷的症狀，皆屬現代醫學無法解釋的「靈性困擾」。

諸如無名發燒、吼叫、看見黑衣人、聽見怪聲、夢見自己死亡等，許多容易發生在臨終病人身上的譫妄現象，在先進的影像檢查中，結果往往顯示一切正常；既無法以特定病理解釋，也難透過精神科藥物及治療手段解決，因而時常被誤判、忽視。病患的苦痛和恐懼真實存在，卻因科學的極限與家人的避而不談而被否定。

此問題的根源，要回溯到患者與家屬本身如何看待生死。張明志醫師大量列舉臨床個案為例，以其多年經驗，揉合古今各派別宗教、哲學與生死觀，引據聖經、佛典，也及老莊思想，為讀者提供安定身心、一路好走的解方──

死亡可以癱瘓一個人的德性或修為，但也能將一個人的思想拉回到「神」的大能上。與「神」共好，便能在信仰中求得撫慰與力量。


▍死亡是身為人的最後考驗，一場漫漫人生的總清算。

▍此時需要的是信仰、是靈性對話，與安住彼此身心的陪伴……


本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


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