【瓶說書x總編說書】死亡是身為人的最後考驗，一場漫漫人生的總清算
主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）
播出日期：2021年9月1日
文／寶瓶文化
有些人一路走得自在安穩，
有些人愈到生命末期，愈是焦慮惶恐。
現代醫學難解的心靈困境：
醫者、患者與家人如何面對即將迎來終點的生命，
給予顧全「身、心、靈」的照護？
科學有其盡頭，醫學也非萬能。曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年的張明志醫師，觀察到許多癌末病人所經歷的症狀，皆屬現代醫學無法解釋的「靈性困擾」。
諸如無名發燒、吼叫、看見黑衣人、聽見怪聲、夢見自己死亡等，許多容易發生在臨終病人身上的譫妄現象，在先進的影像檢查中，結果往往顯示一切正常；既無法以特定病理解釋，也難透過精神科藥物及治療手段解決，因而時常被誤判、忽視。病患的苦痛和恐懼真實存在，卻因科學的極限與家人的避而不談而被否定。
此問題的根源，要回溯到患者與家屬本身如何看待生死。張明志醫師大量列舉臨床個案為例，以其多年經驗，揉合古今各派別宗教、哲學與生死觀，引據聖經、佛典，也及老莊思想，為讀者提供安定身心、一路好走的解方──
死亡可以癱瘓一個人的德性或修為，但也能將一個人的思想拉回到「神」的大能上。與「神」共好，便能在信仰中求得撫慰與力量。
▍死亡是身為人的最後考驗，一場漫漫人生的總清算。
▍此時需要的是信仰、是靈性對話，與安住彼此身心的陪伴……
本集完整版影片：
本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言